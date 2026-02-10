4. den ZOH 2026 ONLINE: Tuž dojel pátý ve sprintu, nejlepší z biatlonistů byl 26. Hornig

Autor:
Sledujeme online   15:46
Výborný start do čtvrtého dne olympijského programu v Miláně a Cortině obstaral běžec na lyžích Jiří Tuž, který ve sprintu obsadil skvělé páté místo. Dalším českým sportovcům se už tak nedařilo. Lyžařky figurují na konci výsledkové listiny náročné týmové kombinace, nejlepším biatlonistou ve vytrvalostním závodě byl Vítězslav Hornig na 26. místě. Lyžař Matyáš Kroupa skončil v kvalifikaci v boulích daleko za první várkou postupujících.
Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026) | foto: Stephanie LecocqAP

Švédské hokejistky se snaží dotlačit puk do japonské branky.
Americká slalomářka Mikaela Shiffrinová v objetí svých kolegyň.
Trio medailistů z vytrvalostního závodu. Zleva Eric Perrot, Johan-Olav Botn a...
Johan-Olav Botn vstřebává své vítězství ve vytrvalostním závodě.
98 fotografií

Top momenty 4. dne ZOH 2026

Běžec na lyžích Jiří Tuž vybojoval páté místo ve sprintu klasickou technikou. Do vyřazovacích bojů se v Predazzu probojovali také Kateřina Janatová a Ondřej Černý, ale oba byli ve svých čtvrtfinálových rozjížďkách těsně třetí a vypadli.

Tuž po životním výsledku: Cítit se takhle silný bylo jako splněný sen

Zbývající Češi vypadli už v kvalifikaci. Annu Marii Jaklovou na 41. místě dělilo od postupové třicítky přes tři a půl sekundy. Barbora Antošová obsadila 46. pozici a Tereza Beranová skončila o tři místa za ní. Mezi muži Michalu Novákovi na 38. místě scházely k postupu bezmála tři sekundy. (zpravodajství ze sprintu)

Vytrvalostní závod biatlonistů v Anterselvě přinesl dramatickou bitvu o zlato, které však byli Češi hodně vzdálení. Nejlepší výsledek zapsal Vítězslav Hornig, který skončil se dvěma chybami na 26. místě.

Michal Krčmář doběhl na 38. pozici, Mikuláš Karlík obsadil 68. místo. Střelecky protrápený závod prožil olympijský debutant na hrách Petr Hák, který posbíral sedm chyb a na 81. příčce uzavíral výsledkovou listinu.

Týmová kombinace přinesla závod v mimořádně těžkých podmínkách, který dokončilo jen osmnáct z 28 dvojic. České lyžařky do cíle dorazily, ale figurují posledních příčkách výsledkové listiny. Barbora Nováková s Martinou Dubovskou skončily šestnácté, Elisa Maria Negri a Alena Labaštová byly na posledním osmnáctém místě. (zpravodajství z kombinace)

Akrobatický lyžař Matyáš Kroupa v první části kvalifikace v jízdě v boulích obsadil 24. pozici a ve čtvrtek ho čeká druhá kvalifikační jízda. (zpravodajství z kvalifikace boulařů)

Neviděl jsem na boule, láteřil debutant Kroupa. A teď hlavně nevykydnout

Český program ve 4. den olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
09:15Běh na lyžích⛷️sprint klasicky ženy kvalifikaceKateřina Janatová - 25. místo, POSTUP, Anna Marie Jaklová – 41, Barbora Antošová – 46., Tereza Beranová, – 49., VYŘAZENY
09:55Běh na lyžích⛷️sprint klasicky muži kvalifikaceJiří Tuž – 4., Ondřej Černý – 14., POSTUP, Michal Novák – 38., VYŘAZEN
10:30Alpské lyžování🎿Týmová kombinace ženy sjezdBarbora Nováková – 23., Elisa Negri – 25.
11:15Akrobatické lyžování🤸jízda v boulích muži kvalifikace - 1. jízdaMatyáš Kroupa – 24. místo, posun do druhé kvalifikační jízdy
11:45Běh na lyžích⛷️sprint klasicky ženy vyřazovací bojeKateřina Janatová - vyřazena ve čtvrtfinále
12:15Běh na lyžích⛷️sprint klasicky muži vyřazovací bojeJiří Tuž – 5., Ondřej Černý – vyřazen ve čtvrtfinále
13:30Biatlon🎯vytrvalostní závod muži 20 km FINÁLEVítězslav Hornig – 26, Michal Krčmář – 38., Mikuláš Karlík, – 68., Petr Hák – 81.
14:00Alpské lyžování🎿Týmová kombinace ženy slalomMartina Dubovská – 16., Alena Labaštová – 18
Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Itálie vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 10. 2. 2026:Itálie vs. Německo //www.idnes.cz/sport
10. 2. 16:40
  • 3.43
  • 3.90
  • 1.89
Kanada vs. USAHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Kanada vs. USA //www.idnes.cz/sport
10. 2. 20:10
  • 3.99
  • 4.22
  • 1.70
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
10. 2. 21:10
  • 1.63
  • 4.24
  • 4.44
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
12. 2. 14:30
  • 30.00
  • 28.20
  • 1.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

10. února 2026  16:07

Slovinské olympijské trumfy v defenzivě. Místo zlata jen hořkost a oplakané stříbro

Zklamaná Nika Prevcová po závodě na středním můstku.

Společně nesli na zahájení slovinskou vlajku, společně je slovinská média označila za hlavní trumfy olympijské výpravy. Jakpak by také ne. Vždyť sourozenci Nika a Domen Prevcovi dominují skokům na...

10. února 2026

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se dvakrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

10. února 2026  15:53

4. den ZOH 2026 ONLINE: Tuž dojel pátý ve sprintu, nejlepší z biatlonistů byl 26. Hornig

Sledujeme online
Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Výborný start do čtvrtého dne olympijského programu v Miláně a Cortině obstaral běžec na lyžích Jiří Tuž, který ve sprintu obsadil skvělé páté místo. Dalším českým sportovcům se už tak nedařilo....

10. února 2026  15:46

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

10. února 2026  15:41

Tuž po životním výsledku: Cítit se takhle silný bylo jako splněný sen

Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Když v mixzóně odpovídal na dotazy, kolem něj český tým jako na fotbalové tribuně skandoval: „Jiří? Tuž! Jiří? Tuž!“ Český běžec na lyžích si ovace naprosto zasloužil. Vždyť pátým místem ve sprintu...

10. února 2026  15:38

Strhující vytrvalostní závod pro bezchybného Botna. Hornig na 26. místě

Johan-Olav Botn z Norska se raduje ze zisku zlaté medaile. (10. února 2026)

Vytrvalostní závod biatlonistů na zimních olympijských hrách přinesl dramatickou bitvu o zlato. Dlouho vedl Francouz Eric Perrot, přestože ho tížila jedna trestná minuta. Pak ale předvedl bezchybný...

10. února 2026  10:45,  aktualizováno  15:34

Američanky na zlato z kombinace nedosáhly, Shiffrinové se nepovedl slalom

Mikaela Shiffrinová ze Spojených států v akci během kombinovaného slalomu žen....

Favorizovaná dvojice amerických lyžařek Breezy Johnsonová s Mikaelou Shiffrinovou v Cortině nedosáhla na medaili z olympijské kombinace dvojic. Druhá jmenovaná nezvládla slalom a dobře rozjetý závod...

10. února 2026  11:53,  aktualizováno  15:27

Neviděl jsem na boule, láteřil debutant Kroupa. A teď hlavně nevykydnout

Matyáš Kroupa v akci během kvalifikace mužů v boulích. (10. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Sebevědomí mu nechybí. A proč by mělo, vždyť je juniorským mistrem světa v dualech. I proto už před startem olympijské kvalifikace v singlu otevřeně přiznával, že chce do finále. Že věří, že na to...

10. února 2026  14:38

Běžec Tuž dojel ve sprintu na pátém místě. Zlato získal suverénní Klaebo

Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Český běžec na lyžích Jiří Tuž vybojoval páté místo v hvězdně obsazeném finále olympijského sprintu klasickou technikou. Závodem skvěle procházel už od kvalifikace, kde zajel čtvrtý nejlepší čas, a...

10. února 2026  13:25,  aktualizováno  14:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Olympionik poškádlil ochranku na letišti, „prošel“ s medailí na krku

Bulharský snowboardista Tervel Zamfirov během medailového ceremoniálu na ZOH...

Bulharský snowboardista Tervel Zamfirov si z olympijských her veze domů cenný kov. V paralelním obřím slalomu získal bronz a jako většina úspěšných sportovců se i on pochlubil na sociálních sítích...

10. února 2026  14:03

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

7. února 2026  7:20,  aktualizováno  10. 2. 13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.