13. den ZOH 2026 ONLINE: Týmová soutěž sdruženářů, Jílek pojede 1500 metrů

Autor:
Sledujeme online   8:00aktualizováno  8:12
V programu třináctého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo se představí dvojnásobný medailista Metoděj Jílek. Devatenáctiletého rychlobruslaře čeká závod na 1500 metrů. Čeští curleři hrají devátý zápas na turnaji proti Švédsku, v týmové soutěži nastoupí sdruženáři. Hokejistky Spojených států a Kanady večer zabojují o zlato.

Rychlobruslař Metoděj Jílek během vítězného závodu na 10 000 metrů (13. února) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Top momenty 13. dne ZOH 2026

  • 14:40 hokej ženy, o třetí místo – Švýcarsko vs. Švédsko
  • 16:30 rychlobruslení muži, 1500 metrů – Metoděj Jílek
  • 19:10 hokej ženy, finále – USA vs. Kanada

Český program ve 13. den olympiády

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 12. kolo: Švédsko – ČeskoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Severská kombinaceTýmový sprint muži velký můstek skokanská částJan Vytrval, Jiří Konvalinka
11:00Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 1. jízdaNicholas Novak – zrušeno
11:45Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 2. jízdaNicholas Novak – zrušeno
14:00Severská kombinaceTýmový sprint muži velký můstek běžecká část - FINÁLEJan Vytrval, Jiří Konvalinka
16:30Rychlobruslení1500 m muži - FINÁLEMetoděj Jílek

Prvních šest zápasů na olympijském turnaji prohráli, v posledních dvou čeští curleři zvítězili. V úterý porazili Německo, ve středu zdolali Čínu. Od 9:05 je čeká utkání proti Švédům, kteří před čtyřmi lety v Pekingu slavili zlaté medaile.

Čeští sdruženáři po individuálních soutěžích na středním a velkém můstku nastoupí do týmového klání. Skokanská část čeká Jana Vytrvala a Jiřího Konvalinku v 10:00, běžecká je na programu o čtyři hodiny později.

Akrobatický lyžař Nicholas Novak se měl pustit do kvalifikace už v úterý, kvůli špatnému počasí ji ale organizátoři odložili na čtvrtek. Ovšem ani tentokrát se do akce nepustí, kvůli dalšímu nečasu je odsunutá na pátek. Český reprezentant, který se narodil ve Spojených státech, je na olympiádě poprvé v kariéře.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Třetí závod čeká Metoděje Jílka, který na olympijských hrách už vybojoval dva cenné kovy. V úvodním klání na 5000 metrů bral stříbro, na dvojnásobné trati nenašel přemožitele a ukořistil zlato. V 16:30 se představí na trati 1500 metrů, na které je jeho maximem ve Světovém poháru páté místo.

Hokejistky si ve čtvrtek zahrají o medaile. Ve 14:40 se v zápase o bronz utkají Švýcarky a Švédky, boj o zlato je na programu od 19:10, střetnou se v něm finalistky z Pekingu Američanky a Kanaďanky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

13. den ZOH 2026 ONLINE: Týmová soutěž sdruženářů, Jílek pojede 1500 metrů

Sledujeme online
Rychlobruslař Metoděj Jílek během vítězného závodu na 10 000 metrů (13. února)

V programu třináctého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo se představí dvojnásobný medailista Metoděj Jílek. Devatenáctiletého rychlobruslaře čeká závod na 1500 metrů. Čeští curleři...

19. února 2026,  aktualizováno  8:12

Faul? Nevím, co tu pan rozhodčí dělá, vyjel Nečas. Se Šimkem ho děsí nevyužité šance

Roman Červenka sedí na mantinelu po prohře s Kanadou, na střídačce hledí do...

Od našich zpravodajů v Itálii Než Mitch Marner ukončil parádní akcí středeční čtvrtfinálovou bitvu, čelila Kanada krátce předtím dvěma českým tutovkám. Jenže ani Martin Nečas, ani Radim Šimek neuspěli. A hokejisté museli...

19. února 2026  8:10

USA - Švédsko 2:1P. Američané slaví, těsný duel v prodloužení rozhodl Quinn Hughes

Hokejisté USA se radují z gólu proti Švédsku.

Olympijský turnaj v Miláně zná i posledního semifinalistu. Ve vyrovnaném večerním čtvrtfinále zdolaly Spojené státy Švédsko 2:1 po prodloužení, o vítězství rozhodl v čase 63:27 přesnou ranou obránce...

19. února 2026  1:03

Pavouk hokeje na ZOH 2026: jaké jsou semifinálové dvojice a kdy se hraje

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do semifinále. Které týmy si to rozdají o postup do velké bitvy o zlato? Na jaké souboje a kdy se ještě mohou fanoušci na ZOH 2026 těšit?

19. února 2026

Slovensko na ZOH 2026: hokejisté jsou v semifinále, koho sledovat v Miláně a Cortině

Slovenští hokejisté odjíždí z ledu spokojenější než Švédové, přestože se...

Slovenský tým pro zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině (6.–22. února) zahrnuje 52 sportovců – 36 mužů a 16 žen v 11 disciplínách. V článku najdete kompletní seznam účastníků a přehled...

19. února 2026

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

19. února 2026

POHLED: Pozdní vzkříšení v hokejovém chrámu svaté Julie. Češi měli zabrat dřív

Premium
Čeští hokejisté končí na olympiádě po prohře 3:4 v prodloužení proti Kanadě ve...

Věčná škoda! Hokejová reprezentace se na olympiádě v Miláně probudila bohužel AŽ ve čtvrtfinále. Kdyby s podobnou vervou bojovala od začátku turnaje, nejspíš by se v příštích dnech prala o vzácné...

19. února 2026

12. den ZOH 2026: Hokejisté padli s Kanadou v prodloužení, biatlonistky páté

Lucie Charvátová (7) během ženské štafety 4 x 6 km v biatlonu. (18. února 2026)

Ve dvanáctý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo se představili i čeští hokejisté. V boji o semifinále předvedli proti Kanadě nejlepší výkon na turnaji, po dramatické bitvě...

18. února 2026  23:57

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

18. února 2026  23:55

Finsko - Švýcarsko 3:2P. Velký obrat obhájců dokonal v prodloužení Lehkonen

Finsko po dramatu se Švýcarskem postupuje do semifinále olympijských her.

Finští hokejisté jsou třetím semifinalistou olympijských her v Miláně a dál si udrželi naději na obhajobu zlatých medailí z Pekingu. Po obratu ze stavu 0:2 porazili Švýcarsko 3:2 v prodloužení, v...

18. února 2026  22:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rulík se zlobí na rozhodčí: Bojí se Kanady! Nebylo to fér. Měli strach, že dáme gól

Krutá porážka, Češi nestačili ve čtvrtfinále na Kanadu.

Od našich zpravodajů v Itálii Zlobil se. Hodně se zlobil. Ale ne na své svěřence, nýbrž na rozhodčí. „Straší mě! Nebyl to fér turnaj a je neakceptovatelné, co si k nám dovolí!“ lamentoval Radim Rulík po prohraném středečním...

18. února 2026  21:30

Po nezdarech druhá výhra. Curleři porazili Čínu, osmé místo sdílí i s obhájci zlata

Lukáš Klípa, Lukáš Klíma, Marek Černovský a Martin Jurík z České republiky...

Na olympijském turnaji v Cortině d’Ampezzo si připsali druhou výhru v řadě. Čeští curleři porazili Čínu 10:5 a navázali na úterní triumf proti Německu. Výběr skipa Lukáše Klímy čekají ještě dva...

18. února 2026  20:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.