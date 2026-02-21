Ve třinácti letech byla pro mnohé zázračným dítětem předvádějícím dokonce i trojitý axel a čtverný lutz! V patnácti bruslení nenáviděla. V šestnácti, ač ověnčená světovým bronzem mezi ženami, byla vyhořelá a šokovala ukončením kariéry. V osmnácti, osvobozená od tlaku okolí, se vrátila na led. V devatenácti se stala senzační mistryní světa. A ve dvaceti má nyní titul nejcennější.
„Kdysi po mně všichni žádali, abych žila dospělejším životem, ale já tehdy byla jen malá holčička, která chtěla být co nejvíc času se svými sourozenci,“ vypráví.
„Nikdy v životě jsem nebyla na dovolené, dokud jsem nepřestala bruslit. Toužila jsem po docela obyčejných lidských chvílích a místo toho jsem si připadala izolovaná, den co den jen cestující mezi domovem a tréninkem. Pořád mi vštěpovali: Je to přece nutné, olympiáda v Pekingu je za rohem.“
Zato teď?
Všechno je jinak.
Ve třinácti jsem trénovala každý den dvoufázově. Bylo to divné dětství. Jako bych už v tom věku chodila do práce. Bruslení mi připadalo jako břemeno.