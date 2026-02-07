Tomba La Bomba. Oheň zapálila legenda, která tvrdila: Jsem mesiáš a Playboy

Michal Koubek
  17:50
Od našeho zpravodaje v Itálii - Bylo znát, jak se do něj vkrádá lehká nervozita. Nikdy jí netrpěl, ale když Alberto Tomba spolu s Deborah Compagnoniovou v Miláně zapaloval olympijský oheň, stál trochu strnule a ruce se mu lehce třásly. Žádného faux pas se však nedopustil. Zimní sportovní svátek oficiálně vypukl! „Obrovská pocta,“ vykládal posléze legendární italský slalomář.
Deborah Compagnoniová a Alberto Tomba během zahájení olympijské her v Miláně

Deborah Compagnoniová a Alberto Tomba během zahájení olympijské her v Miláně | foto: AP

Sofia Goggiová zapaluje olympijský oheň v Cortině.
Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...
Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...
Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...
39 fotografií

Zasloužil si to.

Kdo jiný by to měl být než on?

Organizátoři dokázali jména aktérů nejočekávanějšího okamžiku slavnostního zahájení skrývat až do poslední chvíle. Přesto bylo jedno z nich od začátku skloňováno nejčastěji.

Alberto Tomba. Devětapadesátiletý muž, majitel dvou olympijských zlat z Calgary 1988 a jednoho z Albertville 1992. Dvojnásobný mistr světa, vítěz padesáti závodů Světového poháru, držitel osmi malých glóbů a jednoho velkého.

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

La Bomba, jak zněla jeho přezdívka.

Génius mezi červenými a modrými tyčemi, miláček Italů – především tedy ženské části publika.

Playboy, tak o sobě hovořil.

Neříkalo se, že lidé chodí na závody. Chodili na Tombu. A italské deníky psaly: „Když jede, země prožívá celonárodní orgasmus.“

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři slavní lyžaři, v Miláně Tomba a Compagnoniová, v Cortině Goggiová. (6. února 2026)

Do lyžování přinesl něco nového. Emoce neskrýval, naopak jimi hýřil, stejně jako velkými gesty. Byl pravým opakem tichého Švéda Ingemara Stenmarka, na kterého navazoval.

„Když něco Stenmark řekl, to už něco znamenalo, jinak byl úplně uzavřený,“ vzpomínal Bohumír Zeman, který oba poznal. „Zato Tomba byl fenomén. Lidé ho milovali a on je bavil.“

Nevyrůstal v Alpách

Sám Tomba dnes s úsměvem upozorňuje: „Jen polovina z toho, co se píše, je pravda. Byl jsem vlastně celkem introvertní. Jenže když hodně vyhráváte, musíte být extrovert, jinak si o vás budou myslet, že jste arogantní.“

Husí kůže z Bocelliho i vypískaný Vance. Co se dělo, než vzplál olympijský oheň

Narodil se v Bologni a vyrůstal ve starobylé vesničce Castel dei Britti v kraji Emilia-Romagna.

Rodina byla dobře situovaná, bydleli ve vile ze šestnáctého století a otec Franco podnikal v textilním průmyslu. Zároveň vášnivě miloval bílé svahy a tuto lásku přenesl i na své dva syny.

Malý Alberto se na lyže poprvé postavil ve třech letech a v sedmi už závodil. Alpy měli daleko, nejbližším střediskem byla Sestola. Každé ráno proto brzy vstávali, hodinu a půl do ní jeli autem, otec děti vysadil, vrátil se do práce a večer se pro ně znovu vracel.

Ve Světovém poháru Tomba debutoval tři dny před devatenáctými narozeninami, v prosinci v italské Madonně di Campiglio. O dva měsíce později ve švédském Aare udivil šestým místem, ačkoliv se na svah pustil se startovním číslem 62.

Ital Alberto Tomba během slalomu na olympijských hrách v Calgary 1988

Dva roky po premiéře mezi elitou si připsal první vítězství ve slalomu v italském Sestriere, kde o dva dny později vyhrál i obří slalom, v němž porazil Stenmarka, jehož jako mládežník obdivoval.

„Jsem bestie!“ křičel posléze.

Nastávala éra Tomby.

Jsem mesiáš lyžování, hlásal

Točivým disciplínám vládl. Překypoval agresivitou, do tyčí se opíral s nebývalou razancí.

Přitom v době, když začínal, panovala představa, že slalomář musí být malý a hbitý. Sto osmdesát tři centimetrů vysoký a devadesátikilový Tomba tomuto ideálu rozhodně neodpovídal, sjezd ale provozovat nemohl. Jako malý totiž slíbil matce, že se bude vyhýbat dlouhým lyžím, aby se o něj nebála.

„Možná to byla moje síla, možná schopnost zapamatovat si trať během inspekce, možná způsob, jakým jsem útočil na branky a jel bez kalkulu a byl zaměřený jen na vítězství. A nebo možná schopnost čelit výhrám i porážkám se stejnou lehkostí,“ přemítal, kdysi nad svými unikátními schopnostmi.

Olympijský oheň v Oblouku míru, Češi ve svetrech. Jak vypadalo unikátní zahájení?

V sezoně 1987–1988 vyhrál devět závodů a když ve slalomu v Madonně di Campiglio zvítězil o 1,34 sekundy, po průjezdu cílem zvolal: „Jsem nový mesiáš lyžování!“

Za zlata v Calgary mu otec slíbil Ferrari, načež po jejich zisku Tomba v televizi hned hlásil: „Tati, chci, aby bylo červené.“

Zima 1994–1995 pak byla vyloženě jeho. Ve Světovém poháru vyhrál jedenáct závodů a s obrovským náskokem ovládl celkové hodnocení.

V Česku rozhodoval Miss

Plnil novinové stránky. Byl nejslavnějším sportovcem Itálie.

Sbíral vína, motocykly, propagoval parfémy i oblečení, jeho tvář zdobila plakáty či televizní reklamy.

Asi si dokážete představit ten rozruch, který způsobil novinář Aldo Martinuzzi, když zveřejnil Tombovu nahou fotografii ze sauny z roku 1988. Bouřlivý Ital si to s ním vyřídil po svém – když ho spatřil v Alta Badii, hodil po něm trofej.

Tombův život provázela řada dalších aférek. Pozornost vzbudil třeba tím, že během her v Calgary pozval na rande východoněmeckou krasobruslařku a královnu krásy Katarinu Wittovou a když jí ke konci her hrozilo, že zlato nezíská, nabídl jí jednu ze svých dvou medailí. Nakonec ji však vybojovala sama.

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři slavní lyžaři, v Miláně Tomba a Compagnoniová, v Cortině Goggiová. (6. února 2026)

I přes obrovskou slávu ale prý v nitru pořád zůstával tím chlapíkem, jenž v Sestole dělal své první lyžařské krůčky. „Itálie mě vítala jako hrdinu. Nebylo snadné čelit tlaku. Ale pořád jsem byl tím stejným člověkem, který kdysi myl auta svých kolegů a ujídal matce těstoviny. I díky tomu jsem vyhrával,“ říkal.

Kariéru ukončil v jedenatřiceti letech symbolicky v Crans Montaně, kde slavil první světový titul. A taky stylově – padesátým vítězstvím ve Světovém poháru.

Po závodě ho soupeři zvedli nad hlavu, on hodil do davu hole, rukavice i brýle. Bylo mu jasné, že se nevrátí.

„Po třiceti letech na horách bych rád strávil třicet let u moře. Často jsem na horách nastydl, někdy jsme závodili i v minus třiceti. V televizi takový mráz nevidíte, ale my ho cítili pekelně. Teď mám dům na Sardinii, mám rád teplo. A cestuji,“ vykládal.

Monika Brzesková, rozená Žídková v březnu 2011 na galavečeru České Miss 2011 s italským lyžařem Albertem Tombou.

Po kariéře se objevoval v televizních pořadech i na VIP večírcích. Propagoval mládežnické lyžování, spolupracoval s UNICEF, pomáhal postiženým dětem a v roce 2011 zavítal do Česka jako porotce soutěže krásy.

Olympijský oheň už v minulosti nesl. Na zahajovacím ceremoniálu her v Turíně 2006 ho jakožto jejich ambasador přinesl na stadion.

Tentokrát se mu spolu s Compagnoniovou a Sofií Goggiaovou, která olympijský oheň souběžně zapálila v Cortině, dostalo ještě vyšší pocty.

„Tohle jsou olympijské hry, největší událost. Dejte do nich vše, nevzdávejte se,“ vzkazuje současným olympionikům.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
USA vs. FinskoHokej - Skupina A - 7. 2. 2026:USA vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě4:0
  • -
  • 600.00
  • 600.00
Švýcarsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 7. 2. 2026:Švýcarsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
7. 2. 21:10
  • 30.00
  • 18.00
  • 1.00
Francie vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 8. 2. 2026:Francie vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
8. 2. 16:40
  • 28.80
  • 17.60
  • 1.03
Česko vs. FinskoHokej - Skupina A - 8. 2. 2026:Česko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
8. 2. 21:10
  • 2.12
  • 3.88
  • 2.88
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Husí kůže z Bocelliho i vypískaný Vance. Co se dělo, než vzplál olympijský oheň

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Od našich zpravodajů v Itálii Americká superstar Mariah Carey oděná v bílých načechraných šatech zapěla v italštině (byť nepříliš libozvučné) hit Volare z roku 1958. „Nic není nemožné,“ jako by na jeho konci posílala vzkaz všem...

1. den ZOH 2026 ONLINE: Curleři slaví první vítězství, Hyman bojuje mezi sáňkaři

Sledujeme online
Vít Chabičovský a Julie Zelingrová v utkání s Koreou.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vzhledem k nemoci nenastoupí do sobotního závodu na 3000 metrů. První den zimních olympijských her tak z českého pohledu přijde o největší hvězdu. Kateřina Janatová...

7. února 2026  13:25,  aktualizováno  17:53

Tomba La Bomba. Oheň zapálila legenda, která tvrdila: Jsem mesiáš a Playboy

Deborah Compagnoniová a Alberto Tomba během zahájení olympijské her v Miláně

Od našeho zpravodaje v Itálii Bylo znát, jak se do něj vkrádá lehká nervozita. Nikdy jí netrpěl, ale když Alberto Tomba spolu s Deborah Compagnoniovou v Miláně zapaloval olympijský oheň, stál trochu strnule a ruce se mu lehce...

7. února 2026  17:50

Zacha? Smutný lidský příběh. Volali nám z Bostonu, že ho uvolnit nemohou, řekl Šlégr

Generální manažer hokejového týmu Jiří Šlégr hovoří s novináři na setkání v...

Od našeho zpravodaje v Itálii Hokejová reprezentace na Pavla Zachu čekala, dokud mohla. V pátek ale zavolal Don Sweeney, generální manažer Boston Bruins, že první centr národního týmu do Milána nepojede. Zranění by ho na...

7. února 2026  17:15

Skoky na lyžích na ZOH 2026 v Miláně a Cortině: Kdy jdou do akce Češi?

Roman Koudelka v prvním kole soutěže skokanů v Innsbrucku.

Divácky atraktivní sport, který má v Česku dlouhou tradici, ale v poslední době postrádá výrazné úspěchy. Medailové soupeření ve skocích na lyžích bude na zimních olympijských hrách v roce 2026...

7. února 2026

První výhra na olympiádě pro curlery. Zelingrová a Chabičovský porazili Koreu

Pár českých curlerů Vít Chabičovský a Julie Zelingrová slaví první vítězství po...

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský si připsali na olympijském turnaji smíšených dvojic v Cortině d’Ampezzo první výhru. V pátém duelu zdolali 9:4 Koreu, jež stejně jako mladí Češi své první...

7. února 2026  16:31,  aktualizováno  16:50

Chci být jako Johannes Bö, sní ukrajinský biatlonista. Své zemi přeje medaili

Ukrajinský biatlonista Vitalij Mandzin.

Před začátkem sezony byl označován za velký talent biatlonu, v hodnocení je aktuálně druhým nejlepším závodníkem do 23 let. A přesto, že ve Světovém poháru se Vitalij Mandzin na stupně vítězů dostal...

7. února 2026  16:45

Lékař Čechů v Miláně: Ruku si podejte, ale pak ji nedávejte do úst. Co stav Sáblíkové?

Lékař výpravy Jiří Dostal hovoří s novináři o zdravotním stavu rychlobruslařky...

Od našeho zpravodaje v Itálii Lékař české olympijské výpravy Jiří Dostal v sobotu odpoledne detailněji popsal, jak padlo rozhodnutí, že rychlobruslařka Martina Sáblíková nenastoupí v Miláně do závodu na tři kilometry. Zároveň...

7. února 2026  16:25

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

7. února 2026  16:20

Přítel jí řekl: Budeš do sedmého místa. A stalo se! Janatová věří, že z ní opadne stres

Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová při olympijském skiatlonu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Jen co projela cílovou páskou, tváří jí probleskl úsměv. Zatímco ostatní soupeřky okamžitě padaly k zemi, běžkyně na lyžích Kateřina Janatová působila, že má ještě dost sil. „To je taková euforie. Za...

7. února 2026

Místo SG-1 Pastrňák. Kruhy na olympiádě baví diváky. Připomínaly známou sci-fi

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Při pátečním zahájení olympijských her procházely výpravy obřími kruhy. A zatímco pořadatelé mířili na symboliku olympijského loga či slunce, část diváků měla jasno. Na sociálních sítích se okamžitě...

7. února 2026  15:36

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Markéta Davidová se rovná na střelnici během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

20. ledna 2026  13:40,  aktualizováno  7. 2. 15:20

Ztráta pro reprezentaci. Zacha se k týmu nepřipojí, v Miláně ho nahradí Chlapík

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins slaví svůj gól v zápase s Philadelphia Flyers.

Česká hokejová reprezentace zpracovává nemilou zprávu. Útočník Pavel Zacha se stále potýká se zraněním v horní části těla a k týmu v Miláně se definitivně nepřipojí. Do Itálie na olympiádu naopak...

7. února 2026  15:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.