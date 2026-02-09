3. den ZOH ONLINE: Poslední utkání curlerů, do akce půjde Zdráhalová

Autor:
Sledujeme online   8:15
V rámci třetího dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo se představí řada českých sportovců. Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se rozloučí s turnajem smíšených dvojic, Jan Zabystřan a Marek Müller absolvují týmový závod v alpské kombinaci. Nikolu Zdráhalovou čeká klání na 1000 metrů, večer se představí čeští krasobruslaři v rytmických tancích a hokejistky nastoupí proti Kanadě.

Dobrovolníci na trati mužského sjezdu prochází kolem olympijských kruhů. | foto: AP

Top momenty 3. dne ZOH 2026

  • 17:30 rychlobruslení, 1000 m – Nikola Zdráhalová
  • 19:20 krasobruslení, rytmické tance – Kateřina a Daniel Mrázkovi, Natálie a Filip Taschlerovi
  • 21:10 hokej ženy – Česko – Kanada

Český program ve třetí den olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
10:05Curling🥌smíšené dvojice 13. kolo Česko - EstonskoVít Chabičovský, Julie Zelingrová
10:30Alpské lyžování🎿týmová kombinace muži (sjezd)Jan Zabystřan
14:00Alpské lyžování🎿týmová kombinace muži (slalom)Marek Müller
17:30Rychlobruslení 1000 m ženy FINÁLENikola Zdráhalová
19:00Skoky na lyžích⛷️🛫střední můstek muži 1. koloRoman Koudelka
19:20Krasobruslení⛸️tance na ledě rytmické tanceFilip Taschler & Natálie Taschlerová, Daniel Mrázek & Kateřina Mrázková
20:12Skoky na lyžích⛷️🛫střední můstek muži FINÁLERoman Koudelka
21:10Hokej ženy 🏒skupina A: Kanada - ČeskoČeský tým žen

Pondělní program z českého pohledu otevírají Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, které čeká poslední zápas v curlerském turnaji smíšených dvojic. V neděli přišli i o teoretickou šanci na postup do play off pro čtyři nejlepší, se svými pondělními soupeři Estonci budou přímo bojovat o konečné deváté místo.

Estonci Marie Kaldveeová a Harri Lill mají na turnaji stejnou bilanci jako Češi – z dosavadních osmi zápasů slavili dvakrát: nad Švédy a nad Kanaďany. Kaldveeová s Lillem získali stříbro na mistrovství světa v roce 2024 a čtvrté místo o rok později. Tím si zajistili i účast na olympijských hrách – jako vůbec první estonská smíšená dvojice curlerů v historii.

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

V 10:30 vstupuje Jan Zabystřan sjezdem do týmové kombinace lyžařů, ve 14:00 na něj naváže Marek Müller ve slalomu.

Nikolu Zdráhalovou čeká v 17:00 závod na 1000 metrů. Češka je nalosovaná do osmé rozjížďky s Japonkou Jukinou Jošidaovou.

Zdráhalová je na kilometrové trati čerstvou mistryní Evropy, ve svém posledním závodě na Světovém poháru dojela osmá.

Večer se na středním můstku v Predazzu představí skokani na lyžích. Do své páté olympiády při tomto závodě vstoupí Roman Koudelka. V šestatřiceti letech je jedním z nejzkušenějších účastníků her a na středním můstku obhajuje 18. příčku z Pekingu.

Strach šampionky nerodí. Paličatostí se Maděrová podobá Ledecké, styl vypilovala

V 19:20 začínají v Miláně rytmické tance krasobruslařů. Český tým v nich má hned dvojnásobné zastoupení, zásluhou sourozenců Mrázkových a Taschlerových.

Zatímco juniorští mistři světa z roku 2023 Kateřina a Daniel Mrázkovi na olympijských hrách debutují, Natálie a Filip Taschlerovi získali v Pekingu šestnácté místo. O čtyři roky později si ale myslí mnohem výš.

Oba české páry startují na úvod třetí rozjížďky – Taschlerovi ve 20:40, Mrázkovi hned po nich ve 20:47.

Další pozdně večerní zápas mají před sebou české hokejistky. V neděli krátce před půlnocí zvítězily nad Finskem 2:0. V pondělí odehrají poslední zápas skupiny s Kanaďankami.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Japonsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 9. 2. 2026:Japonsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
9. 2. 12:10
  • 2.14
  • 3.84
  • 2.87
Německo vs. FrancieHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Německo vs. Francie //www.idnes.cz/sport
9. 2. 16:40
  • 1.10
  • 9.37
  • 21.00
Švýcarsko vs. USAHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Švýcarsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
9. 2. 20:40
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Kanada vs. ČeskoHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
9. 2. 21:10
  • 1.03
  • 21.00
  • 27.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

POHLED: Smutnit netřeba. I výjimečná dívka bez nervů přece může chybovat

Česká univerzálka Ester Ledecká.

Od našeho zpravodaje v Itálii Těžko si představit, pod jak obřím tlakem musela Ester Ledecká být. Ocitla se v situaci, kdy od ní fanoušci nečekali nic jiného než zlato z obřího paralelního slalomu. Kdy kurzy na její olympijský...

9. února 2026  9:20

První hry. První závod. První medaile. Milníky na pouti nevšedního talenta Jílka

Zlatý Nor Sander Eitrem se fotí vedle soupeřů: stříbrného Metoděje Jílka a...

Od našich zpravodajů v Itálii Domácí Ital skotačil, skákal do vzduchu, ruce mu div neulétly. Rychlobruslař Riccardo Lorello zajel životní výsledek, získal senzační bronz. Také zlatý Nor Sander Eitrem projížděl dráhu s vlajkou na...

9. února 2026  8:38

3. den ZOH ONLINE: Poslední utkání curlerů, do akce půjde Zdráhalová

Sledujeme online
Dobrovolníci na trati mužského sjezdu prochází kolem olympijských kruhů.

V rámci třetího dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo se představí řada českých sportovců. Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se rozloučí s turnajem smíšených dvojic, Jan...

9. února 2026  8:15

Kanada – Česko v TV: kde a kdy sledovat hokej žen na ZOH 2026?

České hokejistky před utkáním s USA.

České hokejistky čeká čtvrtý zápas na zimních olympijských hrách. V milánské aréně Rho nastoupí v pondělí 9. února proti Kanadě. Kdy a kde sledovat souboj mezi Českem a Kanadou živě i další užitečné...

9. února 2026

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

9. února 2026  7:39

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

9. února 2026  7:37

Vabank hra s Davidovou, která nevyšla. Bude ještě na olympiádě závodit?

Biatlon, smíšená štafeta. Markéta Davidová z Česka v téměř v cíli (8. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Byla to v neděli tak trochu vabank hra. Dokáže Markéta Davidová navzdory bolestem zad a měsíční závodní pauze odjet na olympiádě dobrou smíšenou štafetu a českému týmu pomoci víc, než kdyby startoval...

9. února 2026  6:30

Po prohrách jsme si sedly na zadek a padlo pár agresivních slov, říká kapitánka

Tereza Pištěková slaví se spoluhráčkami gól proti Finsku.

Od našeho zpravodaje v Itálii První úspěch českých hokejistek na olympijských hrách přišel s upřímným hodnocením. „Trochu jsme si po dvou prohrách sedly na zadek a měly jsme co rozebírat. Padlo pár agresivních slov. Možná to je...

9. února 2026  1:41

Česko - Finsko 2:0. Hokejistky mají první triumf na hrách, rozhodly v úvodní části

Tereza Pištěková oslavuje svůj úvodní gól spolu s brankářkou (8. února 2026)

Na třetí pokus se dočkaly. České hokejistky poprvé na olympijském turnaji zvítězily, v Miláně si poradily s Finkami 2:0 po trefách Terezy Pištěkové a Natálie Mlýnkové z první třetiny. Brankářka Klára...

9. února 2026

Strach šampionky nerodí. Paličatostí se Maděrová podobá Ledecké, styl vypilovala

Premium
Snowboardistka Zuzana Maděrová, zlatá olympijská medailistka.

Od našeho zpravodaje v Itálii Dojela kvalifikaci a zavolala mu. Po osmifinále jakbysmet, vlastně až do samotného finále. Po každé jízdě si vzala do ruky aspoň na chvíli telefon a přes videohovor se spojila s mentálním koučem...

9. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

2. den ZOH: Šokující zlato Maděrové, Jílek získal stříbro na pětce

Snowboardistka Zuzana Maděrová (uprostřed) se zakusuje do zlaté medaile.

Druhý den programu zimních olympijských her v Miláně a Cortině přinesl české výpravě hned dvě medaile! Tu nejcennější získala snowboardistka Zuzana Maděrová, která zastoupila výpadek Ester Ledecké a...

8. února 2026  15:35,  aktualizováno  23:38

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

8. února 2026  23:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.