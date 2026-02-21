15. den ZOH 2026 ONLINE: Poslední Jílkův start, Voborníkovou čeká hromadný závod

Top momenty 15. dne ZOH 2026
- 11:00 běh na lyžích, muži: závod na 50 km klasickou technikou – Novák, Bauer, Ophoff
- 14:15 biatlon, ženy: závod s hromadným startem – Voborníková
- 15:00 rychlobruslení, muži: závod s hromadným startem – Jílek
Český program patnáctý den olympiády
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros muži - rozřazovací kolo
|Daniel Paulus
|12:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros muži - FINÁLE
|? Daniel Paulus
|11:00
|Běh na lyžích⛷️
|50 km klasicky FINÁLE muži
|Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff
|14:15
|Biatlon🎯
|Ženy – hromadný start na 12,5 km
|Tereza Voborníková
|15:00
|Rychlobruslení⛸
|Hromadný závod semifinále, muži
|Metoděj Jílek
|16:40
|Rychlobruslení⛸
|Hromadný závod finále, muži
|? Metoděj Jílek
Dopoledne vstoupí do skikrosařského závodu akrobatický lyžař Daniel Paulus. Jeho kolegyně Diana Cholenská a Lucie Krausová vypadly v pátek už v osmifinálových jízdách. Dvaatřicetiletý Paulus už dokázal být ve Světovém poháru na osmém místě, chtěl by tak dokráčet alespoň do čtvrtfinále.
V 11:00 startuje závod běžců na lyžích na 50 km klasickou technikou. Češi v něm budou mít trojnásobné zastoupení díky Michalu Novákovi, Matyáši Bauerovi a Mikeu Ophoffovi.
V Pekingu Novák do královské disciplíny nenastoupil, na posledním světovém šampionátu ale dokázal závod dokončit na 11. příčce. Největším favoritem je Nor Johannes Klaebo, který už má z Val di Fiemme pět zlatých medailí a plánuje ovládnout i poslední, šestý závod.
Ve 14:15 uzavře biatlonový program v Anterselvě závod s hromadným startem žen. Z Češek se do něj kvalifikovala Tereza Voborníková, pro kterou to bude premiérový start v této disciplíně pod pěti kruhy. Při posledním hromadném závodě před olympiádou finišovala čtrnáctá.
V Pekingu jela až do poslední střelby o medaili Markéta Davidová, nakonec skončila na čtvrtém místě.
Svou premiérovou účast na hrách uzavře v sobotu Metoděj Jílek. Devatenáctiletého rychlobruslaře čeká v 15:00 hromadný závod. V něm musí nejprve zabojovat v semifinále, ze kterého postupuje do finále pouze 16 nejlepších. Finále pak startuje v 16:40.