Čechoameričan Novák v obou kvalifikačních pokusech dojížděl do cíle se širokým úsměvem na tváři, ale nezvládnuté dopady jej o dobrý výsledek připravily.
Kvůli počasí se závod dvakrát odkládal, a nakonec ji provázelo mírnější sněžení, v němž měli závodníci problémy správě odhadnout nájezdovou rychlost. Novák soutěž otevíral jako vůbec první ze všech závodníků, takže nemohl využít poznatky ze skoků ostatních závodníků.
Při prvním skoku, kterým bylo trojné salto se čtyřmi vruty, skončil Novák při dopadu na zádech a dostal 76,11 bodu. To mu stačilo na 19. místo, daleko za šestkou přímo postupujících. Musel absolvovat druhý pokus, ani ten však neustál, bodově si nepolepšil a do dvanáctky se nevešel.
„Bojoval jsem s psychikou, při prvním pokuse jsem měl navíc trochu problémy s rychlostí. Ve druhém jsem nezvládl dopad,“ řekl v rozhovoru České televizi. „Vážím si, že jsem tady vůbec mohl startovat. Jsem šťastný, je to velký posun v mé kariéře,“ řekl brzy třicetiletý akrobat.
Nejlepší skok v kvalifikaci předvedl ve druhém kole Číňan Li Tchien-ma, který jako jediný ustál skok s pěti vruty. Z prvního kola prošel z prvního místa do finále Švýcar Pirmin Werner před čínským obhájcem zlata Čchi Kuang-pchuem. O medaile se bude bojovat od 13:30.