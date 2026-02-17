11. den ZOH 2026 ONLINE: České hokejisty čeká klíčový duel, biatlonisté jedou štafetu

Autor:
Sledujeme online   8:00
Na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo začínají v jedenáctý den vyřazovací zápasy mužského hokejového turnaje. Zatímco čtyři týmy postoupily přímo do čtvrtfinále, ty zbývající se o vstupenku musí utkat v předkole. Čeští reprezentanti svůj duel proti Dánsku zahájí v 16:40. Ještě předtím, ve 14:30, odstartuje štafeta mužů v biatlonu i s Petrem Hákem. V akrobatickém lyžování se pak představí Adéla Měrková a Nicholas Novak.

Brankář Lukáš Dostál (1) z Česka před zápasem se Švýcarskem. (15. února 2026) | foto: Petr David JosekReuters

Top momenty 11. dne ZOH 2026

  • 10:45/10:45 a 13:30/14:15 akrobatické lyžování – kvalifikační jízda žen a mužů
  • 14:30 biatlon – štafeta mužů
  • 16:40 hokej muži – předkolo Česko vs. Dánsko

Český program v 11. den olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 9. kolo: Česko – NěmeckoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Severská kombinaceVelký můstek / 10 km skokanská částJan Vytrval, Jiří Konvalinka
10:45Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky ženy kval. 1. jízdaAdéla Měrková
11:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky ženy kval. 2. jízdaAdéla Měrková
13:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 1. jízdaNicholas Novak
13:45Severská kombinaceVelký můstek / 10 km běžecká část - FINÁLEJan Vytrval, Jiří Konvalinka
14:15Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 2. jízdaNicholas Novak
14:30Biatlon🎯Štafeta mužůMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Petr Hák
16:40Hokej muži🏒předkolo: Česko vs. DánskoČeský tým mužů

Adéla Měrková toho ve čtyřiadvaceti letech vyzkoušela ve sportu opravdu hodně. V mládí reprezentovala Česko v gymnastice a na Světových hrách v roce 2022 se představila ve freestyle parkouru. Tam dokonce útočila na medaili, ale po pádu ve finále si vykloubila rameno a skončila čtvrtá.

Když ji však v Acrobat Parku ve Štítech oslovil olympijský šampion Aleš Valenta, začala se věnovat akrobatickým skokům na lyžích. A pod vedením autora legendárního trojného salta s pěti vruty se kvalifikovala na olympijské hry. V 10:45 zahájí svou první kvalifikační jízdu, po ní se v mužské soutěži (13:30) představí i Nicholas Novak.

Prvními z českých sportovců v jedenáctém dni her budou curleři Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma a Lukáš Klípa. Po pondělní porážce s favorizovanou Kanadou sice ztratili šanci na postup ze skupiny, stále však mají před sebou tři zápasy. V 9:05 se pokusí ve svém sedmém utkání uspět proti Německu.

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

V 10:00 pak skokanskou částí odstartuje severská kombinace na velkém můstku s dvojicí Jan Vytrval a Jiří Konvalinka. Ve 14:30 zahájí štafetu biatlonisté, kde se trenér Michael Málek místo Mikuláše Karlíka rozhodl nasadil dvaadvacetiletého debutanta pod pěti kruhy Petra Háka. Ten doplní sestavu Michal Krčmář, Tomáš Mikyska a Vítězslav Hornig.

Úterý se ale ponese především ve znamení klíčových zápasů mužského hokejového turnaje. Po prohře se Švýcarskem na závěr skupiny si Češi výrazně zkomplikovali cestu a dnes se utkají o postup do čtvrtfinále s Dánskem. Do obrany by se měl vrátit Jan Rutta, který nedělní duel vynechal, naopak na pondělním tréninku chyběl centr Radek Faksa.

Jak si čeští hokejisté povedou, uvidíme od 16:40. Ve zbývajících zápasech se od 12:10 střetne Německo proti Francii, Švýcarsko se ve stejný čas utká s Itálií a předkolu se nevyhnuli ani Švédové, kteří ve 21:10 nastoupí proti Lotyšsku.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Zkušený gólman, hvězda NHL i extraligový tahoun. Opory Dánů pro osmifinále s Čechy

Dánští hráči slaví po zápase s Lotyšskem. (15. února 2026)

Papírově i kurzově budou v osmifinále olympijského turnaje proti Čechům za outsidery. Ale pozor, dánští hokejisté mají ve svých řadách několik hráčů, kteří můžou postupové ambice národního týmu...

17. února 2026  8:18

11. den ZOH 2026 ONLINE: České hokejisty čeká klíčový duel, biatlonisté jedou štafetu

Sledujeme online
Brankář Lukáš Dostál (1) z Česka před zápasem se Švýcarskem. (15. února 2026)

Na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo začínají v jedenáctý den vyřazovací zápasy mužského hokejového turnaje. Zatímco čtyři týmy postoupily přímo do čtvrtfinále, ty zbývající se...

17. února 2026

Chcete je? Vyhrajte medaili. Plyšoví maskoti olympiády se téměř nedají sehnat

Dvojice hranostajů Tina a Milo provází zimní olympijské a paralympijské hry v...

Olympijští maskoti Milo a Tina si získali srdce fanoušků her. Mnozí návštěvníci by si z olympiády rádi odvezli domů jejich plyšové mini verze, jenže to se jim zřejmě nepodaří. Už několik dní jsou...

17. února 2026  7:40

Člen MOV Tarpiščev se sešel s Coventryovou. Rusko bude brzy zpět, řekl

Kirsty Coventryová na setkání MOV před začátkem zimních olympijských her.

Od našeho zpravodaje v Itálii Jednání o navrácení Rusů na olympijskou scénu pokračují přímo v Miláně. Člen Mezinárodního olympijského výboru a zároveň prezident Ruské tenisové federace Šamil Tarpiščev prohlásil v rozhovoru pro...

17. února 2026  6:26

ONLINE: Česko - Dánsko. Klíčové utkání turnaje, hokejisté zabojují o čtvrtfinále

Filip Chlapík (14) otevírá skóre v zápase se Švýcarskem. (15. února 2026)

Zápas, který výrazně ovlivní, jaký dojem čeští hokejisté na olympijském turnaji v Miláně zanechají. V úterním osmifinále proti Dánsku bude národní tým zastávat roli favorita, zvládne ji potvrdit i na...

17. února 2026

Krasobruslaři Miuraová a Kihara předvedli historickou volnou jízdu a berou zlato

Riku Miuraová a Rjuiči Kihara z Japonska soutěží během dlouhého programu v...

Mistři světa Riku Miuraová a Rjuiči Kihara jsou olympijskými vítězi v soutěži sportovních dvojic. Japonští krasobruslaři v Miláně získali za volnou jízdu nejvyšší známku v historii 158,13 bodu a...

17. února 2026

Krasobruslení na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde soutěže sledovat

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek vystupují v soutěži rytmických tanců na...

Krasobruslení patří už přes sto let k ozdobám olympijských her a ani v Miláně to nebude jiné. Na XXV. zimní olympiádě se mezi krasobruslaře rozdá pět sad medailí. V našem textu najdete program dění v...

17. února 2026

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

17. února 2026

Jen jsme se dívali... Jak Jágr v Itálii okouzlil i spoluhráče: I my bychom mu zaplatili!

Premium
Jaromír Jágr v dresu Bolzana v roce 1994.

Od našeho zpravodaje v Itálii Rok 1994 se chýlil ke konci. NHL stála, protože hokejisté stávkovali. A Jaromír Jágr, jeden z nejlepších hráčů planety, nastupoval krátce po dvou Stanley Cupech doma za Kladno. Než přišel nečekaný...

17. února 2026

KVÍZ: Sledujete olympiádu? Tyhle hokejisty byste měli poznat

David Pastrňák (88) v akci během zápasu se Švýcarskem. (15. února 2026)

Hokejový turnaj na olympijských hrách v Miláně má za sebou skupinovou fázi, už v úterý začíná play off. Poznáte hráče napříč reprezentacemi? Otestujte své znalosti v tomto kvízu.

vydáno 17. února 2026

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři v osmifinále a ve čtvrtfinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů se chystá na vyřazovací boje. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí v osmifinále a čtvrtfinále a jaký je herní systém hokejového turnaje na ZOH 2026?

16. února 2026  23:57

Hokejistky USA deklasovaly v semifinále Švédsko a v boji o zlato je čeká Kanada

Americké hokejistky radující se z gólu. (16. února 2026)

Kanadské hokejistky zdolaly v semifinále olympijských her v Miláně Švýcarsko 2:1, i na osmém turnaji žen pod pěti kruhy postoupily do finále a budou bojovat o šesté zlato. Obhájkyně triumfu z Pekingu...

16. února 2026  19:45,  aktualizováno  23:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.