Telefonát z Turína. Aleši, pojedeš? Kotalík vzpomíná na bronz s týmem na zlato

Autor:
  13:00
Zažíval výbornou sezonu. V Buffalu patřil k oporám, ale když trenér Alois Hadamczik volil jména pro olympijský turnaj v Turíně v roce 2006, v tehdy nabitém českém útoku se na Aleše Kotalíka nedostalo. Zůstal mezi náhradníky.
Ottawa - Buffalo, Aleš Kotalík oslavuje vstřelení branky.

Ottawa - Buffalo, Aleš Kotalík oslavuje vstřelení branky. | foto: Reuters

Aleš Kotalík
LÍDR. Aleš Kotalík bude základem ofenzivy prvoligových Českých Budějovic.
SOUBOJ O PUK. Kdo uspěje? Budějovický hokejista Aleš Kotalík (v červeném), nebo
BULY. Plzeňský Pavel Kašpařík (vlevo) a Aleš Kotalík z Českých Budějovic na
15 fotografií

„Byl jsem zklamaný. Ani jsem nevěděl, že jsem náhradník. Najednou mi volal manažer Zbyněk Kusý, že se zranil Patrik Eliáš, jestli bych měl zájem přijet. Měl jsem na rozmyšlenou asi dvě tři hodiny. Šel jsem do toho, ale ještě jsem musel čekat na výstroj, kterou mi posílali kustodi z Buffala přes agenty z Toronta,“ líčí 47letý bývalý útočník.

Pro český tým ani pro Kotalíka samotného to zprvu nebyl jednoduchý turnaj. „Dostal jsem pořádného koňara od Roba Blakea. Jindy bych se s tím léčil až čtrnáct dnů, ale fyzioterapeut Pavel Kolář mě dal dohromady za tři až čtyři dny. Hrál jsem až semifinále a pak o bronz,“ vzpomíná.

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Kvůli pozdnímu příjezdu i zranění Kotalík prakticky neměl možnost užít si olympijskou atmosféru nebo se podívat na jiný sport. „Nikam jsme se nedostali. Žili jsme jako na normálním turnaji,“ uvádí.

Češi v Turíně prošli do čtvrtfinále až ze čtvrtého místa ve skupině. Mezi nejlepšími osmi narazili na neporažené Slováky, ale klíčový duel zvládli a vyhráli 3:1. Následné semifinále bylo jasně v režii pozdějších šampionů ze Švédska (7:3). Čechům se povedl zápas o třetí místo a po triumfu 3:0 nad Ruskem brali bronz.

„Švédi poskládali tehdy nejlepší výběr, který kdy měli. Utekl nám začátek a už to nešlo dohnat. Zvládli jsme se rychle zkoncentrovat na souboj o bronz a porazili silné Rusko. Medaile byla skvělá. Pro mě je to jediný cenný kov z velkých týmových akcí,“ potvrzuje.

Aleš Kotalík
LÍDR. Aleš Kotalík bude základem ofenzivy prvoligových Českých Budějovic.
SOUBOJ O PUK. Kdo uspěje? Budějovický hokejista Aleš Kotalík (v červeném), nebo jeho kladenský soupeř Jaromír Jágr?
BULY. Plzeňský Pavel Kašpařík (vlevo) a Aleš Kotalík z Českých Budějovic na vhazování.
15 fotografií

Pro národní tým je to zatím poslední medaile z olympijského turnaje. „Tehdy jsme měli skvělý tým, postavený na zlato. Byl to ještě dozvuk zlaté generace doplněný o mladší kluky. Téměř celý tým byl z NHL,“ popisuje.

Dnešní pohled na tehdejší českou soupisku je až nostalgický. Do branky trenéři vybírali mezi Dominikem Haškem či Tomášem Vokounem, v obraně hráli Marek Židlický, Pavel Kubina či Jaroslav Špaček. V útoku zářili Jaromír Jágr, Martin Straka, Martin Ručinský, Milan Hejduk nebo Robert Lang. „Nikdy jsem si nemyslel, že na takové akci a v takovém týmu budu někdy hrát. Jsem moc vděčný trenérům za šanci. Tehdy jsme měli šedesát hráčů v NHL, většina zastávala důležité role ve svých klubech,“ potvrzuje.

Dvě otázky pro legendy. Timonen a Sundin tvrdí: Češi budou v Miláně v nevýhodě

Aktuálně je situace českého hokeje jiná. V nejlepší lize světa hraje stabilně jen lehce přes dvacet hráčů, téměř třetinu tvoří brankáři. „Udivuje mě, že nejsme schopni vychovat hráče pro NHL. V posledních letech hraje výborně reprezentace do 20 let a pravidelně sbírá medaile, ale z daných týmů se do NHL dostali jen Jiří Kulich a David Jiříček. Přechod do seniorského hokeje se dalším klukům nedaří,“ lituje.

Přesto vidí Kotalík české šance na blížících se hrách poměrně nadějně. „Postavíme tým, který má výrazné individuality. Jako dvacítka nebo i dospělá reprezentace budeme sázet na týmovost. Trenéři věří zlatému týmu z Prahy, čemuž se nedivím. Konkurence je extrémně silná, ale turnaj je vždy o čtvrtfinále. Když se povede, jsme blízko medaili,“ naznačuje.

Vstoupit do diskuse

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH

Olympijské sporty

Tipsport - partner programu
Švédsko vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Švédsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
5. 2. 12:10
  • 1.39
  • 4.69
  • 6.89
Itálie vs. FrancieHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
5. 2. 14:40
  • 2.60
  • 3.75
  • 2.34
USA vs. ČeskoHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:USA vs. Česko //www.idnes.cz/sport
5. 2. 16:40
  • 1.08
  • 11.50
  • 21.90
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:10
  • 21.60
  • 12.10
  • 1.07
Česko vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 6. 2. 2026:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
6. 2. 14:40
  • 1.43
  • 4.96
  • 5.52
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů na...

Telefonát z Turína. Aleši, pojedeš? Kotalík vzpomíná na bronz s týmem na zlato

Ottawa - Buffalo, Aleš Kotalík oslavuje vstřelení branky.

Zažíval výbornou sezonu. V Buffalu patřil k oporám, ale když trenér Alois Hadamczik volil jména pro olympijský turnaj v Turíně v roce 2006, v tehdy nabitém českém útoku se na Aleše Kotalíka...

3. února 2026

Kraus o dceři: Olympiádou mé sny předčila. Věřím, že Zaby i Eva dají zlato

Skikrosařka Lucie Krausová.

Možná se blíží další zlatá éra českého skikrosu. Před dvěma dekádami medaile pravidelně vozil dvojnásobný mistr světa Tomáš Kraus, který teď jako trenér dohlíží na kariéru své dcery Lucie. Zdá se, že...

3. února 2026

Hokejistka Pištěková: Nejlepší památka? Medaile! Na olympiádu si veze i talismany

Tereza Pištěková

Mistrovství světa doma v Budějovicích pro ni bylo loni na jaře dosavadním vrcholem kariéry. O necelý rok později česká hokejistka Tereza Pištěková posune své sportovní maximum ještě o stupeň výš....

3. února 2026

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

3. února 2026  9:40

Útočník Francouz o nevyřízených účtech i olympiádě: Příklad Nagana dává naději

Pavel Francouz v dresu Ústí jako útočník.

V retro zápase v útoku. Během olympiády fanouškem. Život po životě si hokejový brankář Pavel Francouz vychutnává z jiné perspektivy, než býval zvyklý. O českou reprezentaci se v Miláně na turnaji snů...

3. února 2026

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jako první odstartuje soutěž smíšených týmů, která...

3. února 2026

Slovensko na ZOH 2026: nominace a koho sledovat v Miláně a Cortině

Petra Vlhová během slalomu v Kranjské Goře.

Slovenský tým pro zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině (6.–22. února) zahrnuje 52 sportovců – 36 mužů a 16 žen v 11 disciplínách. V článku najdete kompletní seznam účastníků a přehled...

3. února 2026

Se Zachou a Nečasem stále počítáme, řekl Rulík. Co ukázal první trénink hokejistů?

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Evropská část hokejové reprezentace se v pondělí sešla k prvnímu tréninku, než ve čtvrtek odletí do Milána a spojí se s hráči ze Severní Ameriky. Že národní tým vybral pro kemp Karlovy Vary, není...

3. února 2026  7:30

Třetí olympiáda? Osobní výhra, návrat nebyl v plánu, svěřuje se Adamczyková

Premium
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková si vyzvedla oblečení a vybavení pro...

Když si v Soči spolu s celým týmem obrátila bundu naruby a celá ve zlatě vystoupala na nejvyšší stupínek, bylo jí pouhých 20 let. Stala se olympijskou vítězkou, život se jí změnil naruby a Češi...

3. února 2026

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

2. února 2026  16:10

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Dopingový nález těsně před olympiádou. Biatlonistce Passlerové zastavili činnost

Italská biatlonistka Rebecca Passlerová.

Čtyři dny před slavnostním zahájením mají zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo první dopingový případ. Pozitivní test na zakázanou látku měla italská biatlonistka Rebecca Passlerová,...

2. února 2026  15:59

Na prahu zimních her. Aby žena závodila s muži? To ne! Má moc dlouhou sukni

Účastníci krasobruslařských soutěží na olympijských hrách v Londýně 1908.

Už jen čtyři dny a rozhoří se oheň her v Milánu a Cortině. Zimní olympiády začnou psát 25. kapitolu své historie. Ale co se dělo, když se teprve rodily? Kdo byli jejich průkopníci? Jaké bizarní...

2. února 2026  15:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.