7. den ZOH 2026 ONLINE: Nabitý český den. V akci Adamczyková, hokejisti i Jílek

Autor:
Sledujeme online   8:00
Velmi pestrý program má český tým v pátečním programu zimních olympijských her. Představí se curleři, běžci na lyžích, skeletonistka Anna Fernstädtová i rychlobruslař Metoděj Jílek. Závodní den má před sebou snowboardcrossařka Eva Adamczyková, biatlonisté jedou sprint a hokejisté hrají proti Francii, zatímco hokejistky se utkají se Švédkami ve čtvrtfinále.

Metoděj Jílek při tréninku na olympijských hrách. | foto: ČTK

Top momenty 7. dne ZOH 2026

  • 10:00 snowboardcross žen: Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
  • 16:00 rychlobruslení, 5000 m muži: Metoděj Jílek
  • 16:40 hokej, čtvrtfinále ženy: Česko – Švédsko

Český program sedmý den ZOH 2026

9:05Curling🥌Týmy muži 3. kolo: Švýcarsko – ČeskoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Snowboarding🏂Snowboardcross ženy, 1. rozřazovací koloEva Adamczyková, Karolína Hrůšová
10:55Snowboarding🏂Snowboardcross ženy, 2. rozřazovací koloEva Adamczyková, Karolína Hrůšová
11:45Běh na lyžích⛷️10 km volně muži FINÁLEMichal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
13:30Snowboarding🏂Snowboardcross ženy FINÁLEEva Adamczyková, Karolína Hrůšová
14:00Biatlon🎯Sprint 10 km muži FINÁLEMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig
16:00Skeleton🥶Jednotlivci ženy 1. jízdaAnna Fernstädtová
16:00Rychlobruslení⛸10 000 m muži FINÁLEMetoděj Jílek
16:40Hokej🏒Skupina A: Francie – ČeskoČeský tým mužů
16:40Hokej🏒Ženy, čtvrtfinále: Česko – ŠvédskoČeský tým žen
17:48Skeleton🥶Jednotlivci ženy 2. jízdaAnna Fernstädtová
19:05Curling🥌Týmy muži 4. kolo, Česko – NorskoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa

Curleři začínají svůj program v Cortině ranním zápasem se Švýcary, večer je čeká ještě Norsko. Český mužský tým se na olympiádu kvalifikoval vůbec poprvé, své úvodní utkání na hrách proti Američanům jen těsně prohrál.

V 10:00 startuje kvalifikace snowboardcrossu žen, kde se představí také Eva Adamczyková a Karolína Hrůšová. Adamczyková startuje na své třetí olympiádě, ze Soči má zlato a o čtyři roky později v Pchjongčchangu získala bronz. Osmnáctiletá Hrůšová v pátek zažije svou olympijskou premiéru.

Běžce na lyžích čeká v 11:45 závod na 10 km volnou technikou. Na startu se představí Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff a Jiří Tuž. Poslední jmenovaný se v úterý blýskl životním pátým místem ve sprintu klasickou technikou, Novák zase už dokázal být v páteční disciplíně mezi nejlepší desítkou v závodě Světového poháru.

Ve 14:00 startuje sprint biatlonistů, do kterého nastoupí kvarteto Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska.

POHLED: MOV a pokrytectví na entou. Když se oběti trestají a agresorům se nadbíhá

Své první dvě závodní jízdy absolvuje odpoledne skeletonistka Anna Fernstädtová. Ta obhajuje sedmé místo z Pekingu, na loňském mistrovství světa získala bronzovou medaili.

V 16:00 začíná závod rychlobruslařů na 10 kilometrů i s Metodějem Jílkem. Devatenáctiletý debutant na hrách neskrýval po stříbru z poloviční distance zklamání a rozhodně jde do pátečního závodu s vidinou další medaile. Na desetikilometrové trati má bronz z mistrovství světa a také vítězství ze závodu Světového poháru.

Jsem největší favorit desítky? Nejsem. Nebo jen z nějaké části, přemítá Jílek

Ve stejnou chvíli, tedy v 16:40, začíná utkání hokejistů i hokejistek. Muži hrají s Francouzi, ženy čeká čtvrtfinále se Švédskem. Do něj budou vstupovat jako favoritky, stejně jako hokejisti proti Francouzům.

Zatímco ženám jde o postup do boje o medaile, jejich kolegové si chtějí spravit chuť po nepovedeném vstupu do turnaje při jasné porážce od Kanady 0:5.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Itálie vs. SlovenskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Itálie vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 12:10
  • 15.00
  • 8.74
  • 1.16
Finsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Finsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 12:10
  • 3.59
  • 4.42
  • 1.85
Francie vs. ČeskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Francie vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 18.70
  • 9.81
  • 1.11
Česko vs. ŠvédskoHokej - Čtvrtfinále - 13. 2. 2026:Česko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 3.13
  • 3.92
  • 1.99
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 21:10
  • 1.23
  • 7.43
  • 10.70
USA vs. ItálieHokej - Čtvrtfinále - 13. 2. 2026:USA vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
13. 2. 21:10
  • 1.00
  • 30.00
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Eva Adamczyková na ZOH 2026: kdy jede závod ve snowboardcrossu a kde ho sledovat

Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6....

Další velmi očekávanou disciplínou na olympiádě v Miláně a Cortině je snowboardcross. V něm je českou hvězdou Eva Adamczyková (dříve Samková). Ve sbírce má dvě medaile z předchozích her a ráda by...

13. února 2026  8:44

O turbulentním super-G: nehoda Ledecké, splněný sen Brignoneové i 17 výpadků

Američanka Mary Bococková na trati olympijského super-G, které nedokončila....

Od našeho zpravodaje v Itálii Na tiskovou konferenci po čtvrtečním super-G dorazila s úsměvem. Na krku se jí houpala zlatá olympijská medaile, vykládala o splněném snu. Pak ale Italka Federica Brignoneová dostala otázku na...

13. února 2026  8:33

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se dvakrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

13. února 2026  8:31

Hokejisté čtenáře nepřesvědčili. Obstál jen Dostál, nejhorší známka pro kapitána

Střela na českou branku a bránící Lukáš Dostál. (12. února 2026)

Složitý zápas s vynikajícím soupeřem. Čeští hokejisté mají za sebou nevydařený vstup do olympijského turnaje, čtenáři iDNES.cz ohodnotili výkon proti Kanadě (0:5) celkovou známkou 3,21. Nejlépe si z...

13. února 2026  8:31

Snowboardcross na ZOH ONLINE: Adamczyková má před sebou kvalifikaci

Sledujeme online
Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6....

V rámci pátečního programu zimních olympijských her absolvují svůj závod v Livignu snowboardcrossařky, mezi kterými jsou v Itálii také Eva Adamczyková a Karolína Hrůšová. Kvalifikace začíná už v...

13. února 2026  8:30

7. den ZOH 2026 ONLINE: Nabitý český den. V akci Adamczyková, hokejisti i Jílek

Sledujeme online
Metoděj Jílek při tréninku na olympijských hrách.

Velmi pestrý program má český tým v pátečním programu zimních olympijských her. Představí se curleři, běžci na lyžích, skeletonistka Anna Fernstädtová i rychlobruslař Metoděj Jílek. Závodní den má...

13. února 2026

ONLINE: Česko - Francie. Druhý zápas hokejistů v Miláně, jsou jasným favoritem

Hvězda českého týmu i NHL Martin Nečas. (12. února 2026)

České hokejisty po čtvrteční kruté porážce s Kanadou čeká druhý zápas na olympijských hrách. V pátek od 16.40 vyzvou v rámci skupiny A Francii, proti níž jsou jasnými favority. Utkání můžete sledovat...

13. února 2026

Jak jsem to vlastně jela? Euforie vymazala Novákové paměť. A teď Světový pohár!

Super-G byl v podání Barbory Novákové (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Když projela cílem, rozesmála se a mávala rukama. „A bůhví, co všechno jsem ještě dělala,“ popisovala euforii sjezdařka Barbora Nováková. Ale divíte se? Na olympijských hrách v Cortině skončila v...

13. února 2026  5:55

Silná, dynamická. Evka je bestie! Legenda Jacobellisová chválí Adamczykovou

Premium
Lindsey Jacobellisová ukazuje své medaile.

Od našeho zpravodaje v Itálii Mezi helmu a brýle jí připevnili kameru, aby mohli její jízdu zkoumat v přímém přenosu. Po tréninku Evu Adamczykovou spolu s pár dalšími vybranými sportovci poprosili, jestli by neporadila, jak...

13. února 2026

USA začaly milánský turnaj jasnou výhrou nad Lotyšskem, Němci porazili Dánsko

Brock Nelson a Jack Hughes slaví úspěšnou trefu v utkání s Lotyšskem. (12....

Hokejisté Spojených států vstoupili do olympijského turnaje jasnou výhrou 5:1 nad Lotyšskem. Jeden z největších favoritů od druhé třetiny utkání jasně kontroloval. Německo ve druhém zápase skupiny C...

12. února 2026  23:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

6. den ZOH 2026: Rozlučka Sáblíkové, zraněná Ledecká super-G nedokončila

Loučení Sáblíkové s diváky v Miláně. (12. února 2026)

Ve čtvrtek večer se s kariérou na olympijských hrách rozloučila Martina Sáblíková. Česká rychlobruslařka nastoupila v šestý den olympiády k závodu na 5000 m a dokončila ho na 11. příčce. Zklamáním...

12. února 2026  11:52,  aktualizováno  23:40

Česko - Švédsko živě v TV: kde a kdy sledovat hokej žen na ZOH 2026?

České hokejistky před úvodním zápasem olympijského turnaje proti Američankám.

České hokejistky čeká čtvrtfinálový souboj na zimních olympijských hrách. V milánské aréně Rho nastoupí v pátek 13. února proti Švédsku. Kdy a kde sledovat utkání Česko – Švédsko živě a další...

12. února 2026  22:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.