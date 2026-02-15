9. den ZOH 2026 ONLINE: Stíhací závody biatlonistů, hokejisté vyzvou Švýcary

Program devátého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo vyplní i řada českých sportovců. Biatlonisty a biatlonistky čeká stíhací závod, hokejisté uzavřou skupinu utkáním proti Švýcarsku. Snowboardcrossařka Eva Adamczyková po individuálním stříbru okusí i soutěž týmů, rychlobruslařka Nikola Zdráhalová pojede 500 metrů. Nastoupí také alpské lyžařky, běžci na lyžích, snowboardisté ve slopestylu, skokanky či curleři.

Česká střídačka reaguje v utkání proti Francii. | foto: Reuters

Top momenty 8. dne ZOH 2026

  • 11:15 biatlon muži, stíhací závod: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík
  • 12:10 hokej muži, skupina A: Švýcarsko – Česko
  • 14:45 biatlon ženy, stíhací závod: Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Tereza Vinklárková

Český program osmý den olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Alpské lyžování🎿Obří slalom ženy 1. koloAlena Labaštová, Elisa Negri
10:15Snowboarding🏂Slopestyle muži kval. 1. jízdaJakub Hroneš
11:00Snowboarding🏂Snowboardcross – týmy KVALIFIKACERadek Houser, Kryštof Choura, Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
11:15Biatlon🎯Stíhací závod mužiMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig
11:15Snowboarding🏂Slopestyle muži kval. 2. jízdaJakub Hroneš
12:00Běh na lyžích⛷️štafeta 4x7,5 kmMichal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
12:10Hokej🏒Skupina A: Švýcarsko - ČeskoČeský tým mužů
13:30Alpské lyžování🎿Obří slalom ženy 2. kolo - FINÁLEAlena Labaštová, Elisa Negri
13:30Snowboarding🏂Snowboardcross – týmy FINÁLERadek Houser, Kryštof Choura, Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
14:15Snowboarding🏂Slopestyle ženy kval. 1. jízdaLaura Záveská
14:45Biatlon🎯Stíhací závod ženyLucie Charvátová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
15:15Snowboarding🏂Slopestyle ženy kval. 2. jízdaLaura Záveská
17:03Rychlobruslení⛸500 m ženy – FINÁLENikola Zdráhalová
18:45Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek ženy 1. koloKlára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
19:05Curling🥌Týmy muži 7. kolo: Česko – ItálieRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
19:57Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek ženy FINÁLEKlára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová ?

Po sobotním mužském závodu čeká obří slalom i ženy. Na jeho start se postaví také dvojice Češek Alena Labaštová a Elisa Negri. Od 10 hodin je na programu první kolo, to druhé přijde na řadu odpoledne od 13:30.

Snowboardistu Jakuba Hroneše čeká po big airu také kvalifikace ve slopestylu.

Po skvělém výkonu v pátečním individuálním závodě, kde jí ke zlatu chyběly jen čtyři setiny, se snowboardcrossařka Eva Adamczyková předvede v týmové soutěži. Jejím partnerem bude Kryštof Choura, druhou českou dvojici tvoří Karolína Hrůšová a Radek Houser.

Zlatá, potom bronzová... A teď? Stříbrná! Bohyně Eva, co se nikdy nevzdala

V pátek jeli sprint, ve kterém se všichni umístili do šedesátého místa. A tak se v nedělním stíhacím závodě od 11:15 představí čtveřice českých biatlonistů. Nejlepší pozici má dvacátý Vítězslav Hornig, společnost na trati mu budou dělat Michal Krčmář, Tomáš Mikyska a Mikuláš Karlík.

O 45 minut později začíná štafetový závod běžců na lyžích. Češky v něm v sobotu obsadily jedenácté místo, za Čechy se v neděli na 7,5 kilometru dlouhé trati vystřídají Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff a pátý muž sprintu Jiří Tuž.

České hokejisty čeká od 12:10 závěrečné střetnutí v rámci skupinové fáze, ve kterém vyzvou Švýcary. Svěřenci trenéra Radima Rulíka v pátek porazili Francii 6:3, ve čtvrtek padli 0:5 s Kanadou. Se soupeři ze Švýcarska se utkají o druhé místo a tedy i o lepší nasazení do play off.

ONLINE: Česko - Švýcarsko. Poslední zápas ve skupině, přímý souboj o druhé místo

Ve 14:45 půjdou do akce biatlonistky, které stejně jako jejich kolegy čeká stíhací závod. Do něj postoupily jen tři Češky, 19. Tereza Voborníková, 46. Lucie Charvátová a 50. Tereza Vinklárková. V Anterselvě už se nepředstaví Markéta Davidová, která se po smíšené štafetě protrápila i sprintem.

Slopestyle po Hronešovi pojede i snowboardistka Laura Záveská, rychlobruslařka Nikola Zdráhalová nastoupí do závodu na 500 metrů. V Miláně už absolvovala kilometrovou trať, na které dojela desátá.

Večer jsou na programu skoky na lyžích, závod na velkém můstku absolvují Klára Ulrichová, Anežka Indráčková a Veronika Jenčová. O první výhru na hrách se od 19:05 pokusí čeští curleři. Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma a Lukáš Klípa dosavadní čtyři zápasy prohráli.

14. února 2026  23:04

