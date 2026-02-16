V mládí reprezentovala Česko v gymnastice, pak našla zalíbení v parkouru, v němž vyhrála závod Světového poháru a čtvrté místo brala v roce 2022 na Světových hrách. „Což je taková olympiáda pro neolympijské sporty,“ nabízí Měrková nejlépe sedící definici.
V úterý se rodačka ze Šumperku poprvé představí i pod pěti kruhy.
Světe, div se, bude to v akrobatickém lyžování, konkrétně v disciplíně aerials, kterou v Česku proslavil svým zlatým olympijským skokem Aleš Valenta, v současnosti trenér talentované Měrkové.
Byly jsme se sestrou hyperaktivní děcka. Pořád jsme někde lezly, a když nás mamka vzala do tělocvičny, hned jsem si ji zamilovala.