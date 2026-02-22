16. den ZOH 2026 ONLINE: Program her vrcholí, Verona se chystá na zakončení

  8:00
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají před sebou poslední den programu. Z českého týmu už jsou v akci jen běžkyně na lyžích, které čeká závod na 50 km klasickou technikou. Odpoledne vyvrcholí hokejový turnaj utkáním o zlato mezi Spojenými státy a Kanadou. A večer se pak sportovci sjedou do Verony, kde XXV. zimní olympiádu slavnostně ukončí.

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři slavní lyžaři, v Miláně Tomba a Compagnoniová, v Cortině Goggiová. (6. února 2026) | foto: Reuters

Top momenty 16. dne ZOH 2026

  • 10:00 běh na lyžích, 50 km ženy – Havlíčková, Schützová
  • 14:10 hokej, finále muži – USA vs Kanada
  • 20:30 slavnostní zakončení
ČasSportDisciplínaČeši
10:00Běh na lyžích⛷️50 km klasicky FINÁLE ženySandra Schützová, Barbora Havlíčková
20:00Ceremoniál , slavnostní ukončeníVerona, Arena di VeronaČeská výprava

Jediný bod českého programu tvoří v neděli závod běžkyň na lyžích na 50 km klasickou technikou. Na start této královské disciplíny se postaví také Barbora Havlíčková a Sandra Schützová.

Nejlepší umístění na této olympiádě zaznamenaly běžkyně hned v prvním závodě, když Kateřina Janatová doběhla na 7. místě ve skiatlonu. V závodě na 10 km volnou technikou brala 12. místo, se Schützovou pak byly na 14. příčce v týmovém sprintu.

Hlavním lákadlem dne je utkání o zlato mezi hokejisty Spojených států a Kanady. Zatímco Kanaďané se na postupu nadřeli a s Finskem v semifinále prohrávali i 0:2, Američané přehráli Slováky jasně 6:2.

V neděli také vrcholí curlingový turnaj žen. Ve finále se utkají týmy Švédska a Švýcarska. Při utkání ve skupině dopadl vzájemný duel vítězstvím Švédek 6:4.

Závěrečné dvě jízdy jsou na programu v ledovém korytu v Cortině, kde je vrcholem programu závod mužských čtyřbobů. Po půlce závodu byly na prvních třech místech sestavy Německa, o rozbití tohoto monolitu se ještě pokusí Švýcaři a Italové, kteří ztrácí na první příčku méně než sekundu.

Zakončovací ceremoniál hostí Verona. Ve slavném amfiteátru se ještě jednou sejdou všechny výpravy. Vlajkonoši té české budou rychlobruslaři Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou. Organizátoři pak symbolicky předají štafetu příštím hostitelům zimní olympiády, tedy Francouzským Alpám.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 účastní hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží ke konci a čeští sportovci slavili pět medailí. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek zlato i stříbro, Eva Adamczyková stříbro a Tereza Voborníková...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Stříbro poslané do nebe. Skikrosař jel i pro tragicky zesnulou partnerku

Federico Tomasoni posílá své stříbro ze skikrosu do nebe tragicky zemřelé...

Na téměř úplný závěr olympiády se italští fanoušci dočkali ještě jednoho senzačního zážitku. Finále mužského skikrosu si podmanili domácí závodníci, Simone Deromedis si impozantním způsobem dojel pro...

22. února 2026  7:30

Být čtvrtý je jako být poslední, zadržoval slzy Slafkovský. Slováky mrzí kruté skóre

Ani Juraj Slafovský duel o bronz v Miláně nezvrátil.

Od našeho zpravodaje v Itálii Další střet s favoritem, dalších šest obdržených branek. A nepopulární čtvrté místo navrch. Slovenští hokejisté marně vstřebávali konec olympijského turnaje, s Finskem se ještě po dvou třetinách...

22. února 2026  7:28

Neviditelný soupeř sportovců. Viry dokážou zničit top formu i roky příprav

Premium
Nebezpečí virů číhá na každého sportovce a je velmi zákeřné. Může jít o...

Jsou to potvory, které můžou i nejlíp připraveným sportovcům zkazit jejich výkon. Víte třeba, že viry, neviditelné mikroskopické částice, před půlstoletím nejspíš připravily hokejové reprezentanty o...

22. února 2026

Slovensko - Finsko 1:6. Obhajoba bronzu nevyšla, sousedé se loučí debaklem

Slovenští hokejisté končí na olympiádě v Miláně na čtvrtém místě.

V Pekingu brali bronz, v Miláně na úspěch už nenavázali. Hokejisté Slovenska se tentokrát loučí s olympiádou s prázdnou, duel o třetí místo nezvládli. Finové v něm měli jasnou převahu, čtyřmi góly ve...

21. února 2026  23:40

15. den ZOH 2026: Voborníková má bronz, Jílek v hromadném závodě čtrnáctý

Nejlepší biatlonistky hromadného závodu si dělají selfie: zleva stříbrná Julia...

Česká výprava slavila v sobotu zisk pátého cenného kovu na zimní olympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Postarala se o něj biatlonistka Tereza Voborníková, která v závodě s hromadným startem...

21. února 2026  15:28,  aktualizováno  23:08

Nolteová si ve dvojbobu spravila chuť, Američanky narušily německou hegemonii

Zlaté medailistky Laura Nolte a Deborah Levi z Německa oslavují vítězství (21....

Německé bobistky ovládly olympijský závod dvojbobů. Zlato z Pekingu suverénně obhájily Laura Nolteová s brzdařkou Deborah Leviovou před Lisou Buckwitzovou a Neele Schutenovou. Hegemonii německých...

21. února 2026  22:57

Finále curlerů patří Kanadě, jejich krajanky vybojovaly v turnaji žen bronz

Kanaďané Ben Hebert, Brett Gallant, Marc Kennedy a Brad Jacobs slaví po...

Kanadští curleři ve finále olympijského turnaje v Cortině d’Ampezzo porazili 9:6 Velkou Británii a získali první zlato od triumfu na hrách v Soči v roce 2014. Bronz získalo Švýcarsko, Češi při...

21. února 2026  22:28

Rakouský čtyřbob se v Cortině převrátil. Pilot skončil v nemocnici

Rakouský čtyřbob vedený Jakobem Mandlbauerem po převrácení ve druhé jízdě na...

Nepříjemné a dramatické chvíle nabídla sobotní druhá jízda soutěže čtyřbobů na zimních olympijských hrách v Cortině. Rakouská posádka nezvládla průjezd tratí a po převrácení se dlouhé metry řítila...

21. února 2026  20:33

Co to bylo za závod? Jílek vysvětluje. A sám nechápe: Jsem naštvaný... Nevím, co dělali

Metoděj Jílek v závodě s hromadným startem.

Od našeho zpravodaje v Itálii Jméno Metoděje Jílka přitáhlo české diváky i ke sledování jedné zvláštní rychlobruslařské disciplíny, závodu s hromadným startem. V milánském olympijském prostředí šlo krásně vidět, jak moc ho...

21. února 2026  19:53

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Jeď, nenech si to vzít, křičela Soukalová na Voborníkovou. Pak říkala: Jsem naměkko

Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je na hrách v Itálii v roli expertky...

Od našeho zpravodaje v Itálii V Soči 2014 byla Gabriela Soukalová první a až do této soboty i poslední českou olympijskou medailistkou z hromadného závodu biatlonistek. Ale už to neplatí. „A já jsem tu z toho úplně naměkko. Mám...

21. února 2026  19:45

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

20. února 2026  15:02,  aktualizováno  21. 2. 18:29

