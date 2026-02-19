13. den ZOH 2026 ONLINE: Týmová soutěž sdruženářů, Jílek pojede 1500 metrů

Top momenty 13. dne ZOH 2026
- 14:40 hokej ženy, o třetí místo – Švýcarsko vs. Švédsko
- 16:30 rychlobruslení muži, 1500 metrů – Metoděj Jílek
- 19:10 hokej ženy, finále – USA vs. Kanada
Český program ve 13. den olympiády
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:05
|Curling🥌
|Týmy muži 12. kolo: Švédsko – Česko
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|10:00
|Severská kombinace
|Týmový sprint muži velký můstek skokanská část
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|11:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 1. jízda
|Nicholas Novak – zrušeno
|11:45
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 2. jízda
|Nicholas Novak – zrušeno
|14:00
|Severská kombinace
|Týmový sprint muži velký můstek běžecká část - FINÁLE
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|16:30
|Rychlobruslení⛸
|1500 m muži - FINÁLE
|Metoděj Jílek
Prvních šest zápasů na olympijském turnaji prohráli, v posledních dvou čeští curleři zvítězili. V úterý porazili Německo, ve středu zdolali Čínu. Od 9:05 je čeká utkání proti Švédům, kteří před čtyřmi lety v Pekingu slavili zlaté medaile.
Čeští sdruženáři po individuálních soutěžích na středním a velkém můstku nastoupí do týmového klání. Skokanská část čeká Jana Vytrvala a Jiřího Konvalinku v 10:00, běžecká je na programu o čtyři hodiny později.
Akrobatický lyžař Nicholas Novak se měl pustit do kvalifikace už v úterý, kvůli špatnému počasí ji ale organizátoři odložili na čtvrtek. Ovšem ani tentokrát se do akce nepustí, kvůli dalšímu nečasu je odsunutá na pátek. Český reprezentant, který se narodil ve Spojených státech, je na olympiádě poprvé v kariéře.
Třetí závod čeká Metoděje Jílka, který na olympijských hrách už vybojoval dva cenné kovy. V úvodním klání na 5000 metrů bral stříbro, na dvojnásobné trati nenašel přemožitele a ukořistil zlato. V 16:30 se představí na trati 1500 metrů, na které je jeho maximem ve Světovém poháru páté místo.
Hokejistky si ve čtvrtek zahrají o medaile. Ve 14:40 se v zápase o bronz utkají Švýcarky a Švédky, boj o zlato je na programu od 19:10, střetnou se v něm finalistky z Pekingu Američanky a Kanaďanky.