5. den ZOH 2026 ONLINE: Zabystřan pojede super-G, představí se i biatlonistky

Top momenty 5. dne ZOH 2026
- 11:30 alpské lyžování, super-G – Jan Zabystřan
- 14:15 biatlon, vytrvalostní závod – Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
- 19:30 krasobruslení, volné tance – Kateřina a Daniel Mrázkovi, Natálie a Filip Taschlerovi
Český program v pátý den olympiády 2026
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Severská kombinace
|střední můstek / 10 km skokanská část
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|11:30
|Alpské lyžování🎿
|super-G muži FINÁLE
|Jan Zabystřan
|13:45
|Severská kombinace
|střední můstek / 10 km běžecká část FINÁLE
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|14:15
|Biatlon🎯
|vytrvalostní závod ženy 15 km FINÁLE
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová,Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|19:05
|Curling muži🥌
|týmy 1. kolo
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|19:30
|Krasobruslení⛸️
|volné tance FINÁLE
|Filip Taschler & Natálie Taschlerová
Daniel Mrázek & Kateřina Mrázková
Středeční program z českého pohledu otevírají Jan Vytrval s Jiřím Konvalinkou, které čeká severské kombinace. Od 10 hodin mají na programu skokanskou část na středním můstku, běžecká část poté začíná ve 13:45.
Vytrval se po Pekingu představí na druhých olympijských hrách, jedenadvacetiletý Konvalinka zažívá pod pěti kruhy premiéru.
V 11:30 startuje super-G mužů, do kterého naskočí i Čech Jan Zabystřan, pro kterého jde o jeho nejsilnější disciplínu. V Itálii už jel sjezd, ve kterém skončil 24., představil se i v týmové kombinaci, kde společně s Markem Müllerem obsadili poslední 20. místo.
|
Když bezchybná jízda nestačí. Málo jsem riskoval, uznal Zabystřan
V super-G bude chtít Zabystřan předvést lepší výkon, v této sezoně se mu už podařilo zvítězit. V prosinci si v italském středisku Val Gardena připsal první výhru ve Světovém poháru, což byl historický úspěch pro české mužské alpské lyžování.
Po úterním mužském závodu se ve středu od 14:15 představí také biatlonistky. Nejdelší vytrvalostní klání absolvují Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková. Po účasti v nedělní smíšené štafetě bude absentovat Markéta Davidová.
„Potřebovala jsem se ze štafety na chvíli oklepat, ale už jsem zase v bojovnější náladě. Samozřejmě už nechci zažít to, co jsem zažívala na trati v neděli. Musíme si vše s čistou hlavou zhodnotit, jestli má smysl, abych ještě jela, nebo ne,“ řekla v rozhovoru.
|
Davidová opět trénuje: Neuměla jsem před štafetou poznat, že to bude až tak hrozné
Po smíšených dvojicích zahájí curlingovou soutěž mužské týmy. Češi vstoupí do olympijského turnaje zápasem proti Američanům, kteří před čtyřmi lety v Pekingu prohráli boj o bronz. Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma a Lukáš Klípa se na olympiádu kvalifikovali poprvé.
Večer se předvedou dva české krasobruslařské páry. Sourozence Filipa Taschlera s Natálií Taschlerovou a Daniela Mrázka s Kateřinou Mrázkovou čekají volné tance. Do nich jdou Taschlerovi s 14. místem z pondělních rytmických tanců, Mrázkovi byli 17.