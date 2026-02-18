Akrobatka Měrková vrátila Česko na olympiádu, při debutu však byla poslední

Čtyřiadvacetiletá Měrková, jejímž trenérem je olympijský šampion ze Salt Lake City 2002 Aleš Valenta, začala s akrobacií teprve před čtyřmi lety, dříve se věnovala gymnastice a do loňska lyžování kombinovala s parkourem, ve kterém je bronzovou medailistkou z mistrovství světa.
Po prvním skoku s pádem na dojezdu za sebou nechala jednu soupeřku, ve druhém při dopadu skončila na zádech.
„Neskutečně jsem si to užila. Byly to nervy, přestože jsem se to snažila brát hlavně jako zkušenost,“ řekla Měrková České televizi. Rodačka ze Šumperka předvedla dvojité salto, v prvním kole s vrutem. Ani v jednom případě neměla čistý dopad.
„První skok (Back Lay-Full) je pro mě poměrně nový, musela jsem se hodně soustředit a bohužel se mi úplně nepovedl. Trošku jsem přerotovala a neviděla dobře dopad, až v tem moment jsem reagovala. Musím ho ještě hodně vyskákat,“ zhodnotila. „U druhého skoku (Back Lay-Tuck) mi taky nevyšel dopad, ale užila jsem si to,“ zopakovala.
Akrobatické skoky reprezentovala na olympiádě jako první Češka po 16 letech, ve Vancouveru 2010 startovala Martina Konopová. Valenta před zlatem v Salt Lake City závodil v Naganu a poté v Turíně 2006.
Ženy měly závodit v Livignu už v úterý, avšak nepříznivé počasí je na start nepustilo.
Ve čtvrtek se v mužské kvalifikaci představí Nicholas Novák.