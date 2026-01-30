Přišla jsem si jak v tunelu a říkala si: Přežij! Fernstädtová adrenalinové sporty nemusí

Narodila se před 29 lety v Praze, ale odmalička žila s rodiči v Německu, odkud pocházel tatínek. Před osmi lety, po šestém místě na hrách v Koreji, však přestoupila z německé reprezentace do české a posléze se usadila v Olomouckém kraji, ve městě s 25 tisíci obyvatel.
Povězte, co se vám na Šumperku nejvíc líbí?
Lidi. Jsou super. Koupila jsem si tu původně byt jen kvůli tréninku, ale mám pocit, že tady zůstanu, protože je mi v Šumperku vážně fajn. Mám tu dobré kámošky, je odtud blízko do hor i do přírody.
Takže klidné menší město?
Takové rodinné, kde ale máme zároveň všechno, co potřebujeme.
Říká se mu Brána k Jeseníkům. Už jste vylezla na Praděd?
Ještě ne. Zato jezdím pravidelně na kole na Dlouhé stráně, kde končí i etapa cyklistické Czech Tour.
Když jste ještě bydlela v Berchtesgadenu, nejraději jste relaxovala při toulkách po lesích a po horách. Děláte to stále?
Určitě. Speciálně když mám doma pejska na hlídání. Je to mini australský ovčák, jmenuje se Bounty.
Všechny jsme se navzájem dost přiblížily v rychlosti startu, už v nich nejsem až tak daleko ani od špičky. Start v Cortině je krátký a dráha dlouhá, což mi sedí.