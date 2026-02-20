Ferreira po stříbru a bronzu zkompletoval v U-rampě sbírku. Je olympijským vítězem

  22:02
Olympijským vítězem v U-rampě je americký lyžař Alex Ferreira. Po stříbru z Pchjongčchangu a bronzu z Pekingu zkompletoval v Livignu medailovou sbírku z her. Do čela pouze jedenáctičlenného finále se dostal v závěrečném třetím kole. Se ztrátou jen 75 setin bodu skončil druhý Estonec Henry Sildaru, bronz rovněž posledním pokusem vybojoval Kanaďan Brendan Mackay.
Američan Alex Ferreira po fantastickém výkonu v poslední jízdě získává zlato v...

Američan Alex Ferreira po fantastickém výkonu v poslední jízdě získává zlato v akrobatickém lyžování v U-rampě. Ferreira získal 93,75 bodů. (20. února 2026) | foto: Reuters

Estonec Henry Sildaru se po nepovedeném prvním pokusu dostal do vedení s 92,75 bodů. (20. února 2026)
Estonec Henry Sildaru se po nepovedeném prvním pokusu dostal do vedení s 92,75...
Kanaďan Andrew Longino vede po první finálové jízdě v akrobatickém lyžování v U-rampě. (20. února 2026)
Kanaďan Andrew Longino vede po první finálové jízdě v akrobatickém lyžování v...
Po pádu těsně před začátkem finále nenastoupil do bojů o medaile Korejec I Sung-hun, který se už v kvalifikaci pokusil o jedinečnou rotaci 1800 stupňů, tedy pět vrutů. Ale nepovedl se mu dopad a spadl také při rozjíždění před startem večerního finále.

Už v kvalifikaci skončily naděje úřadujícího mistra světa Finleyho Melvillea Ivese. Novozélandský favorit, jenž rovněž vede Světový pohár, neustál jeden ze skoků a po několikaminutovém ošetřování na místě opustil rampu na záchranářských saních.

Podle prohlášení týmu je relativně v pořádku. „Vrátí se, je to bojovník,“ vzkázal jeho trenér Tom Willmott.

Hrozivý pád na U-rampě. Favorit zůstal bezvládně ležet, zasahovali záchranáři

Ve finále měl nejtěžší pád v závěru Nick Goepper, útočil i na zlato, ale při posledním triku dopadl na hranu rampy. Když sjel dolů, po chvíli se zvedl a odešel po svých. Z bronzové pozice jej ale odsunul poslední jízdou Mackay. Zlato tak mohl slavit jednatřicetiletý Ferreira, stříbro teprve devatenáctiletý Sildaru.

XXV. zimní olympijské hry

Akrobatické lyžování (Livigno)

Muži - U-rampa: 1. Ferreira (USA) 93,75, 2. Sildaru (Est.) 93,00, 3. Mackay (Kan.) 91,00, 4. Goepper 89,00, 5. Irving (oba USA) 88,00, 6. Kenworthy (Brit.) 84,75.

20. února 2026  20:35,  aktualizováno  22:32

Pád ve čtvrtfinále a konec. Smolný debut short trackařky Vaňkové na hrách

Česká rychlobruslařka Petra Vaňková čtvrtfinálový závod na krátké trati na 1500...

Jediná česká olympionička v rychlobruslení na krátké dráze Petra Vaňková po pádu nedokončila čtvrtfinálovou jízdu na trati 1500 metrů a závod pro ni skončil v prvním vyřazovacím kole....

20. února 2026  21:37

McDavidův rekord, omluva národu a těsný verdikt. Jak Kanada ustála další nervák

Hokejisté Kanady se radují z postupu do finále. (20. února 2026)

Zase našli cestu. V úplném závěru, na poslední chvíli, ale přece. Poradili si i bez zraněného Sidneyho Crosbyho, kapitánské „céčko“ měl tentokrát na dresu Connor McDavid. Hokejový fenomén nasměroval...

20. února 2026  21:07

14. den ZOH 2026 ONLINE: Zdráhalová čtrnáctá, Vaňková po pádu nedokončila

Češka Nikola Zdráhalová skončila v rychlobruslařském závodě na 1500 metrů 14....

Ve čtrnáctý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo finišoval pro šesté místo v hromadném závodě biatlonistů Michal Krčmář a nebýt čtyř chyb na poslední střelecké položce, mohl...

20. února 2026,  aktualizováno  20:56

Nervózní, ale spolu. Jak Zdráhalovou vedla Sáblíková. Je to boží! prohodila svěřenkyně

Češka Nikola Zdráhalová skončila v rychlobruslařském závodě na 1500 metrů 14....

Od našeho zpravodaje v Itálii Obě se ocitly v dosud nepoznaných situacích. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová v pátek vyrazila do olympijského závodu na 1 500 metrů z poslední jízdy, mezi velkými favoritkami. Martina Sáblíková si...

20. února 2026  20:19

Kanada - Finsko 3:2. Velké semifinálové drama, obrat favorita dokonal MacKinnon

Kanadští hokejisté oslavují třetí gól semifinálového utkání proti Finsku, který...

Prvním finalistou olympijského hokejového turnaje v Miláně je Kanada. Největší favorit v semifinále prohrával s Finskem o dvě branky, Nathan MacKinnon však v končící přesilové hře v čase 59:24...

20. února 2026  17:15,  aktualizováno  20:03

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Kanada je ve finále. Vyzve Slovensko, nebo USA?

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do semifinále. O zlato si na ZOH 2026 zahraje Kanada, která otočila dramatický duel s Finskem a zvítězila 3:2. Kdo se ve finále postaví...

20. února 2026  19:39

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

18. února 2026  23:55,  aktualizováno  20. 2. 19:29

Zdráhalová čtrnáctá v závodě na 1500 m, první zlato slaví Rijpmaová-de Jongová

Nikola Zdráhalová v závodě na 1500 m.

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová obsadila v olympijském závodě na 1500 metrů 14. místo. V Miláně zvítězila Nizozemka Antoinette Rijpmaová-de Jongová a po pěti předchozích medailích získala první...

20. února 2026  18:37

OBRAZEM: Příběh her na jediném snímku. Fotografové zachytili olympijské kouzlo

Snímek z tréninku akrobatického lyžování na osmém dni zimních olympijských her.

Různé sportovní disciplíny, velkolepé výkony a bohaté příběhy, to jsou olympijské hry. Každý sportovec dlouhé roky trénuje, aby se jednou mohl ukázat pod pěti kruhy. Co kdyby se však celé olympijské...

20. února 2026  18:28

Šestý Krčmář: Wow, divoký závod! Bláznivý. Plný emocí, nahoru dolů. Ale krásný

Michal Krčmář v cíli hromadného závodu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Na poslední položku přijel čtvrtý. Pak minul čtyři terče. Přesto v bláznivém závodě, který semlel mnohé favority, spurtoval o šesté místo. A má ho. Michal Krčmář si po stříbru ze sprintu v...

20. února 2026  18:10

