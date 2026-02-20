14. den ZOH 2026 ONLINE: Biatlonisty čeká hromadný závod, v akci i Zdráhalová

Autor:
Sledujeme online   8:00
Program zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo pomalu vrcholí. V pátek se do akce dostanou akrobatičtí lyžaři, biatlonisté absolvují závod s hromadným startem, rychlobruslařka Nikola Zdráhalová startuje na trati na 1500 m a stejná distance čeká short trackařku Petru Vaňkovou.

Vítězslav Hornig z Česka (uprostřed) během tréninku biatlonu. (19. února 2026) | foto: Andrew MedichiniAP

Top momenty 14. dne ZOH 2026

  • 14:15 biatlon, vytrvalostní závod muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář
  • 16:30 rychlobruslení, 1500 m ženy: Nikola Zdráhalová
  • 21:10 hokej, semifinále muži: Slovensko – USA

Program českých sportovců 14. den olympiády

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Akrobatické lyžování🤸Skikros ženy - rozřazovací koloDiana Cholenská, Lucie Krausová
10:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 1. jízdaNicholas Novák
11:15Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 2. jízdaNicholas Novák
12:00Akrobatické lyžování🤸Skikros ženy - FINÁLE? Diana Cholenská, Lucie Krausová
14:15Biatlon🎯Muži - hromadný start na 15 kmMichal Krčmář, Vítězslav Hornig
16:30Rychlobruslení1500 m ženy -FINÁLENikola Zdráhalová
20:15Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – čtvrtfinále ženyPetra Vaňková
22:00Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – FINÁLE B
22:07Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – FINÁLE A

Páteční den zahajují z českého pohledu akrobatické lyžařky Diana Cholenská a Lucie Krausová, které čeká rozřazovací kolo ve skikrosu.

Dvaadvacetiletá Cholenská je stříbrnou medailistkou z olympijských her mládeže 2020. Účast na olympiádě měla blízko už před čtyřmi lety, o Peking ji ale připravilo zranění kolene. Zklamání si chce nyní v Livignu vynahradit.

Krausová je v čerstvých osmnácti letech nejmladší českou olympioničkou na hrách. Teprve v této sezoně poprvé naskočila do Světového poháru, skikros má ale ve svém DNA. Jejím otcem je nejúspěšnější český reprezentant Tomáš Kraus, který dvakrát ovládl celkové hodnocení Světového poháru a je mistrem světa z roku 2005. Sám se zúčastnil olympijských her ve Vancouveru a Soči.

Kraus o dceři: Olympiádou mé sny předčila. Věřím, že Zaby i Eva dají zlato

Dopoledne také absolvuje kvalifikaci akrobatický skokan na lyžích Nicholas Novák. Původně měli muži startovat už v úterý, kvůli špatnému počasí ale organizátoři odložili kvalifikaci na čtvrtek. Ovšem ani tehdy se kvůli nečasu nesoutěžilo. Snad tedy pátečních 10:30 už akrobatům vyjde. Brzy třicetiletý český reprezentant, který se narodil ve Spojených státech, je na olympiádě poprvé v kariéře.

Ve 14:15 startuje poslední biatlonový závod mužů. V Anterselvě nastoupí do klání s hromadným startem také Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Hornig zatím na své první olympiádě obsadil v individuálních závodech postupně 26., 20. a 19. místo, Krčmář naopak pravděpodobně na svých posledních hrách byl 38., 28. a 18. a v úterý po skvělém finiši dovezl mužskou štafetu do cíle na šestém místě.

Třetí závod na hrách čeká rychlobruslařku Nikolu Zdráhalovou. V 16:30 startuje na trati na 1500 m, na které je vicemistryní Evropy z lednového šampionátu. Zatím získala v Miláně desáté místo na kilometru a 26. příčku na poloviční distanci.

Závod na 1500 metrů čeká v pátek večer také short trackařku Petru Vaňkovou. Na této trati už dokázala být šestadvacetiletá česká reprezentantka dvanáctá na mistrovství světa. Čtvrtfinále startuje ve 20:15.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Jak Jílek řešil až moc detailů. A Číňan pokořil nepřekonatelnou americkou horu

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....

Od našich zpravodajů v Itálii Jako bychom se ve čtvrtečním večeru vrátili časem do minulého týdne. V publiku haly Rho Fiera na milánském výstavišti dominuje nizozemská oranžová, na oválu se rozcvičují i mnozí staří známí. A...

20. února 2026  8:30

Zážitek po boku hvězd. Olympijský led uklízejí mladí hokejisté milánského klubu

Úklidovou četu na olympijském hokejovém turnaji tvoří 47 mladých hráčů místního...

Televizní divák během hokejové třetiny napočítá tři komerční přestávky. V milánské aréně ale tyto pauzy představují něco úplně jiného. Jakmile zazní siréna, na led okamžitě vyrazí dvanáct bruslařů v...

20. února 2026  8:15

14. den ZOH 2026 ONLINE: Biatlonisty čeká hromadný závod, v akci i Zdráhalová

Sledujeme online
Vítězslav Hornig z Česka (uprostřed) během tréninku biatlonu. (19. února 2026)

Program zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo pomalu vrcholí. V pátek se do akce dostanou akrobatičtí lyžaři, biatlonisté absolvují závod s hromadným startem, rychlobruslařka Nikola...

20. února 2026

Legendy R+R: Nominace? Teď jsou všichni chytráci. Rozhodčí proti nám trochu byli

Hokejové legendy Vladimír Růžička a Robert Reichel (vpravo).

Nemluvte trenérům do nominace! A rozhodčí? „Malinko proti nám byli,“ myslí si Vladimír Růžička. „Někdy vylučují za hovadiny, ale každý dělá chyby,“ tvrdí smířlivěji další legenda Robert Reichel. Oba...

20. února 2026  7:30

Je tady biatlonový vrchol. Krčmář: Na 99 procent můj poslední olympijský závod

Finišmen české štafety Michal Krčmář.

Od našeho zpravodaje v Itálii A jdeme do finále. Poslední biatlonový závod mužů na olympijských hrách v Itálii je tady. Ten mimořádně prestižní. Pro vybranou společnost třiceti nejlepších. Na jeho startu se ve 14.15 v Anterselvě...

20. února 2026

Klid, tým a pokora. Slováci opět vyčnívají nad Čechy, proč na hrách opakovaně září?

Premium
Slovenský útočník Samuel Takáč slaví po zápase s Finskem.

Od našeho zpravodaje v Itálii Kdo by tušil, že bronzový úspěch z Turína bude jednou tak vzácný. Příští týden uběhne dvacet let, co čeští hokejisté pod olympijskými kruhy naposledy vybojovali medaili. Od té doby se k ní přiblížili...

20. února 2026

Nadvláda ruských krasobruslařek končí, olympijskou vítězkou je Američanka Liuová

Nadšená Alysa Liuová po skvělé volné jízdě.

Mistryně světa Alysa Liuová je olympijskou šampionkou v krasobruslení, jako první Američanka od úspěchu Sarah Hughesové v Salt Lake City 2002. Dvacetiletá závodnice ukončila kralování ruských...

19. února 2026  23:46

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

19. února 2026  23:33

13. den ZOH 2026: Jílek na 1500 m bez medaile. Sdruženáři a curleři osmí

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....

V programu třináctého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo byl největším lákadlem třetí závod Metoděje Jílka. Český rychlobruslař ale svou třetí medaili z her v závodě na 1500 m...

19. února 2026,  aktualizováno  23:13

Finálové drama v prodloužení rozhodly americké hokejistky, Kanaďanky smutní

Hokejistky USA v dramatickém prodloužení porazily Kanaďanky 2:1 a získávají...

Olympijský turnaj hokejistek v Miláně ovládly hráčky Spojených států amerických, ve finále porazily po obratu Kanadu 2:1 v prodloužení. Návrat na trůn po osmi letech a celkově třetí zlato pod pěti...

19. února 2026  22:17,  aktualizováno  22:52

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Hokej žen na ZOH 2026: program, výsledky, jak hrály Češky?

České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta...

České hokejistky i při své druhé olympijské účasti dohrály ve čtvrtfinále. Ve vyrovnaném souboji podlehly 0:2 Švédkám. Zlaté medaile získaly Američanky, které ve finále zdolaly Kanadu 2:1 v...

10. února 2026  23:58,  aktualizováno  19. 2. 22:17

Gól v šesti nevnímali, Sedlák ale uznal: Asi by bylo hodně blbý, kdyby rozhodl

3:2!!! Česko vede nad Kanadou v poslední třetině olympijského čtvrtfinále.

Ten moment zahltil sociální sítě ještě během zápasu. Jak málo chybělo, aby kuriózní situace, kdy čeští hokejisté vstřelili gól v šesti hráčích na ledě, poslala národní tým do olympijského...

19. února 2026  20:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.