Na helmě máš nedovolené barvy, slyšel Valenta. A pak posunul lidské hranice

Už od rána Valenta postupuje podle připraveného a osvědčeného plánu.
Snídaně?
Pouze káva a džus.
„Obecně moc nesnídám, doteď si dávám jen kávu a jogurt,“ vysvětluje. „Vždycky jsem to takhle měl. A před závody jsem nejedl, protože jakékoli rozptylování – třeba hledání místa, kde si můžete odskočit – vám komplikuje přípravu.“
Jenže i začátek dne výhradně s tekutinami mu někdy způsoboval potíže. „Když jsem pak po závodech musel na antidopingovou kontrolu, tak jsem většinou několik hodin čekal, než se mi podařilo odevzdat vzorek, který měl všechny potřebné parametry.“
Ale k tomu se ještě dostaneme. Stejně jako k okamžikům euforie i několika zádrhelům.
Když se mi konečně povedlo odevzdat platný vzorek, bylo to akorát včas. Kdybych tam ještě zůstal, tak bych snad přišel i o medailový ceremoniál na náměstí. Musel jsem na něj spěchat.