Gremaudová si vítězství zajistila ziskem 86,96 bodu v druhé ze tří jízd a stylově oslavila nedělní 26. narozeniny.
Ku Aj-ling, jež závodí pod svým americkým jménem Eileen Guová, se po nevydařené druhé a třetí jízdě musela s výkonem 86,58 bodu spokojit s druhou příčkou. Oldhamová zapsala 76,46 bodu.
|
3. den ZOH ONLINE: Curleři se loučí osmým místem, v akci je Zdráhalová
„To byla nejlepší jízda, jakou jsem kdy předvedla,“ radovala se Švýcarka, jež ve vítězné jízdě jako první žena v soutěži ustála náročný trik nazvaný „nose butter double cork 1260“.
Ve finále se podle svých slov soustředila na to, aby předvedla co nejlepší výkon, ne na to, aby porazila čínskou rivalku.
„Část ze mě obhajovala zlato z před čtyř let, ale moje větší část se snažila ukázat to, čeho jsem schopná. V roce 2018 jsem předvedla dobrou jízdu, v roce 2022 skvělou a v roce 2026 zatím nejlepší v životě,“ řekla Gremaudová, jež vybojovala celkově čtvrtou olympijskou medaili.
Před čtyřmi lety v Pekingu získala ještě bronz v Big Airu a na kontě má také stříbro ze slopestylu z her v roce 2018 v Pchjongčchangu.
Ku Aj-ling porazila v obou finále velmi těsným rozdílem, před čtyřmi lety to bylo dokonce jen 33 setin. „Myslím, že kdybychom tu soutěž absolvovali ještě desetkrát, někdy bych vyhrála já, někdy ona a někdy ani jedna z nás. To je na soutěžním lyžování to krásné, jde o to, kdo předvede nejlepší výkon daný den,“ řekla rodačka ze San Francisca.
V Livignu ji čekají ještě soutěže v Big Airu a U-rampě, v nichž bude obhajovat zlaté medaile z Pekingu, kde se z ní stala globální hvězda. „Někdy mám pocit, že nesu tíhu obou zemí na svých bedrech,“ řekla dcera čínské matky a amerického otce.
XXV. zimní olympijské hry
Akrobatické lyžování (Livigno)
Slopestyle: