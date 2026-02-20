Po pádu těsně před začátkem finále nenastoupil do bojů o medaile Korejec I Sung-hun, který se už v kvalifikaci pokusil o jedinečnou rotaci 1800 stupňů, tedy pět vrutů. Ale nepovedl se mu dopad a spadl také při rozjíždění před startem večerního finále.
Už v kvalifikaci skončily naděje úřadujícího mistra světa Finleyho Melvillea Ivese. Novozélandský favorit, jenž rovněž vede Světový pohár, neustál jeden ze skoků a po několikaminutovém ošetřování na místě opustil rampu na záchranářských saních.
Podle prohlášení týmu je relativně v pořádku. „Vrátí se, je to bojovník,“ vzkázal jeho trenér Tom Willmott.
Hrozivý pád na U-rampě. Favorit zůstal bezvládně ležet, zasahovali záchranáři
Ve finále měl nejtěžší pád v závěru Nick Goepper, útočil i na zlato, ale při posledním triku dopadl na hranu rampy. Když sjel dolů, po chvíli se zvedl a odešel po svých. Z bronzové pozice jej ale odsunul poslední jízdou Mackay. Zlato tak mohl slavit jednatřicetiletý Ferreira, stříbro teprve devatenáctiletý Sildaru.
XXV. zimní olympijské hry
Akrobatické lyžování (Livigno)
Muži - U-rampa: 1. Ferreira (USA) 93,75, 2. Sildaru (Est.) 93,00, 3. Mackay (Kan.) 91,00, 4. Goepper 89,00, 5. Irving (oba USA) 88,00, 6. Kenworthy (Brit.) 84,75.