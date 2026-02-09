Po prohrách jsme si sedly na zadek a padlo pár agresivních slov, říká kapitánka

Robert Rampa
  1:41
Od našeho zpravodaje v Itálii - První úspěch českých hokejistek na olympiádě přišel s upřímným hodnocením. „Trochu jsme si po dvou prohrách sedly na zadek a měly jsme co rozebírat. Padlo pár agresivních slov. Možná to je dobře,“ pronesla Aneta Tejralová po výhře 2:0 nad Finskem. Hned v pondělí večer je ovšem čekají Kanaďanky.
Tereza Pištěková slaví se spoluhráčkami gól proti Finsku.

Tereza Pištěková slaví se spoluhráčkami gól proti Finsku. | foto: Reuters

Natálie Mlýnková slaví druhý gól zápasu (8. února 2026)
Natálie Mlýnková slaví druhý gól zápasu (8. února 2026)
Natálie Mlýnková zaznamenává druhý gól v zápase ve prospěch Česka (8. února...
Natálie Mlýnková zaznamenává druhý gól v zápase ve prospěch Česka (8. února...
12 fotografií

„To bude náročné. Potřebujeme na ně vlétnout a nebát se. Jsou to hráčky jako my. Polovina z nás proti nim hraje v lize,“ dodala kapitánka.

„Ale největší zkouška nás čeká ve čtvrtfinále,“ řekl asistent hlavní trenérky Dušan Andrašovský.

Česko - Finsko 2:0. Hokejistky mají první triumf na hrách, rozhodly v úvodní části

A vzhledem k tabulce a dosavadním výsledkům je velmi pravděpodobné, že Češky v něm opět narazí na Finky. To se stane v případě, že obě reprezentace skončí na čtvrtém a pátém místě.

Aktuálně mají Češky na druhém místě čtyři body po třech zápasech, Finky jsou páté bez bodu po dvou utkáních. Třetí Kanaďanky mají tři body, ale odehrály zatím jediný duel, čtvrté Švýcarky mají dva body po dvou zápasech za výhru nad Češkami v prodloužení.

Jak hokejistky utíkaly fandit zlaté Maděrové

Natálie Mlýnková: „Zrovna jsme jely z rozbruslení a vlastně jsme utíkaly do našeho domu, abychom se stihly podívat na finále. Bylo to vtipné. Fakt jsme přijížděly později, než jsme měly, tak jsme hrozně spěchaly. A super! Viděly jsme zlatou medaili a Metoděj Jílek taky zajel výborně. Jsme za to rády. V tom je olympiáda krásná, povzbuzujeme se navzájem. Trošku jsme to oslavily, zvedly jsme ruce nad hlavu, zatleskaly a šly se najíst. Tyhle momenty dělají olympiádu olympiádou. Moc oběma gratulujeme.“

Repete s Finkami by Češkám mohlo přijít vhod. Právě zjistily, jak na ně. Navíc Finky trápí norovirus.

„Určitě to pro ně je těžké, když strávily pár dnů na záchodě. Ale my se nekoukaly, jestli toho v zápase využijeme. Od první do poslední vteřiny jsme jim nedaly čuchnout. Nehrály špatně, ale my na ně vlétly. A když bruslíme a hrajeme pospolu, jsme silné,“ věří Tejralová.

„Musíme být spokojení, protože jsme konečně viděli energii a dobrou hru s pukem. Holky dostaly chuť hrát. Občas je potřeba víc klidu a trpělivosti v zakončení, někdy zase více agresivity. Je to o budování sebevědomí,“ připomněl Andrašovský.

„Ano, je to důležité vítězství hlavně kvůli sebevědomí. Vychytaná nula je super. Finky se trápily a české hráčky byly lepší v obraně a hlavně v pohybu. Natálie Mlýnkova opět výborná. Celá její lajna s Katkou Mrázovou a Terezou Vanišovou hrála velmi dobře,“ hodnotí utkání pro iDNES.cz expert na ženský hokej Ivo Mocek.

A pokračoval: „Zvlášť se mi líbila Noemi Neubauerová. Hrála s jistotou a byla vidět na obou koncích ledu. U ní je zajímavé, že v Zugu hraje v útoku, ale v nároďáku poslední dvě sezony hraje obranu. Hrála kdysi občas obranu na univerzitě, ale jinak je útočnice.“

Přesto by viděl dvě negativa: „Mohli jsme dát pár gólů navíc a přesilovka je zatím velmi špatná. Pomalá, bez pohybu a s nepřesnými přihrávkami.“

„Na olympiádě má každý tým výbornou brankářku. Snažíme se na tom pracovat, ale jsme rády za každý gól,“ řekla k produktivitě Tejralová.

Na Kanadu jdou hokejistky v pondělí opět od 21:10.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Japonsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 9. 2. 2026:Japonsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
9. 2. 12:10
  • 2.23
  • 3.84
  • 2.71
Německo vs. FrancieHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Německo vs. Francie //www.idnes.cz/sport
9. 2. 16:40
  • 1.11
  • 9.00
  • 19.80
Švýcarsko vs. USAHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Švýcarsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
9. 2. 20:40
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Kanada vs. ČeskoHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
9. 2. 21:10
  • 1.03
  • 21.00
  • 27.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

Po prohrách jsme si sedly na zadek a padlo pár agresivních slov, říká kapitánka

Tereza Pištěková slaví se spoluhráčkami gól proti Finsku.

Od našeho zpravodaje v Itálii První úspěch českých hokejistek na olympiádě přišel s upřímným hodnocením. „Trochu jsme si po dvou prohrách sedly na zadek a měly jsme co rozebírat. Padlo pár agresivních slov. Možná to je dobře,“...

9. února 2026  1:41

Česko - Finsko 2:0. Hokejistky mají první triumf na hrách, rozhodly v úvodní části

Tereza Pištěková oslavuje svůj úvodní gól spolu s brankářkou (8. února 2026)

Na třetí pokus se dočkaly. České hokejistky poprvé na olympijském turnaji zvítězily, v Miláně si poradily s Finkami 2:0 po trefách Terezy Pištěkové a Natálie Mlýnkové z první třetiny. Brankářka Klára...

9. února 2026

Strach šampionky nerodí. Paličatostí se Maděrová podobá Ledecké, styl vypilovala

Premium
Snowboardistka Zuzana Maděrová, zlatá olympijská medailistka.

Od našeho zpravodaje v Itálii Dojela kvalifikaci a zavolala mu. Po osmifinále jakbysmet, vlastně až do samotného finále. Po každé jízdě si vzala do ruky aspoň na chvíli telefon a přes videohovor se spojila s mentálním koučem...

9. února 2026

2. den ZOH: Šokující zlato Maděrové, Jílek získal stříbro na pětce

Snowboardistka Zuzana Maděrová (uprostřed) se zakusuje do zlaté medaile.

Druhý den programu zimních olympijských her v Miláně a Cortině přinesl české výpravě hned dvě medaile! Tu nejcennější získala snowboardistka Zuzana Maděrová, která zastoupila výpadek Ester Ledecké a...

8. února 2026  15:35,  aktualizováno  23:38

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

8. února 2026  23:38

Drama v týmové soutěži krasobruslařů rozhodl Malinin. I bez čtverného axela

Nadšený Ilia Malinin v závěru své volné jízdy v týmové soutěži.

Američané vyhráli soutěž krasobruslařských družstev na olympijských hrách v Miláně. Zlato obhájili v dramatickém finále o bod před Japonskem. Třídenní soutěž rozhodl až závěrečný duel mezi Iliou...

8. února 2026  23:30

Při olympijské premiéře skončila Záveská sedmnáctá v kvalifikaci Big Airu

Česká reprezentantka Laura Záveská ve vzduchu při kvalifikaci na Big air (8....

Devatenáctiletá freestyle snowboardistka Laura Záveská obsadila při své premiéře na olympijských hrách 17. místo v kvalifikaci Big Airu a do finále se nedostala. O medaile se v Livignu utká v pondělí...

8. února 2026  22:54

Bolestivý křik, pak už jen mrazivé ticho. Tak olympijský sen Vonnové končit neměl

Zdrcení američtí fanoušci sledují, jestli je Lindsey Vonnová po pádu v pořádku.

Od našeho zpravodaje v Itálii Mělo jít o americký den. V hledišti u cílového prostoru ženského olympijského sjezdu v Cortině d’ Ampezzo vlála spousta zámořských vlajek. Na tribuně nechyběla rapová ikona Snoop Dogg, a když do...

8. února 2026  17:57,  aktualizováno  22:36

Táta Jílek o stříbrném synovi: Nezávodí, aby se zúčastnil. Teprve teď se uvolní

Zlatý medailista Sander Eitrem z Norska slaví na stupních vítězů po boku...

Od našeho zpravodaje v Itálii Když se s manželkou potkali po synově olympijském závodě na pět kilometrů, ani nemohli mluvit. „Dojetím... Moje žena brečela, protože to Metodějovi moc a moc přála,“ pověděl v neděli večer Ondřej...

8. února 2026  21:56

Jeden trénink a pak náročný sjezd. Češky bojovaly: Bylo to náročné i psychicky

Barbora Nováková na trati olympijského sjezdu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Když Alena Labaštová dojela do cíle olympijského sjezdu v Cortině d´Ampezzo, usmála se a zamávala do kamery. Radostná byla i Elisa Maria Negri. Jen Barbora Nováková si vyčetla: „Spokojená jsem s...

8. února 2026  20:48

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Našlapaný první útok, rozdělení osvědčené formace. Jak hokejisté poprvé trénovali?

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Poprvé se na ledě v Miláně představili v kompletním složení, tedy i s hráči z NHL. Mimo jiné se potvrdilo, že kapitánem bude Roman Červenka. Trénink českých hokejistů ale také naznačil, v jakých...

8. února 2026  20:19

Sáňkař Langenhan dokonal suverénní jízdu za zlatem, Hyman maximum nevyrovnal

Ondřej Hyman z České republiky v akci během své třetí jízdy (8. února 2026)

Olympijský závod sáňkařů v Cortině d’ Ampezzo vyhrál Max Langenhan z Německa. Dvojnásobný mistr světa zvítězil před Jonasem Müllerem z Rakouska a domácím Dominikem Fischnallerem.

8. února 2026  19:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.