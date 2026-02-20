Top momenty 14. dne ZOH 2026
- 14:15 biatlon, vytrvalostní závod muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář
- 16:30 rychlobruslení, 1500 m ženy: Nikola Zdráhalová
- 21:10 hokej, semifinále muži: Slovensko – USA
Program českých sportovců 14. den olympiády
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros ženy - rozřazovací kolo
|Diana Cholenská, Lucie Krausová
|10:30
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 1. jízda
|Nicholas Novák
|11:15
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 2. jízda
|Nicholas Novák
|12:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros ženy - FINÁLE
|? Diana Cholenská, Lucie Krausová
|14:15
|Biatlon🎯
|Muži - hromadný start na 15 km
|Michal Krčmář, Vítězslav Hornig
|16:30
|Rychlobruslení⛸
|1500 m ženy -FINÁLE
|Nikola Zdráhalová
|20:15
|Rychlobruslení na krátké dráze⛸
|1500 m ženy – čtvrtfinále ženy
|Petra Vaňková
|22:00
|Rychlobruslení na krátké dráze⛸
|1500 m ženy – FINÁLE B
|22:07
|Rychlobruslení na krátké dráze⛸
|1500 m ženy – FINÁLE A
Páteční den zahajují z českého pohledu akrobatické lyžařky Diana Cholenská a Lucie Krausová, které čeká rozřazovací kolo ve skikrosu.
Dvaadvacetiletá Cholenská je stříbrnou medailistkou z olympijských her mládeže 2020. Účast na olympiádě měla blízko už před čtyřmi lety, o Peking ji ale připravilo zranění kolene. Zklamání si chce nyní v Livignu vynahradit.
Krausová je v čerstvých osmnácti letech nejmladší českou olympioničkou na hrách. Teprve v této sezoně poprvé naskočila do Světového poháru, skikros má ale ve svém DNA. Jejím otcem je nejúspěšnější český reprezentant Tomáš Kraus, který dvakrát ovládl celkové hodnocení Světového poháru a je mistrem světa z roku 2005. Sám se zúčastnil olympijských her ve Vancouveru a Soči.
|
Kraus o dceři: Olympiádou mé sny předčila. Věřím, že Zaby i Eva dají zlato
Dopoledne také absolvuje kvalifikaci akrobatický skokan na lyžích Nicholas Novák. Původně měli muži startovat už v úterý, kvůli špatnému počasí ale organizátoři odložili kvalifikaci na čtvrtek. Ovšem ani tehdy se kvůli nečasu nesoutěžilo. Snad tedy pátečních 10:30 už akrobatům vyjde. Brzy třicetiletý český reprezentant, který se narodil ve Spojených státech, je na olympiádě poprvé v kariéře.
Ve 14:15 startuje poslední biatlonový závod mužů. V Anterselvě nastoupí do klání s hromadným startem také Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Hornig zatím na své první olympiádě obsadil v individuálních závodech postupně 26., 20. a 19. místo, Krčmář naopak pravděpodobně na svých posledních hrách byl 38., 28. a 18. a v úterý po skvělém finiši dovezl mužskou štafetu do cíle na šestém místě.
Třetí závod na hrách čeká rychlobruslařku Nikolu Zdráhalovou. V 16:30 startuje na trati na 1500 m, na které je vicemistryní Evropy z lednového šampionátu. Zatím získala v Miláně desáté místo na kilometru a 26. příčku na poloviční distanci.
Závod na 1500 metrů čeká v pátek večer také short trackařku Petru Vaňkovou. Na této trati už dokázala být šestadvacetiletá česká reprezentantka dvanáctá na mistrovství světa. Čtvrtfinále startuje ve 20:15.