Půl roku do her. Rekordní vzdálenosti, o Ledecké i Rusku se jedná. A co vstupenky?

Tomáš Macek
  10:00
Zbývá poslední půlrok. Pak vzplane nad severní Itálií olympijský oheň a na stadionu San Siro začnou zimní hry, které budou rekordní. Co do počtu sportovců (2 900) a medailových odvětví (116), ale i vzdálenostmi mezi jejich centry. Hry v Miláně a Cortině se v únoru 2026 ponesou ve znamení návratu profesionálů z NHL po dvanáctileté odmlce. Budou rozlučkové pro Martinu Sáblíkovou a snad opět medailové pro Ester Ledeckou. A pravděpodobně je doprovodí i velmi početná česká divácká kulisa. Víc napoví našich deset otázek a odpovědí.
Část 1/10

1) Jak je to se vstupenkami?

Olympijské kruhy na curlingové hale v Cortině rok před startem her

Stále jsou.

Druhá fáze jejich prodeje začala 8. dubna a objednat je lze pouze přes web tickets.milanocortina2026.org.

Pro některé soutěže se vyprodaly, ale dosud jsou dostupné například i na zápas hokejistů proti Francii (od 190 eur) nebo obří slalom snowboardistek (od 170 eur). Často však už seženete jen takzvané hospitality balíčky, obsahující nejen vstup, ale i občerstvení a suvenýr. Například na super-G žen stojí od 375 eur výš.

Organizátoři by nicméně měli na podzim spustit ještě třetí vlnu prodeje klasických vstupenek.

Všechny budou pouze v digitálním formátu a na jméno. Konkrétní přiřazení sedadel se vám u nich ve speciální aplikaci zobrazí teprve v prosinci a QR kód pro vstup 24 hodin před začátkem soutěže.

Pro fanoušky, kteří se do Itálie nevypraví, bude možné „dotknout“ se her při tradičním Olympijském festivalu. Tentokrát od 6. do 22. února v Českých Budějovicích.



