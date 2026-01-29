Bolšunov na olympiádě Rusy nenadchne, arbitráž ho odmítla z procesních důvodů

Trojnásobný olympijský šampion Bolšunov stejně jako další jeho krajané nesmí na hrách startovat kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Svolení k účasti na olympiádě pod neutrální vlajkou dostalo jen 13 sportovců z Ruska a sedm z Běloruska.
Devětadvacetiletý Bolšunov se proto ve středu obrátil na ad hoc komisi CAS, která však jeho odvolání proti prosincovému verdiktu Mezinárodní lyžařské federace z procesních důvodů zamítla.
Může se totiž zabývat případy pouze během her nebo nejpozději deset dní před jejich zahájením. „Abychom měli pravomoc tento spor řešit, muselo by odvolání být podáno nejpozději 27. ledna,“ uvedla komise v prohlášení.