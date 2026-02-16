Sportovní unikát na hrách. Žákyně Valenty zvládá tři sporty, akrobacii dělá jen pár let

Svěřenkyně Aleš Valenty si v Itálii připíše olympijský debut. Akrobatickému lyžování se přitom věnuje teprve čtyři roky. | foto: osobní archiv

Václav Havlíček
  12:00
Ve světě sportu byste jistě našli obojživelníky, kteří skvěle ovládají dva sporty najednou. Třeba Ester Ledecká by mohla vyprávět. Ale prosadit se hned ve třech rozdílných disciplínách? Sportovní unikát. Seznamte se, Adéla Měrková.

V mládí reprezentovala Česko v gymnastice, pak našla zalíbení v parkouru, v němž vyhrála závod Světového poháru a čtvrté místo brala v roce 2022 na Světových hrách. „Což je taková olympiáda pro neolympijské sporty,“ nabízí Měrková nejlépe sedící definici.

V úterý se rodačka ze Šumperku poprvé představí i pod pěti kruhy.

Světe, div se, bude to v akrobatickém lyžování, konkrétně v disciplíně aerials, kterou v Česku proslavil svým zlatým olympijským skokem Aleš Valenta, v současnosti trenér talentované Měrkové.

Byly jsme se sestrou hyperaktivní děcka. Pořád jsme někde lezly, a když nás mamka vzala do tělocvičny, hned jsem si ji zamilovala.

Adéla Měrková

