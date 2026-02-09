Po prohrách jsme si sedly na zadek a padlo pár agresivních slov, říká kapitánka

„To bude náročné. Potřebujeme na ně vlétnout a nebát se. Jsou to hráčky jako my. Polovina z nás proti nim hraje v lize,“ dodala kapitánka.
„Ale největší zkouška nás čeká ve čtvrtfinále,“ řekl asistent hlavní trenérky Dušan Andrašovský.
Česko - Finsko 2:0. Hokejistky mají první triumf na hrách, rozhodly v úvodní části
A vzhledem k tabulce a dosavadním výsledkům je velmi pravděpodobné, že Češky v něm opět narazí na Finky. To se stane v případě, že obě reprezentace skončí na čtvrtém a pátém místě.
Aktuálně mají Češky na druhém místě čtyři body po třech zápasech, Finky jsou páté bez bodu po dvou utkáních. Třetí Kanaďanky mají tři body, ale odehrály zatím jediný duel, čtvrté Švýcarky mají dva body po dvou zápasech za výhru nad Češkami v prodloužení.
Jak hokejistky utíkaly fandit zlaté Maděrové
Natálie Mlýnková: „Zrovna jsme jely z rozbruslení a vlastně jsme utíkaly do našeho domu, abychom se stihly podívat na finále. Bylo to vtipné. Fakt jsme přijížděly později, než jsme měly, tak jsme hrozně spěchaly. A super! Viděly jsme zlatou medaili a Metoděj Jílek taky zajel výborně. Jsme za to rády. V tom je olympiáda krásná, povzbuzujeme se navzájem. Trošku jsme to oslavily, zvedly jsme ruce nad hlavu, zatleskaly a šly se najíst. Tyhle momenty dělají olympiádu olympiádou. Moc oběma gratulujeme.“
Repete s Finkami by Češkám mohlo přijít vhod. Právě zjistily, jak na ně. Navíc Finky trápí norovirus.
„Určitě to pro ně je těžké, když strávily pár dnů na záchodě. Ale my se nekoukaly, jestli toho v zápase využijeme. Od první do poslední vteřiny jsme jim nedaly čuchnout. Nehrály špatně, ale my na ně vlétly. A když bruslíme a hrajeme pospolu, jsme silné,“ věří Tejralová.
„Musíme být spokojení, protože jsme konečně viděli energii a dobrou hru s pukem. Holky dostaly chuť hrát. Občas je potřeba víc klidu a trpělivosti v zakončení, někdy zase více agresivity. Je to o budování sebevědomí,“ připomněl Andrašovský.
„Ano, je to důležité vítězství hlavně kvůli sebevědomí. Vychytaná nula je super. Finky se trápily a české hráčky byly lepší v obraně a hlavně v pohybu. Natálie Mlýnkova opět výborná. Celá její lajna s Katkou Mrázovou a Terezou Vanišovou hrála velmi dobře,“ hodnotí utkání pro iDNES.cz expert na ženský hokej Ivo Mocek.
A pokračoval: „Zvlášť se mi líbila Noemi Neubauerová. Hrála s jistotou a byla vidět na obou koncích ledu. U ní je zajímavé, že v Zugu hraje v útoku, ale v nároďáku poslední dvě sezony hraje obranu. Hrála kdysi občas obranu na univerzitě, ale jinak je útočnice.“
Přesto by viděl dvě negativa: „Mohli jsme dát pár gólů navíc a přesilovka je zatím velmi špatná. Pomalá, bez pohybu a s nepřesnými přihrávkami.“
„Na olympiádě má každý tým výbornou brankářku. Snažíme se na tom pracovat, ale jsme rády za každý gól,“ řekla k produktivitě Tejralová.
Na Kanadu jdou hokejistky v pondělí opět od 21:10.