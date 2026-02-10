Top momenty 4. dne ZOH 2026
- Běžec Tuž dojel ve sprintu na pátém místě
- Strhující vytrvalostní závod pro bezchybného Botna
- 18:30 krasobruslení – krátký program mužů
Běžec na lyžích Jiří Tuž vybojoval páté místo ve sprintu klasickou technikou. Do vyřazovacích bojů se v Predazzu probojovali také Kateřina Janatová a Ondřej Černý, ale oba byli ve svých čtvrtfinálových rozjížďkách těsně třetí a vypadli.
|
Tuž po životním výsledku: Cítit se takhle silný bylo jako splněný sen
Zbývající Češi vypadli už v kvalifikaci. Annu Marii Jaklovou na 41. místě dělilo od postupové třicítky přes tři a půl sekundy. Barbora Antošová obsadila 46. pozici a Tereza Beranová skončila o tři místa za ní. Mezi muži Michalu Novákovi na 38. místě scházely k postupu bezmála tři sekundy. (zpravodajství ze sprintu)
Vytrvalostní závod biatlonistů v Anterselvě přinesl dramatickou bitvu o zlato, které však byli Češi hodně vzdálení. Nejlepší výsledek zapsal Vítězslav Hornig, který skončil se dvěma chybami na 26. místě.
Michal Krčmář doběhl na 38. pozici, Mikuláš Karlík obsadil 68. místo. Střelecky protrápený závod prožil olympijský debutant na hrách Petr Hák, který posbíral sedm chyb a na 81. příčce uzavíral výsledkovou listinu.
Týmová kombinace přinesla závod v mimořádně těžkých podmínkách, který dokončilo jen osmnáct z 28 dvojic. České lyžařky do cíle dorazily, ale figurují posledních příčkách výsledkové listiny. Barbora Nováková s Martinou Dubovskou skončily šestnácté, Elisa Maria Negri a Alena Labaštová byly na posledním osmnáctém místě. (zpravodajství z kombinace)
Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa v první části kvalifikace v jízdě v boulích obsadil 24. pozici a ve čtvrtek ho čeká druhá kvalifikační jízda. (zpravodajství z kvalifikace boulařů)
|
Neviděl jsem na boule, láteřil debutant Kroupa. A teď hlavně nevykydnout
Český program ve 4. den olympiády 2026
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|09:15
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky ženy kvalifikace
|Kateřina Janatová - 25. místo, POSTUP, Anna Marie Jaklová – 41, Barbora Antošová – 46., Tereza Beranová, – 49., VYŘAZENY
|09:55
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky muži kvalifikace
|Jiří Tuž – 4., Ondřej Černý – 14., POSTUP, Michal Novák – 38., VYŘAZEN
|10:30
|Alpské lyžování🎿
|Týmová kombinace ženy sjezd
|Barbora Nováková – 23., Elisa Negri – 25.
|11:15
|Akrobatické lyžování🤸
|jízda v boulích muži kvalifikace - 1. jízda
|Matyáš Kroupa – 24. místo, posun do druhé kvalifikační jízdy
|11:45
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky ženy vyřazovací boje
|Kateřina Janatová - vyřazena ve čtvrtfinále
|12:15
|Běh na lyžích⛷️
|sprint klasicky muži vyřazovací boje
|Jiří Tuž – 5., Ondřej Černý – vyřazen ve čtvrtfinále
|13:30
|Biatlon🎯
|vytrvalostní závod muži 20 km FINÁLE
|Vítězslav Hornig – 26, Michal Krčmář – 38., Mikuláš Karlík, – 68., Petr Hák – 81.
|14:00
|Alpské lyžování🎿
|Týmová kombinace ženy slalom
|Martina Dubovská – 16., Alena Labaštová – 18