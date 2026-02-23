Americké hokejistky odmítly pozvání do Bílého domu. Upřednostnily jiné akce

Američanky porazily ve finále Kanadu 2:1 v prodloužení. Na olympijský trůn se vrátily po osmi letech a získaly celkově třetí zlato pod pěti kruhy.
V neděli triumfoval v Miláně i mužský výběr USA po stejném vítězství rovněž nad Kanadou. Během oslav v šatně prezident Trump hráčům telefonoval a také je podle agentury Reuters pozval na svůj projev o stavu unie a na akci v Bílém domě následující den. Jejich účast zatím nebyla potvrzena.