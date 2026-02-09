Adamczyková ladí formu: Ale s nadhledem. Se to nezblázní, když se to nepovede

Matěj Tomíček
  16:16
Od našeho zpravodaje v Itálii - Když v neděli v Livignu Zuzana Maděrová dotáhla svůj zlatý olympijský sen, Eva Adamczyková se v cílovém prostoru otočila na šéfa Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. „Šéfe, tak seš spokojenej?“ houkla na něj se smíchem. Český snowboard znovu doručil, byť ještě neskončil. Už v pátek si svůj třetí olympijský start odbude o pár metrů vedle i šampionka ze Soči a bronzová z Pchjongčchangu. „Bylo by super, kdybychom ještě něco přidali,“ říká.
Fotogalerie4

Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6. února 2026) | foto: AP

V posledních dnech měla docela napilno.

Minulý pátek v olympijském Snow Parku fandila v Big Airu Jakubu Hronešovi, v neděli zase spolu s manželem Markem a synem Kryštofem držela palce Zuzaně Maděrové s Ester Ledeckou v paralelním obřím slalomu.

A v pondělí, za azurového počasí, sama v Livignu trénovala na trati, na které v pátek vyrazí za třetí olympijskou medailí.

„Ale s nadhledem. Se to nezblázní, když se to nepovede,“ smála se krátce po poledni.

OBRAZEM: Úsměvy, selfie i gratulace od prezidenta. Jak Maděrová slavila zlato

Když na trénink spolu s Karolínou Hrůšovou, Radkem Houserem, Kryštofem Chorou a koučem Markem Jelínkem ráno vyrážela, teploměr ukazoval minus 18 stupňů.

„Což je super, protože trať urolbovali, ztvrdla a teď je to paráda, super sníh. V minulých dnech jsme měli problém ve třetí klopené zatáčce, která se sypala, byla rozbitá, ale dneska už to bylo bezva, konečně i rychlejší,“ hlásila podmínky.

V dalších dnech by počasí v Livignu mělo být podobné, možná lehce zasněží. I proto by trať pro čtvrteční závod mužů i páteční klání žen měla být v perfektním stavu.

Stará se o ni i početná skupina „šejprů“, jak pořadatelům, kteří s lopatami k dokonalosti ladí jednotlivé zatáčky, říkají snowboardisté. I v pondělí se trénink snad třikrát zastavil, jelikož bylo dráhu pro snowboardcross potřeba vyspravit.

Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6. února 2026)

„Na mítinku po tréninku jsme se ještě bavili o některých klopených zatáčkách, které potřebují dočistit,“ líčila 32letá olympijská šampionka ze Soči.

V této disciplíně je to standardní proces. I na závodech Světového poháru jsou testovací jezdci, kteří organizátorům a stavěčům tratě radí, co a jak pro závod zlepšit. Mítinků se pak většinou účastní i trenéři z jednotlivých zemí.

Tentokrát se přidala i česká hvězda spolu s pár dalšími vybranými závodníky.

„Dostali jsme šanci k tomu něco říct, což bylo fajn. Dávali nám i kamery mezi brýle a helmu, které naše jízdy natáčely živě, takže to bylo trochu speciální,“ popisovala.

Během tréninku, který absolvovali jak muži, tak ženy, zvládla Adamczyková tři jízdy.

„A trať držela. Navíc, v závodní den pojedeme jen my holky, takže nás bude výrazně míň. Teď jsme trénovali všichni dohromady, což je 64 lidí a v pátek nás bude jen 32,“ vysvětluje.

Žádné další návštěvy závodů českých sportovců už neplánuje. Ví, že před pátečním kláním bude její tělo potřebovat co nejvíc energie.

„Ale je super, že jsme stihli aspoň Kubu Hroneše, kterého jsme chtěli vidět a v neděli bylo zase krásně a holkám jsme taky chtěli zafandit. Teď to ale zklidníme. Stání dvě hodiny na závodech, byť v teple, není úplně ono. V úterý máme volný den, ve středu další trénink, už se budu soustředit na sebe,“ říká.

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Volno využije k tréninku v posilovně, k tonizačnímu cvičení, k hraní si s ročním synem Kryštofem, ale i k odpočinku.

„Mám tady manžela i chůvu, takže si možná odpoledne dám šlofíka, protože se mi tady trochu hůř spí, jak jsme ve vyšší nadmořské výšce. Takže cíl je to všechno dospat, odpočinout si, bude to náročné. Pokud se člověk dostane do finále, čeká ho i s kvalifikací sedm jízd,“ upozorňuje.

A sedm jízd by si ona sama i čeští fanoušci jistě přáli.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Německo vs. FrancieHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Německo vs. Francie //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.06
  • 10.00
  • 45.00
Švýcarsko vs. USAHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Švýcarsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
9. 2. 20:40
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Kanada vs. ČeskoHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
9. 2. 21:10
  • 1.05
  • 14.00
  • 25.70
Japonsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 10. 2. 2026:Japonsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
10. 2. 12:10
  • 8.11
  • 5.81
  • 1.28
Itálie vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 10. 2. 2026:Itálie vs. Německo //www.idnes.cz/sport
10. 2. 16:40
  • 2.97
  • 4.11
  • 2.01
Kanada vs. USAHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Kanada vs. USA //www.idnes.cz/sport
10. 2. 20:10
  • 2.93
  • 4.08
  • 2.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

3. den ZOH ONLINE: Curleři se loučí osmým místem, v akci je Zdráhalová

Sledujeme online
Curleři Vít Chabičovský a Julie Zelingrová v souboji s Estonskem. (9. února...

V rámci třetího dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo se představí řada českých sportovců. Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se s turnajem smíšených dvojic rozloučili...

9. února 2026  15:25,  aktualizováno  17:53

Kanadské hvězdy zbrojí na Čechy, rabiát v elitní lajně. Chceme rovnováhu, hlásil kouč

Trenér Jon Cooper uděluje pokyny na tréninku kanadských hokejistů.

Milán si zvyká na přítomnost největších hokejových hvězd světa, o víkendu do dějiště olympijských her dorazili i hlavní favorité na zlato. Kanaďané už za sebou mají také úvodní tréninky před...

9. února 2026  17:40

Gremaudová obhájila zlato ve slopestylu, opožděně tím oslavila 26. narozeniny

Švýcarka Mathilde Gremaudová získává zlatou medaily v disciplíně Slopestyle -...

Lyžařský slopestyle na olympijských hrách vyhrála Švýcarka Mathilde Gremaudová a obhájila zlato z Pekingu. Na druhém místě skončila stejně jako před čtyřmi lety Číňanka amerického původu Ku Aj-ling,...

9. února 2026  17:17

POHLED: Jílek má náturu Kanaďanů a Pogačara. Že byl zklamaný? No a co

Metoděj Jílek se chystá do závodu na 5 kilometrů.

Proč se neraduje? Proč se tváří tak upjatě? Copak je pro něj olympijské stříbro bezvýznamné? I takové reakce zaznívaly v neděli z řad českých fanoušků, těch na místě i u televize, po vystoupení...

9. února 2026  17:08

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

7. února 2026  7:20,  aktualizováno  9. 2. 16:50

Byli to mí přátelé. Ukrajinský skeletonista má na helmě portréty lidí zabitých ve válce

Skeletonista Vladyslav Heraskevyč má na helmě portréty zabitých ukrajinských...

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč absolvoval pondělní tréninky na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během války na Ukrajině. Splnil tak...

9. února 2026  16:46

Slova obdivu, ale taky otázky: Má se tak riskovat? Nehoda Vonnové i rozděluje

Lindsey Vonnová padá v olympijském sjezdu. (8. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii V pondělí měly sjezdařky na olympijských hrách volný den. Každá ho pojala jinak. Jedenáct z nich si v rámci přípravy na úterní týmovou kombinaci ještě jednou projelo trať, jiné si vyrazily jen na...

9. února 2026  16:38

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

8. února 2026  15:40,  aktualizováno  9. 2. 16:24

Tabulky hokeje na ZOH 2026: pořadí skupin mužů i žen

České hokejistky v akci v úvodním duelu olympijského turnaje proti Američankám.

Olympijský turnaj hokejistek je v plném proudu. Jak vypadají tabulky najdete v našem textu. Souboje mužů odstartují v Miláně 11.2., přehledné rozdělení týmů si však můžete prohlédnout už teď.

9. února 2026  16:19

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

9. února 2026  16:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Adamczyková ladí formu: Ale s nadhledem. Se to nezblázní, když se to nepovede

Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6....

Od našeho zpravodaje v Itálii Když v neděli v Livignu Zuzana Maděrová dotáhla svůj zlatý olympijský sen, Eva Adamczyková se v cílovém prostoru otočila na šéfa Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. „Šéfe, tak seš...

9. února 2026  16:16

ONLINE: Česko - Kanada. Hokejistky čeká na závěr skupiny jasný favorit

Tereza Pištěková oslavuje svůj úvodní gól spolu s brankářkou (8. února 2026)

České hokejistky zakončují skupinovou fázi na olympijských hrách. V posledním klání je čeká zámořský gigant z Kanady, proti velkému favoritovi se pokusí o zázrak. Zápas začíná ve 21.10, sledovat ho...

9. února 2026  16:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.