Brignoneová v obřím slalomu zkompletovala olympijskou medailovou sbírku. V Pchjongčchangu 2018 byla třetí, minule v Pekingu druhá.
Na domácí hry dorazila pětatřicetiletá lyžařka ve skvělé formě, ačkoliv se na závodní svahy vrátila v lednu deset měsíců po komplikované zlomenině nohy a nyní po čtyřech dnech znovu posunula věkový rekord jako nejstarší olympijská šampionka v alpském lyžování.
Úřadující mistryně světa uhájila vedení po prvním kole, dvojici stříbrných medailistek porazila o 62 setin sekundy. Hectorová a Stjernesundová, jež měla dosud z OH jen bronz z týmové soutěže v Pekingu, se dělily o umístění už po prvním kole, stejný čas s nimi řadil na průběžné čtvrté místo i Laru Colturiovou reprezentující Albánii.
Italská rodačka ale na první jízdu nenavázala a pozice neudržely ve druhé jízdě ani průběžně druhá Němka Lena Dürrová a třetí domácí hvězda Sofia Goggiaová, které nakonec v tomto pořadí uzavřely první desítku.
Brignoneová nikomu nedala šanci, ale pořadí za ní bylo nesmírně vyrovnané. Bronzovou medailistku ze sjezdu Goggiaovou dělilo od stříbra jen 26 setin.
Až za ní skončila šampionka z Pchjongčchangu 2018 Mikaela Shiffrinová z USA. O pět setin zůstala pod stupni vítězů další domácí lyžařka Lara Della Meaová, jež útočila z 15. místa po první jízdě. A o dvě setiny za ní se umístila vedoucí žena Světového poháru Julia Schilbová z Rakouska.
Labaštová při čtvrtém startu v Cortině zaostala za vítězkou o 10,50 sekundy. Jejím individuálním maximem zůstalo 20. místo ze super-G. Negri se v prvním kole nevešla do jedné z branek a ve svém rovněž čtvrtém závodě na hrách v Itálii poprvé nedojela do cíle.
XXV. zimní olympijské hry
Sjezdové lyžování (Cortina)
Ženy - obří slalom: 1. Brignoneová (It.) 2:13,50 (1:03,23+1:10,27), 2. Hectorová (Švéd.) a Stjernesundová (Nor.) obě -0,62 (1:03,97+1:10,15), 4. Della Meaová (It.) -0,67 (1:04,42+1:09,75), 5. Scheibová (Rak.) -0,69 (1:04,36+1:09,83), 6. Holtmannová (Nor.) -0,74 (1:04,28+1:09,96), ...38. Labaštová -10,50 (1:09,05+1:14,95), Negri (obě ČR) nedokončila 1. kolo.