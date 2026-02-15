Brignoneová má druhé olympijské zlato. Po super-G kralovala i obřímu slalomu

  14:59
Italská lyžařka Federica Brignoneová vyhrála na olympijských hrách obří slalom a v Cortině d’Ampezzo vybojovala druhé zlato po čtvrtečním triumfu v super-G. O druhé místo se podělily švédská obhájkyně prvenství z Pekingu Sara Hectorová a Norka Thea Louise Stjernesundová, které kuriózně v obou kolech zajely shodný čas. Alena Labaštová obsadila 38. místo, druhá česká reprezentantka Elisa Maria Negri nedokončila první kolo.
Česká reprezentantka Alena Labaštová sjíždí trať během závodu žen v obřím...

Česká reprezentantka Alena Labaštová sjíždí trať během závodu žen v obřím slalomu. (15. února 2026) | foto: Robert F. BukatyReuters

Italka Federica Brignoneová během závodu obřího slalomu žen. (15. února 2026)
Italka Federica Brignoneová během závodu obřího slalomu žen. (15. února 2026)
Česká reprezentantka Alena Labaštová sjíždí trať během závodu žen v obřím...
Česká reprezentantka Alena Labaštová sjíždí trať během závodu žen v obřím...
13 fotografií

Brignoneová v obřím slalomu zkompletovala olympijskou medailovou sbírku. V Pchjongčchangu 2018 byla třetí, minule v Pekingu druhá.

Na domácí hry dorazila pětatřicetiletá lyžařka ve skvělé formě, ačkoliv se na závodní svahy vrátila v lednu deset měsíců po komplikované zlomenině nohy a nyní po čtyřech dnech znovu posunula věkový rekord jako nejstarší olympijská šampionka v alpském lyžování.

Úřadující mistryně světa uhájila vedení po prvním kole, dvojici stříbrných medailistek porazila o 62 setin sekundy. Hectorová a Stjernesundová, jež měla dosud z OH jen bronz z týmové soutěže v Pekingu, se dělily o umístění už po prvním kole, stejný čas s nimi řadil na průběžné čtvrté místo i Laru Colturiovou reprezentující Albánii.

Italská rodačka ale na první jízdu nenavázala a pozice neudržely ve druhé jízdě ani průběžně druhá Němka Lena Dürrová a třetí domácí hvězda Sofia Goggiaová, které nakonec v tomto pořadí uzavřely první desítku.

Italka Federica Brignoneová během závodu obřího slalomu žen. (15. února 2026)

Italka Federica Brignoneová během závodu obřího slalomu žen. (15. února 2026)

Brignoneová nikomu nedala šanci, ale pořadí za ní bylo nesmírně vyrovnané. Bronzovou medailistku ze sjezdu Goggiaovou dělilo od stříbra jen 26 setin.

Až za ní skončila šampionka z Pchjongčchangu 2018 Mikaela Shiffrinová z USA. O pět setin zůstala pod stupni vítězů další domácí lyžařka Lara Della Meaová, jež útočila z 15. místa po první jízdě. A o dvě setiny za ní se umístila vedoucí žena Světového poháru Julia Schilbová z Rakouska.

Labaštová při čtvrtém startu v Cortině zaostala za vítězkou o 10,50 sekundy. Jejím individuálním maximem zůstalo 20. místo ze super-G. Negri se v prvním kole nevešla do jedné z branek a ve svém rovněž čtvrtém závodě na hrách v Itálii poprvé nedojela do cíle.

XXV. zimní olympijské hry

Sjezdové lyžování (Cortina)

Ženy - obří slalom: 1. Brignoneová (It.) 2:13,50 (1:03,23+1:10,27), 2. Hectorová (Švéd.) a Stjernesundová (Nor.) obě -0,62 (1:03,97+1:10,15), 4. Della Meaová (It.) -0,67 (1:04,42+1:09,75), 5. Scheibová (Rak.) -0,69 (1:04,36+1:09,83), 6. Holtmannová (Nor.) -0,74 (1:04,28+1:09,96), ...38. Labaštová -10,50 (1:09,05+1:14,95), Negri (obě ČR) nedokončila 1. kolo.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

