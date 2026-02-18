12. den ZOH 2026 ONLINE: Hokejisty čeká Kanada. V akci slalomářky i biatlonistky

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo pokračují dvanáctým dnem. Hokejisté zabojují o semifinále proti favorizované Kanadě. Běžce a běžkyně na lyžích čeká týmový sprint a jejich kolegyně s malorážkou na zádech štafeta. O medaile zabojují také slalomářky, mezi nimiž nechybí Martina Dubovská.

Hráči Česka a Kanady po konci vzájemného utkání. (12. února 2026) | foto: Reuters

Top momenty 12. dne ZOH 2026

  • 9:45 a 10:15 Běžci na lyžích vstupují do kvalifikace týmového sprintu, Nor Johannes Hösflot Klaebo může v odpoledním finále slavit rekordní desáté zlato.
  • 10:00 a 13:30 O poslední medaile v alpském lyžování se utkají slalomářky i s hvězdnou Mikaelou Shiffrinovou či Martinou Dubovskou.

Český program ve 12. den olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
9:45Běh na lyžích⛷️Týmový sprint ženy volně kvalifikaceTereza Beranová, Kateřina Janatová
10:00Alpské lyžování🎿Slalom ženy 1. koloMartina Dubovská, Alena Labaštová, Celine Sommerová
10:00Akrobatické lyžování🤸Kvalifikace žen - skoky kval. 1. jízdaAdéla Měrková
10:15Běh na lyžích⛷️Týmový sprint muži volně kvalifikaceMichal Novák, Jiří Tuž
10:45Akrobatické lyžování🤸Kvalifikace žen - skoky kval. 2. jízdaAdéla Měrková
11:45Běh na lyžích⛷️Finále týmového sprintu ženyTereza Beranová, Kateřina Janatová
12:15Běh na lyžích⛷️Finále týmového sprintu mužiMichal Novák, Jiří Tuž
13:30Alpské lyžování🎿Slalom ženy 2. kolo - FINÁLEMartina Dubovská
14:05Curling🥌Týmy muži 11. kolo: Česko – ČínaRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
14:45Biatlon🎯Štafeta žen 4x6kmLucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
16:40Hokej muži🏒Čtvrtfinále mužiKanada – Česko

Nejvíce pozornosti poutá čtvrtfinálový zápas českých hokejistů proti Kanadě. Zámořský sok patří za jednoho z největších favoritů turnaje, základní částí prolétl se třemi výhrami a skóre 20:3. Výhru přidal i nad Čechy, které v zahajovacím klání předčil 5:0.

Běžce na lyžích dopoledne čeká kvalifikace týmového sprintu, odpoledne je na programu finále. Čeští muži nastoupí s Jiřím Tužem, pátým mužem individuálního sprintu, a Michalem Novákem. Jasnými adepty na zlato je norská dvojice Johannes Hösflot Klaebo a Erik Valnes – první jmenovaný může svou olympijskou sbírku rozšířit už o desáté zlato. Ženy běží ve složení Kateřina Janatová a Tereza Beranová.

Ve slalomu žen má americká fenoménka Mikaela Shiffrinová poslední šanci na zisk medaile. Ve Světovém poháru sice naprosto vládne, na hrách ale na kov čeká od Pchjongčchangu 2018. Na start se postaví i Martina Dubovská, Alena Labaštová a dodatečně nominovaná Celine Sommerová.

Martina Dubovská v závodu kombinace (slalom). (10. února 2026)

Biatlonistky čeká štafeta na 4x6 km. Češky běží ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková. Největší favoritkami jsou Francouzky, které už posbíraly čtyři individuální medaile a Julia Simonová s Lou Jeanmonnotovou výrazně přispěly i ke zlatu v mixu.

Curleři si v úterý proti Německu připsali první výhru na turnaji, tentokrát je čeká Čína, kterou na loňském mistrovství světa v Kanadě porazili 10:3.

Akrobatická skokanka na lyžích Adéla Měrková už měla mít kvalifikaci za sebou, jenže špatné počasí měnilo program. Start ji tedy čeká až dnes, pokud se vměstná mezi dvanáctku nejlepších, odpoledne ji čeká ještě finále.

Slovensko vs. NěmeckoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:Slovensko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
18. 2. 12:10
  • 2.63
  • 4.24
  • 2.33
Kanada vs. ČeskoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
18. 2. 16:40
  • 1.17
  • 8.75
  • 13.90
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
18. 2. 18:10
  • 1.71
  • 4.40
  • 4.29
USA vs. ŠvédskoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:USA vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
18. 2. 21:10
  • 1.68
  • 4.76
  • 4.14
Švédsko vs. ŠvýcarskoHokej - O 3. místo - 19. 2. 2026:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
19. 2. 14:40
  • 1.84
  • 4.06
  • 3.48
USA vs. KanadaHokej - Finále - 19. 2. 2026:USA vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
19. 2. 19:10
  • 1.32
  • 5.18
  • 7.82
Program a výsledky
11. den ZOH 2026 ONLINE: Čeští hokejisté jsou ve čtvrtfinále, biatlonisté končí šestí

Čeští hokejisté děkují fanouškům po osmifinálovém vítězství nad Dánskem.

Jedenáctý den na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo odstartoval vyřazovací část mužského hokejového turnaje. O postup do čtvrtfinále se utkali i Češi, kteří porazili Dánsko 3:2 a...

17. února 2026  14:43,  aktualizováno  23:38

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

17. února 2026  19:08,  aktualizováno  23:35

