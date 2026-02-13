Top momenty 7. dne ZOH 2026
- 10:00 snowboardcross žen: Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
- 16:00 rychlobruslení, 5000 m muži: Metoděj Jílek
- 16:40 hokej, čtvrtfinále ženy: Česko – Švédsko
Český program sedmý den ZOH 2026
|9:05
|Curling🥌
|Týmy muži 3. kolo: Švýcarsko – Česko
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|10:00
|Snowboarding🏂
|Snowboardcross ženy, 1. rozřazovací kolo
|Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
|10:55
|Snowboarding🏂
|Snowboardcross ženy, 2. rozřazovací kolo
|Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
|11:45
|Běh na lyžích⛷️
|10 km volně muži FINÁLE
|Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
|13:30
|Snowboarding🏂
|Snowboardcross ženy FINÁLE
|Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová
|14:00
|Biatlon🎯
|Sprint 10 km muži FINÁLE
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig
|16:00
|Skeleton🥶
|Jednotlivci ženy 1. jízda
|Anna Fernstädtová
|16:00
|Rychlobruslení⛸
|10 000 m muži FINÁLE
|Metoděj Jílek
|16:40
|Hokej🏒
|Skupina A: Francie – Česko
|Český tým mužů
|16:40
|Hokej🏒
|Ženy, čtvrtfinále: Česko – Švédsko
|Český tým žen
|17:48
|Skeleton🥶
|Jednotlivci ženy 2. jízda
|Anna Fernstädtová
|19:05
|Curling🥌
|Týmy muži 4. kolo, Česko – Norsko
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
Curleři začínají svůj program v Cortině ranním zápasem se Švýcary, večer je čeká ještě Norsko. Český mužský tým se na olympiádu kvalifikoval vůbec poprvé, své úvodní utkání na hrách proti Američanům jen těsně prohrál.
V 10:00 startuje kvalifikace snowboardcrossu žen, kde se představí také Eva Adamczyková a Karolína Hrůšová. Adamczyková startuje na své třetí olympiádě, ze Soči má zlato a o čtyři roky později v Pchjongčchangu získala bronz. Osmnáctiletá Hrůšová v pátek zažije svou olympijskou premiéru.
Běžce na lyžích čeká v 11:45 závod na 10 km volnou technikou. Na startu se představí Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff a Jiří Tuž. Poslední jmenovaný se v úterý blýskl životním pátým místem ve sprintu klasickou technikou, Novák zase už dokázal být v páteční disciplíně mezi nejlepší desítkou v závodě Světového poháru.
Ve 14:00 startuje sprint biatlonistů, do kterého nastoupí kvarteto Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska.
|
POHLED: MOV a pokrytectví na entou. Když se oběti trestají a agresorům se nadbíhá
Své první dvě závodní jízdy absolvuje odpoledne skeletonistka Anna Fernstädtová. Ta obhajuje sedmé místo z Pekingu, na loňském mistrovství světa získala bronzovou medaili.
V 16:00 začíná závod rychlobruslařů na 10 kilometrů i s Metodějem Jílkem. Devatenáctiletý debutant na hrách neskrýval po stříbru z poloviční distance zklamání a rozhodně jde do pátečního závodu s vidinou další medaile. Na desetikilometrové trati má bronz z mistrovství světa a také vítězství ze závodu Světového poháru.
|
Jsem největší favorit desítky? Nejsem. Nebo jen z nějaké části, přemítá Jílek
Ve stejnou chvíli, tedy v 16:40, začíná utkání hokejistů i hokejistek. Muži hrají s Francouzi, ženy čeká čtvrtfinále se Švédskem. Do něj budou vstupovat jako favoritky, stejně jako hokejisti proti Francouzům.
Zatímco ženám jde o postup do boje o medaile, jejich kolegové si chtějí spravit chuť po nepovedeném vstupu do turnaje při jasné porážce od Kanady 0:5.