Hrozivý pád na U-rampě. Favorit zůstal bezvládně ležet, zasahovali záchranáři

Autor: ,
  13:18
V páteční kvalifikaci akrobatických lyžařů na U-rampě na olympijských hrách měl těžký pád novozélandský favorit Finley Melville Ives. Úřadující mistr světa a lídr Světového poháru neustál jeden ze skoků a po několikaminutovém ošetřování na místě opustil rampu v Livignu na záchranářských saních. Podle prohlášení novozélandského týmu je relativně v pořádku.
Finley Melville Ives v péči zdravotníků po pádu v kvalifikaci akrobatického...

Finley Melville Ives v péči zdravotníků po pádu v kvalifikaci akrobatického lyžování na U-rampě. | foto: Gregory BullAP

Finley Melville Ives po pádu v kvalifikaci akrobatického lyžování na U-rampě.
Finley Melville Ives v péči zdravotníků po pádu v kvalifikaci akrobatického...
Finley Melville Ives na nosítkách po pádu v kvalifikaci akrobatického lyžování...
Finley Melville Ives pádá v kvalifikaci akrobatického lyžování na U-rampě.
9 fotografií

Devatenáctiletý Melville Ives se snažil ve druhé kvalifikační jízdě vylepšit nepostupový výsledek z úvodního kola. Po hodně vysokém skoku neustál dopad a podle všeho se uhodil boční stranou hlavy o zem.

Zůstal bezvládně ležet s jednou vypnutou lyží. Soutěž byla na téměř deset minut zastavena a několik zdravotníků Novozélanďanovi poskytovalo pomoc. Následně byl odvezen v nosítkách.

Finley Melville Ives na nosítkách po pádu v kvalifikaci akrobatického lyžování na U-rampě.

Novozélandský tým následně uvedl, že vítěz lednových X Games dostal „velkou ránu“, ale neztratil vědomí.

„Všechno je stabilizované a pozitivní. Mluví se svou mámou, která je s ním. Prochází si lékařskými vyšetřeními,“ sdělili zástupci týmu. Vzhledem ke dvěma nepovedeným jízdám Melville Ives nepostoupil do finále, jež je na programu od 19:30.

Těžký pád měla v olympijské rampě také Kanaďanka Cassie Sharpeová ve čtvrteční kvalifikaci. Podle prohlášení kanadské výpravy je dvojnásobná olympijská medailistka ve stabilizovaném stavu. Zda nastoupí do sobotního finále, do něhož se kvalifikovala, není jasné.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Máme šanci na medaili! Slováci se chystají na Američany, chtějí se pokusit o senzaci

Pavol Regenda (84) vstřelil úvodní gól svého týmu. (18. února 2026)

Zase po čtyřech letech v olympijském semifinále. Stále mají šanci na obhajobu bronzu, teď se ale pokusí získat ještě cennější kov. Slovenští hokejisté v pátek večer (21.10) proti favorizovaným...

20. února 2026  14:42

Biatlon na ZOH 2026 ONLINE: Krčmář jednou chyboval, ale drží čtvrté místo

Sledujeme online
Vítězslav Hornig z České republiky (18) v akci během mužského závodu na 15 km s...

Na dohled medailových pozic jede v olympijském hromadném závodě v Anterselvě český biatlonista Michal Krčmář. Ze třetí zastávky na střelnici odjížděl na čtvrtém místě s jedinou střeleckou chybou....

20. února 2026  11:30,  aktualizováno  14:41

Češi podpoří Ukrajince. Na protest proti Rusům vynechají zahájení paralympiády

Aktualizujeme
Česká výprava na zahájení paralympiády v Pekingu 2022.

Český paralympijský výbor (ČPV) bude kvůli účasti Rusů a Bělorusů bojkotovat zahajovací ceremoniál paralympijských her v Itálii. Rozhodl o tom výkonný výbor. Soutěží se čeští sportovci zúčastní,...

20. února 2026  14:37

Skikrosařky Cholenská i Krausová vypadly v osmifinále. Zlato slaví Němka Maierová

Češka Diana Cholenská během kvalifikace žen ve skikrosu na zimních olympijských...

Na trati, kde před týdnem slavila Eva Adamczyková stříbro ve snowboardcrossu, další české úspěchy nepřišly. Skikrosařky Diana Cholenská i Lucie Krausová z olympijského závodu v Livignu vypadly už v...

20. února 2026  10:58,  aktualizováno  13:30

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

20. února 2026  13:26

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

20. února 2026  13:24

Hrozivý pád na U-rampě. Favorit zůstal bezvládně ležet, zasahovali záchranáři

Finley Melville Ives v péči zdravotníků po pádu v kvalifikaci akrobatického...

V páteční kvalifikaci akrobatických lyžařů na U-rampě na olympijských hrách měl těžký pád novozélandský favorit Finley Melville Ives. Úřadující mistr světa a lídr Světového poháru neustál jeden ze...

20. února 2026  13:18

Chtěli jeho konec, teď pod ním bojují o medaili. Urovná se spor Finů s trenérem?

Finský trenér Antti Pennanen stojí nad svými svěřenci.

Chybělo opravdu málo a mohli letět domů stejně jako Češi. Finští hokejisté ale zvládli na poslední chvíli zvrátit špatně se vyvíjející čtvrtfinále proti Švýcarsku (3:2 v prodloužení), proto si...

20. února 2026  12:56

Novák dvakrát upadl a do finále v akrobatických skocích se neprobojoval

Nicholas Novák z České republiky v akci během kvalifikace mužů v akrobatickém...

Český reprezentant Nicholas Novák při dopadu obou kvalifikačních skoků skončil na zádech a do závěrečných bojů olympijské soutěže v akrobatických skocích nepostoupil. Do finále se dostalo dvanáct...

20. února 2026  11:58,  aktualizováno  12:46

14. den ZOH 2026 ONLINE: Akrobaté vypadli, biatlonisté jedou hromadný závod

Sledujeme online
Češka Lucie Krausová během kvalifikace žen ve skikrosu na zimních olympijských...

Čeští akrobatičtí lyžaři na úvod čtrnáctého dne olympijského programu v Miláně a Cortině d’Ampezzo nepřekvapili a ve svých soutěžích do závěrečných bojů neprošli. Kvalifikací skončil skokan Nicholas...

20. února 2026,  aktualizováno  12:41

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Část slovenských fanoušků v problémech. Trčí na letišti ve Vídni, někteří odjeli domů

Slovenští fanoušci na tribuně během hokejového duelu s Itálií.

Ohromně se těšili. Vždyť jejich oblíbenci mají večer (21.10) nastoupit proti favorizovaným Spojeným státům a pokusit se postoupit do olympijského finále. Jenže zápas možná nestihnou. Fanoušci...

20. února 2026  12:22

Sníh mizí, tak reagujme, vyzývá Fourcade. Nenapadlo ho, že závod může trvat i 16 let

Premium
Martin Fourcade přijímá zpětně zlatou medaili za hromadný závod ve Vancouveru.

Od našeho zpravodaje v Itálii Nehrál si na celebritu. U parkoviště v údolí Anterselvy nastoupil do novinářského autobusu mířícího k biatlonovému areálu. Zřízenec organizující dopravu 37letého muže hned poznal: „Jste to vy!...

20. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.