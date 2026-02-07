Alpské lyžování na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

  8:00
České naděje, světové hvězdy, naprosto ikonické sjezdovky. Alpské lyžování na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d´Ampezzo nabídne skvělou podívanou. Ženy závodí v Cortině, muži v Bormiu.

Ester Ledecká během sjezdu ve Val d’Isere | foto: AP

Na hry zamíří celkem sedm českých alpských lyžařů. První zástupci se do akce pustí už v úterý 3. února, kdy muže čeká trénink na sjezd.

Úvodní boj o medaile vypukne v sobotu 7. února – právě v mužském sjezdu. Poslední disciplínou je ve středu 18. února ženský slalom.

Program alpského lyžování na ZOH 2026:

DatumDisciplínaČasČeská účastVýsledky
7. 2. (sobota)sjezd muži11:30Zabystřan
8. 2. (neděle)sjezd ženy11:30Nováková, Labaštová
9. 2. (pondělí)týmová kombinace muži10:30 (sjezd)
9. 2. (pondělí)týmová kombinace muži14:00 (slalom)
10. 2. (úterý)týmová kombinace ženy10:30 (sjezd)
10. 2. (úterý)týmová kombinace ženy14:00 (slalom)
11. 2. (středa)super-G muži11:30Zabystřan
12. 2. (čtvrtek)super-G ženy11:30Ledecká, Nováková, Labaštová
14. 2. (sobota)obří slalom muži10:00 a 13:30Zabystřan, Müller
15. 2. (neděle)obří slalom ženy10:00 a 13:30Dubovská, Nováková, Negri
16. 2. (pondělí)slalom muži10:00 a 13:30Müller
18. 2. (středa)slalom ženy10:00 a 13:30Dubovská

Česká nominace na ZOH 2026:

Mezi ženami fanoušci největší naděje vkládají do Ester Ledecké, senzační vítězce super-G v Pchjongčchangu 2018. Česká obojživelnice se v Itálii upíná právě na superobří slalom, jelikož se sjezd se jí kryje s kláním na snowboardu, který upřednostnila.

Mezi muži je největší nadějí Jan Zabystřan, jenž se v prosinci blýskl triumfem v super-G ve Val Gardeně. Velké ambice má i slalomářka Martina Dubovská, kterou sice tuto sezonu zastavila bolest zad, při Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně ale skončila 21.

Na své druhé hry míří Barbora Nováková, premiéru pod pěti kruhy si připíšou Alena Labaštová, Elisa Maria Negri a Marek Müller.

Česká nominace na ZOH 2026:

Ženy: Martina Dubovská, Alena Labaštová, Ester Ledecká, Barbora Nováková, Elisa Maria Negri

Muži: Marek Müller, Jan Zabystřan

Kde se závodí na ZOH 2026:

Ženy všechna svá klání absolvují v Cortině d´Ampezzo. Na vyhlášené sjezdovce Olimpia delle Tofane se olympijské hry konaly už v roce 1956. V roce 2021 se tu jelo mistrovství světa a je zároveň tradiční zastávkou Světového poháru.

Muži závodí v Bormiu, které je rovněž stálicí v lyžařském seriálu, světový šampionát se tu konal dokonce dvakrát – v roce 1985 a 2005. Tamní sjezd na trati Stelvio patří k jedněm z nejtěžších na světě.

Kde sledovat alpské lyžování na ZOH 2026:

Přímé přenosy ze závodů alpského lyžování naladíte na veřejnoprávní stanici ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus.

Medailové úspěchy českých (a československých) alpských lyžařů na ZOH:

RočníkUmístěníDisciplína
1984 (Sarajevo)3. místo – Olga Charvátová Křížovásjezd
2019 (Vancouver)3. místo – Šárka Strachováslalom
2018 (Pchjongčchang)1. místo – Ester Ledeckásuper-G
Výsledky

Kdy a kde se konají příští olympijské hry?

Letní olympijské hry v roce 2028 zamíří do Los Angeles.

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině právě startují, ale už teď stojí za to podívat se na jejich následovníky. Kam zamíří letní olympiáda 2028 a kde se uskuteční zimní hry 2030? Jaké novinky...

6. února 2026  20:30

Chyběla urputnost a srdce, řekla o zápase Kaltounková. Prohře přihlížel i prezident

České hokejistky smutní po prohře se Švýcarkami.

České hokejistky se sice vítězství ve druhém zápase na olympijském turnaji v Miláně přiblížily, dobře rozehraný duel se Švýcarkami ale nakonec v nájezdech ztratily (3:4). „Za mě to byl nedostačující...

6. února 2026  20:05

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.