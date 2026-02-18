Top momenty 12. dne ZOH 2026
- 9:45 a 10:15 Běžci na lyžích vstupují do kvalifikace týmového sprintu, Nor Johannes Hösflot Klaebo může v odpoledním finále slavit rekordní desáté zlato.
- 10:00 a 13:30 O poslední medaile v alpském lyžování se utkají slalomářky i s hvězdnou Mikaelou Shiffrinovou či Martinou Dubovskou.
Český program ve 12. den olympiády 2026
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:45
|Běh na lyžích⛷️
|Týmový sprint ženy volně kvalifikace
|Tereza Beranová, Kateřina Janatová
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Slalom ženy 1. kolo
|Martina Dubovská, Alena Labaštová, Celine Sommerová
|10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Kvalifikace žen - skoky kval. 1. jízda
|Adéla Měrková
|10:15
|Běh na lyžích⛷️
|Týmový sprint muži volně kvalifikace
|Michal Novák, Jiří Tuž
|10:45
|Akrobatické lyžování🤸
|Kvalifikace žen - skoky kval. 2. jízda
|Adéla Měrková
|11:45
|Běh na lyžích⛷️
|Finále týmového sprintu ženy
|Tereza Beranová, Kateřina Janatová
|12:15
|Běh na lyžích⛷️
|Finále týmového sprintu muži
|Michal Novák, Jiří Tuž
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Slalom ženy 2. kolo - FINÁLE
|Martina Dubovská
|14:05
|Curling🥌
|Týmy muži 11. kolo: Česko – Čína
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|14:45
|Biatlon🎯
|Štafeta žen 4x6km
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|16:40
|Hokej muži🏒
|Čtvrtfinále muži
|Kanada – Česko
Nejvíce pozornosti poutá čtvrtfinálový zápas českých hokejistů proti Kanadě. Zámořský sok patří za jednoho z největších favoritů turnaje, základní částí prolétl se třemi výhrami a skóre 20:3. Výhru přidal i nad Čechy, které v zahajovacím klání předčil 5:0.
Běžce na lyžích dopoledne čeká kvalifikace týmového sprintu, odpoledne je na programu finále. Čeští muži nastoupí s Jiřím Tužem, pátým mužem individuálního sprintu, a Michalem Novákem. Jasnými adepty na zlato je norská dvojice Johannes Hösflot Klaebo a Erik Valnes – první jmenovaný může svou olympijskou sbírku rozšířit už o desáté zlato. Ženy běží ve složení Kateřina Janatová a Tereza Beranová.
Ve slalomu žen má americká fenoménka Mikaela Shiffrinová poslední šanci na zisk medaile. Ve Světovém poháru sice naprosto vládne, na hrách ale na kov čeká od Pchjongčchangu 2018. Na start se postaví i Martina Dubovská, Alena Labaštová a dodatečně nominovaná Celine Sommerová.
Biatlonistky čeká štafeta na 4x6 km. Češky běží ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková. Největší favoritkami jsou Francouzky, které už posbíraly čtyři individuální medaile a Julia Simonová s Lou Jeanmonnotovou výrazně přispěly i ke zlatu v mixu.
Curleři si v úterý proti Německu připsali první výhru na turnaji, tentokrát je čeká Čína, kterou na loňském mistrovství světa v Kanadě porazili 10:3.
Akrobatická skokanka na lyžích Adéla Měrková už měla mít kvalifikaci za sebou, jenže špatné počasí měnilo program. Start ji tedy čeká až dnes, pokud se vměstná mezi dvanáctku nejlepších, odpoledne ji čeká ještě finále.