9. den ZOH 2026 ONLINE: Stíhací závody biatlonistů, hokejisté vyzvou Švýcary

Top momenty 8. dne ZOH 2026
- 11:15 biatlon muži, stíhací závod: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík
- 12:10 hokej muži, skupina A: Švýcarsko – Česko
- 14:45 biatlon ženy, stíhací závod: Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Tereza Vinklárková
Český program osmý den olympiády 2026
Po sobotním mužském závodu čeká obří slalom i ženy. Na jeho start se postaví také dvojice Češek Alena Labaštová a Elisa Negri. Od 10 hodin je na programu první kolo, to druhé přijde na řadu odpoledne od 13:30.
Snowboardistu Jakuba Hroneše čeká po big airu také kvalifikace ve slopestylu.
Po skvělém výkonu v pátečním individuálním závodě, kde jí ke zlatu chyběly jen čtyři setiny, se snowboardcrossařka Eva Adamczyková předvede v týmové soutěži. Jejím partnerem bude Kryštof Choura, druhou českou dvojici tvoří Karolína Hrůšová a Radek Houser.
Zlatá, potom bronzová... A teď? Stříbrná! Bohyně Eva, co se nikdy nevzdala
V pátek jeli sprint, ve kterém se všichni umístili do šedesátého místa. A tak se v nedělním stíhacím závodě od 11:15 představí čtveřice českých biatlonistů. Nejlepší pozici má dvacátý Vítězslav Hornig, společnost na trati mu budou dělat Michal Krčmář, Tomáš Mikyska a Mikuláš Karlík.
O 45 minut později začíná štafetový závod běžců na lyžích. Češky v něm v sobotu obsadily jedenácté místo, za Čechy se v neděli na 7,5 kilometru dlouhé trati vystřídají Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff a pátý muž sprintu Jiří Tuž.
České hokejisty čeká od 12:10 závěrečné střetnutí v rámci skupinové fáze, ve kterém vyzvou Švýcary. Svěřenci trenéra Radima Rulíka v pátek porazili Francii 6:3, ve čtvrtek padli 0:5 s Kanadou. Se soupeři ze Švýcarska se utkají o druhé místo a tedy i o lepší nasazení do play off.
ONLINE: Česko - Švýcarsko. Poslední zápas ve skupině, přímý souboj o druhé místo
Ve 14:45 půjdou do akce biatlonistky, které stejně jako jejich kolegy čeká stíhací závod. Do něj postoupily jen tři Češky, 19. Tereza Voborníková, 46. Lucie Charvátová a 50. Tereza Vinklárková. V Anterselvě už se nepředstaví Markéta Davidová, která se po smíšené štafetě protrápila i sprintem.
Slopestyle po Hronešovi pojede i snowboardistka Laura Záveská, rychlobruslařka Nikola Zdráhalová nastoupí do závodu na 500 metrů. V Miláně už absolvovala kilometrovou trať, na které dojela desátá.
Večer jsou na programu skoky na lyžích, závod na velkém můstku absolvují Klára Ulrichová, Anežka Indráčková a Veronika Jenčová. O první výhru na hrách se od 19:05 pokusí čeští curleři. Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma a Lukáš Klípa dosavadní čtyři zápasy prohráli.