Adamczyková ladí formu: Ale s nadhledem. Se to nezblázní, když se to nepovede

V posledních dnech měla docela napilno.
Minulý pátek v olympijském Snow Parku fandila v Big Airu Jakubu Hronešovi, v neděli zase spolu s manželem Markem a synem Kryštofem držela palce Zuzaně Maděrové s Ester Ledeckou v paralelním obřím slalomu.
A v pondělí, za azurového počasí, sama v Livignu trénovala na trati, na které v pátek vyrazí za třetí olympijskou medailí.
„Ale s nadhledem. Se to nezblázní, když se to nepovede,“ smála se krátce po poledni.
Když na trénink spolu s Karolínou Hrůšovou, Radkem Houserem, Kryštofem Chorou a koučem Markem Jelínkem ráno vyrážela, teploměr ukazoval minus 18 stupňů.
„Což je super, protože trať urolbovali, ztvrdla a teď je to paráda, super sníh. V minulých dnech jsme měli problém ve třetí klopené zatáčce, která se sypala, byla rozbitá, ale dneska už to bylo bezva, konečně i rychlejší,“ hlásila podmínky.
V dalších dnech by počasí v Livignu mělo být podobné, možná lehce zasněží. I proto by trať pro čtvrteční závod mužů i páteční klání žen měla být v perfektním stavu.
Stará se o ni i početná skupina „šejprů“, jak pořadatelům, kteří s lopatami k dokonalosti ladí jednotlivé zatáčky, říkají snowboardisté. I v pondělí se trénink snad třikrát zastavil, jelikož bylo dráhu pro snowboardcross potřeba vyspravit.
„Na mítinku po tréninku jsme se ještě bavili o některých klopených zatáčkách, které potřebují dočistit,“ líčila 32letá olympijská šampionka ze Soči.
V této disciplíně je to standardní proces. I na závodech Světového poháru jsou testovací jezdci, kteří organizátorům a stavěčům tratě radí, co a jak pro závod zlepšit. Mítinků se pak většinou účastní i trenéři z jednotlivých zemí.
Tentokrát se přidala i česká hvězda spolu s pár dalšími vybranými závodníky.
„Dostali jsme šanci k tomu něco říct, což bylo fajn. Dávali nám i kamery mezi brýle a helmu, které naše jízdy natáčely živě, takže to bylo trochu speciální,“ popisovala.
Během tréninku, který absolvovali jak muži, tak ženy, zvládla Adamczyková tři jízdy.
„A trať držela. Navíc, v závodní den pojedeme jen my holky, takže nás bude výrazně míň. Teď jsme trénovali všichni dohromady, což je 64 lidí a v pátek nás bude jen 32,“ vysvětluje.
Žádné další návštěvy závodů českých sportovců už neplánuje. Ví, že před pátečním kláním bude její tělo potřebovat co nejvíc energie.
„Ale je super, že jsme stihli aspoň Kubu Hroneše, kterého jsme chtěli vidět a v neděli bylo zase krásně a holkám jsme taky chtěli zafandit. Teď to ale zklidníme. Stání dvě hodiny na závodech, byť v teple, není úplně ono. V úterý máme volný den, ve středu další trénink, už se budu soustředit na sebe,“ říká.
Volno využije k tréninku v posilovně, k tonizačnímu cvičení, k hraní si s ročním synem Kryštofem, ale i k odpočinku.
„Mám tady manžela i chůvu, takže si možná odpoledne dám šlofíka, protože se mi tady trochu hůř spí, jak jsme ve vyšší nadmořské výšce. Takže cíl je to všechno dospat, odpočinout si, bude to náročné. Pokud se člověk dostane do finále, čeká ho i s kvalifikací sedm jízd,“ upozorňuje.
A sedm jízd by si ona sama i čeští fanoušci jistě přáli.