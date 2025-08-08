Půl roku do her. Rekordní vzdálenosti, o Ledecké i Rusku se jedná. A co vstupenky?

1) Jak je to se vstupenkami?
Stále jsou.
Druhá fáze jejich prodeje začala 8. dubna a objednat je lze pouze přes web tickets.milanocortina2026.org.
Pro některé soutěže se vyprodaly, ale dosud jsou dostupné například i na zápas hokejistů proti Francii (od 190 eur) nebo obří slalom snowboardistek (od 170 eur). Často však už seženete jen takzvané hospitality balíčky, obsahující nejen vstup, ale i občerstvení a suvenýr. Například na super-G žen stojí od 375 eur výš.
Organizátoři by nicméně měli na podzim spustit ještě třetí vlnu prodeje klasických vstupenek.
Všechny budou pouze v digitálním formátu a na jméno. Konkrétní přiřazení sedadel se vám u nich ve speciální aplikaci zobrazí teprve v prosinci a QR kód pro vstup 24 hodin před začátkem soutěže.
Pro fanoušky, kteří se do Itálie nevypraví, bude možné „dotknout“ se her při tradičním Olympijském festivalu. Tentokrát od 6. do 22. února v Českých Budějovicích.