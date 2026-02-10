Top momenty 4. dne ZOH 2026
- 13:30 biatlon – vytrvalostní závod mužů
- 18:30 krasobruslení – krátký program mužů
- 20:10 hokej, ženy – Kanada – USA
Český program ve 4. den olympiády 2026
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|09:15
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky ženy kvalifikace
|Barbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová
|09:55
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky muži kvalifikace
|Michal Novák, Ondřej Černý, Jiří Tuž
|10:30
|Alpské lyžování🎿
|Týmová kombinace ženy sjezd
|Elisa Negri, Barbora Nováková
|11:15
|Akrobatické lyžování🤸
|jízda v boulích muži kvalifikace - 1. jízda
|Matyáš Kroupa
|13:30
|Biatlon🎯
|vytrvalostní závod muži 20 km FINÁLE
|Michal Krčmář, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
|13:25
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky ženy FINÁLE
|? Barbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová
|13:30
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky muži FINÁLE
|? Michal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Jiří Tuž
|14:00
|Alpské lyžování🎿
|Týmová kombinace ženy slalom
|Alena Labaštová, Martina Dubovská
V 9:15 startuje v Teseru kvalifikace sprintu pro běžkyně na lyžích, v 9:55 absolvují stejnou fázi závodu jejich mužští kolegové.
Český tým má na startu čtyři závodnice a tři závodníky. První vyjede s číslem 15 Kateřina Janatová, která může navázat na skvělé sedmé místo ze sobotního skiatlonu. Ve startovní listině ji doplňují Barbora Antošová, Tereza Beranová a Anna Marie Jaklová.
Z běžců absolvují úterní klání Jiří Tuž, Ondřej Černý a Michal Novák.
V týmové kombinaci mají české lyžařky hned dva páry. Barbora Nováková startuje s Martinou Dubovskou, druhou dvojicí je Elisa Maria Negri s Alenou Labaštovou.
|
Malý já by na mě byl pyšný. Boulař Kroupa si olympiádou plní sen a netají: Chci finále!
Krátce před polednem čeká kvalifikace v jízdě v boulích akrobatického lyžaře Matyáše Kroupu. Ten je v paralelní jízdě v boulích juniorským mistrem světa.
Ve 13:30 začíná vytrvalostní závod biatlonistů v Anterselvě. Michal Krčmář může navázat na své sedmé místo z Pchjongčchangu 2018, Mikuláš Karlík chce odčinit pokaženou poslední položku z Pekingu, kterou se připravil o první desítku.
|
Davidová vynechá vytrvalostní závod. Ve štafetě mě bolest neomezovala, vzkázala
Vítězslav Hornig absolvuje na olympiádě svůj první individuální start, stejně jako Petr Hák, který zaskakuje za nemocného Tomáše Mikysku.