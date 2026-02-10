4. den ZOH 2026 ONLINE: Biatlonisté pojedou vytrvalostní závod, v akci běžci

Úterní program na zimní olympiádě patří z českého pohledu sportům na lyžích. Ve Val di Fiemme se běží sprinty, v Cortině čeká lyžařky týmová kombinace, v Livignu jede Matyáš Kroupa kvalifikaci v boulích a v Anterselvě absolvují biatlonisté vytrvalostní závod.

Biatlonista projíždí areálem v Anterselvě během tréninku. | foto: AP

Top momenty 4. dne ZOH 2026

  • 13:30 biatlon – vytrvalostní závod mužů
  • 18:30 krasobruslení – krátký program mužů
  • 20:10 hokej, ženy – Kanada – USA

Český program ve 4. den olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
09:15Běh na lyžích⛷️sprint klasicky ženy kvalifikaceBarbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová
09:55Běh na lyžích⛷️sprint klasicky muži kvalifikaceMichal Novák, Ondřej Černý, Jiří Tuž
10:30Alpské lyžování🎿Týmová kombinace ženy sjezdElisa Negri, Barbora Nováková
11:15Akrobatické lyžování🤸jízda v boulích muži kvalifikace - 1. jízdaMatyáš Kroupa
13:30Biatlon🎯vytrvalostní závod muži 20 km FINÁLEMichal Krčmář, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
13:25Běh na lyžích⛷️sprint klasicky ženy FINÁLE? Barbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová
13:30Běh na lyžích⛷️sprint klasicky muži FINÁLE? Michal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Jiří Tuž
14:00Alpské lyžování🎿Týmová kombinace ženy slalomAlena Labaštová, Martina Dubovská

V 9:15 startuje v Teseru kvalifikace sprintu pro běžkyně na lyžích, v 9:55 absolvují stejnou fázi závodu jejich mužští kolegové.

Český tým má na startu čtyři závodnice a tři závodníky. První vyjede s číslem 15 Kateřina Janatová, která může navázat na skvělé sedmé místo ze sobotního skiatlonu. Ve startovní listině ji doplňují Barbora Antošová, Tereza Beranová a Anna Marie Jaklová.

Z běžců absolvují úterní klání Jiří Tuž, Ondřej Černý a Michal Novák.

V týmové kombinaci mají české lyžařky hned dva páry. Barbora Nováková startuje s Martinou Dubovskou, druhou dvojicí je Elisa Maria Negri s Alenou Labaštovou.

Malý já by na mě byl pyšný. Boulař Kroupa si olympiádou plní sen a netají: Chci finále!

Krátce před polednem čeká kvalifikace v jízdě v boulích akrobatického lyžaře Matyáše Kroupu. Ten je v paralelní jízdě v boulích juniorským mistrem světa.

Ve 13:30 začíná vytrvalostní závod biatlonistů v Anterselvě. Michal Krčmář může navázat na své sedmé místo z Pchjongčchangu 2018, Mikuláš Karlík chce odčinit pokaženou poslední položku z Pekingu, kterou se připravil o první desítku.

Davidová vynechá vytrvalostní závod. Ve štafetě mě bolest neomezovala, vzkázala

Vítězslav Hornig absolvuje na olympiádě svůj první individuální start, stejně jako Petr Hák, který zaskakuje za nemocného Tomáše Mikysku.

Výsledky

