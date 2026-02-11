5. den ZOH 2026 ONLINE: Zabystřan pojede super-G, představí se i biatlonistky

Pátý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo přináší další boje o medaile. Super-G pojede Jan Zabystřan, který v této disciplíně senzačně triumfoval v prosinci ve Světovém poháru. Češi se představí i v severské kombinaci, odpoledne čeká biatlonistky vytrvalostní závod. Večer se rozehraje curlingová soutěž mužských týmů, krasobruslařské páry mají na programu volné tance.

Jan Zabystřan v závodě v alpské kombinaci. (9. února 2026) | foto: Reuters

Top momenty 5. dne ZOH 2026

  • 11:30 alpské lyžování, super-G – Jan Zabystřan
  • 14:15 biatlon, vytrvalostní závod – Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
  • 19:30 krasobruslení, volné tance – Kateřina a Daniel Mrázkovi, Natálie a Filip Taschlerovi

Český program v pátý den olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Severská kombinacestřední můstek / 10 km skokanská částJan Vytrval, Jiří Konvalinka
11:30Alpské lyžování🎿super-G muži FINÁLEJan Zabystřan
13:45Severská kombinacestřední můstek / 10 km běžecká část FINÁLEJan Vytrval, Jiří Konvalinka
14:15Biatlon🎯vytrvalostní závod ženy 15 km FINÁLELucie Charvátová, Jessica Jislová,Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
19:05Curling muži🥌týmy 1. koloRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
19:30Krasobruslení⛸️volné tance FINÁLEFilip Taschler & Natálie Taschlerová
Daniel Mrázek & Kateřina Mrázková

Středeční program z českého pohledu otevírají Jan Vytrval s Jiřím Konvalinkou, které čeká severské kombinace. Od 10 hodin mají na programu skokanskou část na středním můstku, běžecká část poté začíná ve 13:45.

Vytrval se po Pekingu představí na druhých olympijských hrách, jedenadvacetiletý Konvalinka zažívá pod pěti kruhy premiéru.

V 11:30 startuje super-G mužů, do kterého naskočí i Čech Jan Zabystřan, pro kterého jde o jeho nejsilnější disciplínu. V Itálii už jel sjezd, ve kterém skončil 24., představil se i v týmové kombinaci, kde společně s Markem Müllerem obsadili poslední 20. místo.

Když bezchybná jízda nestačí. Málo jsem riskoval, uznal Zabystřan

V super-G bude chtít Zabystřan předvést lepší výkon, v této sezoně se mu už podařilo zvítězit. V prosinci si v italském středisku Val Gardena připsal první výhru ve Světovém poháru, což byl historický úspěch pro české mužské alpské lyžování.

Po úterním mužském závodu se ve středu od 14:15 představí také biatlonistky. Nejdelší vytrvalostní klání absolvují Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková. Po účasti v nedělní smíšené štafetě bude absentovat Markéta Davidová.

„Potřebovala jsem se ze štafety na chvíli oklepat, ale už jsem zase v bojovnější náladě. Samozřejmě už nechci zažít to, co jsem zažívala na trati v neděli. Musíme si vše s čistou hlavou zhodnotit, jestli má smysl, abych ještě jela, nebo ne,“ řekla v rozhovoru.

Davidová opět trénuje: Neuměla jsem před štafetou poznat, že to bude až tak hrozné

Po smíšených dvojicích zahájí curlingovou soutěž mužské týmy. Češi vstoupí do olympijského turnaje zápasem proti Američanům, kteří před čtyřmi lety v Pekingu prohráli boj o bronz. Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma a Lukáš Klípa se na olympiádu kvalifikovali poprvé.

Večer se předvedou dva české krasobruslařské páry. Sourozence Filipa Taschlera s Natálií Taschlerovou a Daniela Mrázka s Kateřinou Mrázkovou čekají volné tance. Do nich jdou Taschlerovi s 14. místem z pondělních rytmických tanců, Mrázkovi byli 17.

Výsledky

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Dej dvakrát Česko a dám ti jednu Čínu. Voborníková a spol. smlouvají a doufají

Biatlonistka Tereza Voborníková s olympijskými odznáčky

Od našeho zpravodaje v Itálii Tereza Voborníková vypráví o tom, jak se od pondělí i ona nechala pobláznit do sbírání olympijských odznaků. „Nejdříve jsem se hrozně styděla, ale teď už je to má oblíbená aktivita,“ říká. Načež...

11. února 2026  6:30

Švédsko, nebo Švýcarsko. České hokejistky už vědí, na koho půjdou ve čtvrtfinále

Aneta Tejralová během rozcvičky před zápasem proti Česku na zimních...

České hokejistky stále čekají na definitivní potvrzení soupeřek pro čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně, ale už ví, že se utkají buď se Švédskem, nebo Švýcarskem. Skupinu A ovládly Američanky,...

11. února 2026

Hokej žen na ZOH 2026: program, výsledky, kdy hrají Češky?

České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta...

České hokejistky hrají svůj druhý olympijský turnaj. V zápasech ZOH v Miláně by rády vylepšily sedmé místo z Pekingu. Jak se jim daří a na koho ještě narazí? Program ženského turnaje, výsledky,...

10. února 2026  23:58

Favorit Malinin ovládl krátký program krasobruslařů. Čtverného axela si šetří

Americký krasobruslař Ilja Malinin během krátkého programu.

Favorizovaný americký krasobruslař Ilia Malinin vyhrál na zimních olympijských hrách v Miláně krátký program. Dvojnásobný mistr světa v úterý za své vystoupení dostal 108,16 bodu a do volných jízd...

10. února 2026  23:25

4. den ZOH 2026: Tuž dojel pátý ve sprintu, nejlepší z biatlonistů byl 26. Hornig

Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Během čtvrtého dne olympijského programu v Miláně a Cortině se dařilo běžci na lyžích Jiřímu Tužovi, který ve sprintu obsadil páté místo. Další čeští sportovci tak dobré výsledky nezapsali. Lyžařky...

10. února 2026  23:20

Švédští curleři ovládli soutěž smíšených dvojic, ve finále porazili Spojené státy

Rasmus Wranaa a Isabella Wranaaová se radují ze zlatých medailí, které pro...

V souboji o olympijské zlato z curlingové soutěže smíšených dvojic uspěli Švédové Isabella a Rasmus Wranaaovi. Ve finále v Cortině d’Ampezzo porazili 6:5 americký pár Cory Thiesseová, Korey Dropkin....

10. února 2026  16:35,  aktualizováno  22:21

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. S kým si čeští reprezentanti zahrají, program zápasů, výsledky i další užitečné informace...

10. února 2026  21:36

Divoký starší kluk Pasta a burčák Dostál. Gudas v Miláně vtipkoval a chválil dceru

Tomáš Hertl doráží puk před Lukášem Dostálem, situaci sledují Radko Gudas,...

Od našeho zpravodaje v Itálii Z uzavřeného tréninku přišel Radko Gudas v rozverné náladě. Dva dny před úvodním zápasem na olympiádě proti Kanadě dal najevo, že žádná deka kvůli tlaku na české hokejové reprezentaci neleží. A hezky...

10. února 2026  21:30

