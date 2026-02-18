Devítinásobná vítězka hodnocení Světového poháru ze slalomu Shiffrinová usiluje v Itálii o první medaili, v obřím slalomu skončila jedenáctá, v týmové kombinaci čtvrtá.
Se startovním číslem 7 dokončila jízdu v čase 47,13 sekundy. Druhá Němka Lena Dürrová má ztrátu 82 setin, třetí je se sekundovým odstupem Švédka Cornelia Öhlundová.
Třicetiletá Shiffrinová útočí na třetí olympijské zlato v kariéře a druhé ze slalomu. Dosud v této disciplíně uspěla jen v Soči 2014, o čtyři roky později triumfovala ještě v obřím slalomu. Před čtyřmi lety v Pekingu slalom nedokončila.
Do nejlepší třicítky, která pojede druhé kolo v opačném pořadí a potom přijdou na řadu i další lyžařky, se probojovala také Slovenka Petra Vlhová.
Vítězka Světového poháru z roku 2021, která se vrací k lyžování po dvouleté pauze způsobené vážným zraněním kolena, obsadila v prvním kole dělené 29. místo s Norkou Biancou Bakkeovou Westhoffovou.
Dubovská, která před časem laborovala se zraněním zad, se v prvním kole prosadila do první třicítky podruhé v sezoně.
Povedlo se jí to ještě v lednové olympijské generálce ve Špindlerově Mlýně, kde obsadila v závodě Světového poháru 21. místo.