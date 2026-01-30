Přišla jsem si jak v tunelu a říkala si: Přežij! Fernstädtová adrenalinové sporty nemusí

Skeletonistka Anna Fernstädtová pózuje fotografům na tiskové konferenci před začátkem sezony. | foto: ČTK

Tomáš Macek
V Šumperku, nedaleko od centra, si pořídila byt 3+1. „Mám v něm dost místa i extra postel navíc, když za mnou někdo přijede,“ libuje si Anna Fernstädtová. Tady se chystá na skeletonové bitvy, v nichž už loni získala bronz z mistrovství světa a v aktuální sezoně dojela ve Světovém poháru druhá i třetí. Na olympijském toboganu v Cortině bude patřit mezi favoritky. Podruhé pod pěti kruhy v barvách České republiky.

Narodila se před 29 lety v Praze, ale odmalička žila s rodiči v Německu, odkud pocházel tatínek. Před osmi lety, po šestém místě na hrách v Koreji, však přestoupila z německé reprezentace do české a posléze se usadila v Olomouckém kraji, ve městě s 25 tisíci obyvatel.

Povězte, co se vám na Šumperku nejvíc líbí?
Lidi. Jsou super. Koupila jsem si tu původně byt jen kvůli tréninku, ale mám pocit, že tady zůstanu, protože je mi v Šumperku vážně fajn. Mám tu dobré kámošky, je odtud blízko do hor i do přírody.

Takže klidné menší město?
Takové rodinné, kde ale máme zároveň všechno, co potřebujeme.

Říká se mu Brána k Jeseníkům. Už jste vylezla na Praděd?
Ještě ne. Zato jezdím pravidelně na kole na Dlouhé stráně, kde končí i etapa cyklistické Czech Tour.

Když jste ještě bydlela v Berchtesgadenu, nejraději jste relaxovala při toulkách po lesích a po horách. Děláte to stále?
Určitě. Speciálně když mám doma pejska na hlídání. Je to mini australský ovčák, jmenuje se Bounty.

Všechny jsme se navzájem dost přiblížily v rychlosti startu, už v nich nejsem až tak daleko ani od špičky. Start v Cortině je krátký a dráha dlouhá, což mi sedí.

Právě nejčtenější Premium články:
Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Splnila jsem si olympijský sen... A skončím. Jak Vinklárková odchází na vrcholu

Tereza Vinklárková v Ruhpoldingu

Přichází v Novém Městě na Moravě k rozhovoru celá rozesmátá. Od neděle má k úsměvům pádný důvod, protože ví: Budu olympionička. Biatlonistka Tereza Vinklárková si v lednu řekla o nominaci na hry a...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

30. ledna 2026

Bolšunov na olympiádě Rusy nenadchne, arbitráž ho odmítla z procesních důvodů

Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov se raduje ze svého triumfu na ZOH 2022...

Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov neuspěl u Sportovního arbitrážního soudu se žádostí o zrušení zákazu startu na olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Arbitráž jeho odvolání zamítla,...

29. ledna 2026  21:54

Úleva před OH, Šimkovo zranění není vážné. Připojí se do kempu, řekl Rulík

Radim Šimek na tréninku české reprezentace.

Nepříznivý scénář se nenaplnil. Podrobnější vyšetření ukázala, že zranění Radima Šimka není tak závažné. Český obránce i nadále zůstává součástí hokejové reprezentace pro nadcházející olympijský...

29. ledna 2026  16:47,  aktualizováno  16:59

Menší odměny pro paralympioniky? Šťastný po kritice couvá, slíbil nápravu

Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě navržené kandidáty na...

Že jsou sportovci s handicapem občany druhé kategorie? I takové implikace naznačovalo rozhodnutí o rozdílném udělování odměn za olympijské a paralympijské medaile. Teď se zdá být vše jinak. „Naší...

29. ledna 2026  15:50

Nominace na paralympiádu. Pojede hokejový tým a dalších pět sportovců

Čeští para hokejisté s bronzovými medailemi na Světovém turnaji v Ostravě.

Na zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo budou Česko reprezentovat para hokejisté a pětice jednotlivců včetně nevidomé lyžařky a biatlonistky Simony Bubeníčkové, která bude v...

29. ledna 2026  14:40

Jednička? Ego nechám stranou, hlásí před OH Dostál. Z masky musel smazat symbol

Lukáš Dostál se raduje z cenného vítězství nad Coloradem.

Přesně za dva týdny vstoupí do olympijského turnaje. Že už by ale akce pod pěti kruhy byla dominantním tématem v kabině hokejistů Anaheimu? „Už řešíme letenky a všechny věci okolo, ale soustředění je...

29. ledna 2026  14:05

V novinách jen fotbal, uražené legendy. Jak Itálie (ne)žije olympiádou

Jackie Chan pronáší olympijskou pochodeň Pompejemi.

Do oficiálního začátku olympijských her zbývá pouhých devět dní, první sportovci nastoupí do soutěží už ve středu. Také byste předpokládali, že v Itálii to musí vřít, že média pořadatelské země...

28. ledna 2026

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

28. ledna 2026  15:54

Favorité nejsme, ale máme Pastu a Nečiho! Hertl vyhlíží olympiádu, těší ho jeho forma

Vysmátý Tomáš Hertl se připravuje na zápas s Torontem.

O poslední možnou účast na olympiádě přišel, z her v Soči před 12 lety ho vyřadilo zranění kolene. I proto se do Milána útočník Tomáš Hertl tak těší. „Sice nebudeme favoriti, ale jedeme tam udělat co...

28. ledna 2026  15:30

Skleněná odměna pro medailisty z OH. Češi můžou získat i unikátní trofej

Ručně foukaná skleněná trofej určená pro české medailisty ze zimních...

České olympijské medailisty ze zimních her v Miláně a Cortině budou letos doma vítat netradiční ceny. K cenným kovům, které si sportovci přivezou z Itálie, přibudou také skleněné trofeje vzniklé v...

28. ledna 2026  15:18

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

28. ledna 2026  14:42

Rulíkovy starosti: Šimkův start v ohrožení, Beránek o naději definitivně přišel

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Trenér českých hokejistů Radim Rulík hlásí krátce před olympijskou přestávkou dvě důležité zprávy. Útočník Ondřej Beránek, jenž patřil ke skupince nejvážnějších náhradníků, se zranil a do Milána...

28. ledna 2026  13:34

