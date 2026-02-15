Juniorský mistr světa v dual mogulech Kroupa dostal do prvního kola olympijského závodu zřejmě nejtěžšího možného soupeře.
Třiatřicetiletý Kingsbury má olympijskou medaili ze všech čtyř posledních her včetně letošního stříbra. Celkem už nasbíral devět titulů na MS a má stovku výher ve Světovém poháru.
Nedělní paralelní jízda v boulích je jeho posledním olympijským závodem. Kroupa se s ním snažil držet krok, ale byl pomalejší i technicky horší a jednoznačně prohrál.
Pro českého akrobatického lyžaře skončila premiérová olympijská účast bez výraznějšího úspěchu. V klasickém závodě v boulích vypadl po 28. místě v kvalifikaci.