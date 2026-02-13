Hasičská auta ven. Krasobruslař pobláznil slovenskou obec, ve zbrojnici se promítá

Václav Havlíček
  13:17
Slovenská výprava má v Adamu Hagarovi prvního krasobruslaře pod pěti kruhy po osmi letech. A byť se v devatenácti letech řadí mezi nejmladší olympioniky ze Slovenska, dokázal zcela pobláznit svoji rodnou obec Boleráz. Starosta dokonce nechal vystěhovat hasičskou zbrojnici, aby hrdí obyvatelé mohli počínání mladého hrdiny společně sledovat.
V krátkém programu vybojoval krasobruslař Hagara osobní maximum roku a...

V krátkém programu vybojoval krasobruslař Hagara osobní maximum roku a postoupil do volných jízd. | foto: ČTK

Obyvatelé Boleráze sledují počínání svého rodáka Hagary na olympijských hrách.
Obec Boleráz sleduje počínání svého olympionika Hagary v hasičské zbrojnici....
Obec Boleráz sleduje počínání svého olympionika Hagary v hasičské zbrojnici.
Slovenský krasobruslař Adam Hagara na evropském šampionátu v Tallinnu
7 fotografií

David Matula, starosta asi dvoutisícové obce v okrese Trnava, je zároveň předsedou tamního sboru dobrovolných hasičů. A tak zavelel: Hasičská auta ven!

Kulturní dům je totiž obsazený a škola se rekonstruuje. „Takže jsem pro společné sledování vybral naši krásnou novou zbrojnici. Když vyparkujeme auta, máme krásnou velkou halu,“ řekl v Trnavském rádiu.

Obec Boleráz sleduje počínání svého olympionika Hagary v hasičské zbrojnici. Vejde se do ní až 150 lidí.

Stačí si přečíst pár příspěvků na sociálních sítích obce, abyste pochopili, že Boleráz vnímá krasobruslaře Hagaru jako výjimečnou osobnost. Obec už v minulosti sportovci finančně pomáhala, byť šlo spíš o symbolické částky. „Lidé jsou z něj nadšení. Má velkou podporu od obce a všech lidí tady,“ líčí jedna z obyvatelek Simon Škrabáková pro iDNES.cz.

Výkony mladého reprezentanta se prý staly předmětem sousedských diskuzí. I sportovní neznalci z Boleráze a okolí teď znají jméno Adam Hagara.

I proto se zástupci obce rozhodli uspořádat společné sledování jeho počínání na hrách. „Myslím, že je to potřebné, protože každá obec se nemůže pyšnit reprezentantem na olympiádě, což je svátek sportu,“ pověděl Matula.

Hasičskou zbrojnici předělali na moderní sledovací prostor. Obyvatele Boleráze čeká podle starosty kvalitní ozvučení ale i fotostěna. „K dispozici je čepované pivko i kofola. Je to formou samoobsluhy za nějaké všimné. Kdo hodí, hodí, kdo nehodí, nehodí. Jídlo si návštěvníci mohou přinést vlastní,“ řekl starosta.

Do zbrojnice se podle něj vejde až 150 lidí, kapacita na sezení je zhruba poloviční. Někteří občané Boleráze se chystají Hagaru podpořit i přímo na olympiádě v Itálii.

„Ne všichni krasobruslaři svedou to, co on“

Hagara se v dobrém světle ukázal už v úterý, kdy v krátkém programu předvedl svůj nejlepší výkon sezony a se ziskem 80,30 bodu se z dvacátého místa kvalifikoval do pátečních volných jízd.

„V devatenácti letech je na svých prvních olympijských hrách a předvede takový výkon?! Byla to jedna z jeho nejlepších jízd. Čtverný toeloop a trojitý axel měly výbornou kvalitu. Ne všichni muži zvládnout takové pozice v piruetách,“ žasli zahraniční televizní komentátoři.

Zbrojnice bude v pátek večer plná. Přijde víc návštěvníků než v úterý. Podle Škrabákové se totiž na hromadné sledování chystají i lidé, kteří první závod neviděli. Jako například ona sama.

Obec Boleráz sleduje počínání svého olympionika Hagary v hasičské zbrojnici.

I přes svůj věk už dosáhl Hagara také na další hezká umístění, a to i v dospělé kategorii. Na lednovém mistrovství Evropy skončil desátý, na juniorském mistrovství světa v roce 2025 zase získal bronz, což mu pomohlo ke čtvrtému místu na juniorském světovém žebříčku.

Není tak divu, že Slováci mají od svého krasobruslaře velká očekávání.

Snad ale v Bolerázi během jeho závodů nezačne hořet...

Vstoupit do diskuse
