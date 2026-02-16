10. den ZOH 2026 ONLINE: Müller pojede v Bormiu slalom, curleři vyzvou Kanadu

Autor:
Sledujeme online   8:00
Jen ve dvou soutěžích bude mít během desátého dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo své zastoupení český sport. Lyžař Marek Müller pojede v Bormiu závod ve slalomu, tým curlerů nastoupí proti Kanadě. Ve hře bude šest medailových sad.

Olympijský obří slalom Marku Müllerovi příliš nevyšel. | foto: Reuters

Top momenty 10. dne ZOH 2026

  • 10:00 a 13:30 sjezdové lyžování - slalom muži
  • 16:40 a 21:10 semifinálové zápasy turnaje hokejistek
  • 20:00 krasobruslení - volné jízdy sportovních dvojic

Český program v 10. den olympiády 2026

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Alpské lyžování🎿Slalom muži 1. koloMarek Müller
13:30Alpské lyžování🎿Slalom muži 2. kolo - FINÁLEMarek Müller
14:05Curling🥌Týmy muži 8. kolo: Česko – KanadaRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa

Alpští lyžaři mají v Bormiu před sebou poslední olympijský závod a pozornost se soustředí na Lucase Pinheira Braathena. Zlatou medailí pro Brazílii v obřím slalomu se v sobotu zapsal do olympijské historie, teď se pokusí přidat další triumf ve slalomu.

Jediný český lyžař na startu Marek Müller bude mít skromnější cíle. Jednadvacetiletý olympijský debutant dosud nikdy nezávodil ve Světovém poháru a po sobotním 35. místě by tentokrát rád pronikl do první třicítky.

Závod na sjezdovce Stelvio startuje v 10 hodin, přihlášeno je 96 lyžařů, Müller se vydá na trať jako 56. v pořadí.

Vamooos! Efekt borovice. Poblázní Braathen Brazílii jako Senna?

Český curlingový tým mužů v Cortině d’Ampezzo stále čeká na první vítězství, v utkání s Kanadou však bude mít jen malou šanci tuto bilanci zlomit. Soupeř jako obhájce bronzu a nejúspěšnější země v historii tohoto sportu patří k největším favoritům.

Český tým ve složení Lukáš Klíma, Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík a Lukáš Klípa do svého šestého utkání na turnaji nastoupí ve 14:05.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Kromě slalomu se bude o medaile bojovat už jen na pěti kolbištích. Posledním skokanský závodem bude novinka v olympijském programu, kterou je soutěž takzvaných supertýmů. Do tříkolového klání nastoupí 16 mužských párů a o medaile si to rozdá nejlepší osmička.

Další medaile si pak rozdělí rychlobruslařky na krátké dráze na 1 000 metrů, sportovní dvojice krasobruslařů, nejlepší akrobatické lyžařky v Big Airu a ženy na monobobu.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
USA vs. ŠvédskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:USA vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 16:40
  • 1.00
  • 24.70
  • 30.00
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 21:10
  • 1.02
  • 21.20
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Nečekaná lajna táhne! I díky náhradníkovi. Můžeme porazit každého, hlásí Kämpf

Filip Chlapík (14) otevírá skóre v zápase se Švýcarskem. (15. února 2026)

Od našich zpravodajů v Itálii Když se drželi puku, většinou byli v útočném pásmu soupeře. Jestli něco českým hokejistům během olympijského klání proti Švýcarsku fungovalo, byl to produktivní druhý útok, jenž pro leckoho nečekaně...

16. února 2026  9:01

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

16. února 2026  8:10

10. den ZOH 2026 ONLINE: Müller pojede v Bormiu slalom, curleři vyzvou Kanadu

Sledujeme online
Olympijský obří slalom Marku Müllerovi příliš nevyšel.

Jen ve dvou soutěžích bude mít během desátého dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo své zastoupení český sport. Lyžař Marek Müller pojede v Bormiu závod ve slalomu, tým curlerů...

16. února 2026

Proč přišel ten poryv? Nic se s ním nedalo dělat. Voborníková o útoku na top 10

Hotovo. Tereza Voborníková se vydýchává po stíhacím závodě na ZOH 2026.

Od našeho zpravodaje v Itálii První desítku, na kterou český biatlon v olympijské Anterselvě nadále čeká, měla na dosah. Na poslední položku přijela desátá, stačilo, aby i napočtvrté vybílila všech pět terčů, a mohla za umístěním...

16. února 2026  7:37

Bod je k ničemu, Češi odbočili na strastiplnou cestu. Co musejí zlepšit?

Hokejový zápas skupiny A Česko – Švýcarsko. (15. února 2026)

Od našich zpravodajů v Itálii Jediný gól rozhodl o tom, že se olympijská medaile zásadně vzdálila. Od naděje ke snu. Od ohromného úspěchu k zázraku. Možná to jsou až příliš příkrá slova, ale čeští hokejisté se kvůli nedělní...

16. února 2026  6:26

Dánové porazili Lotyše a vyzvou Čechy, Američané proti Němcům dominovali

Dánský hokejista Nick Olesen slaví svůj gól v utkání olympijského turnaje proti...

Závěrečnými zápasy skončila skupinová fáze olympijského turnaje hokejistů. Soupeře pro osmifinále už znají i Češi, v úterý změří síly s Dány, kteří po výhře 4:2 nad Lotyši obsadili třetí místo ve...

16. února 2026

Byla na dně, odepsaná, trpěla. Zato teď? To zlato je pro dědu, jásá Vittozziová

Premium
Italský tým slaví s Lisou Vittozziovou zlatou medaili ze stíhacího závodu...

Od našeho zpravodaje v Itálii Südtirol Arena řvala nadšením a ona jela s úsměvem na tváři takřka celé poslední kolo. Ještě před cílovou čárou se poklonila divákům, vymrštila ruce nad hlavu, vzápětí si radostí i zaplakala. Kdo ví,...

16. února 2026

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

15. února 2026  23:57

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Možní soupeři v osmifinále a čtvrtfinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů se chystá na vyřazovací boje. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí v osmifinále a čtvrtfinále a jaký je herní systém hokejového turnaje na ZOH 2026?

15. února 2026  23:49

Postupová matematika: Češi se utkají s Dánskem, ve čtvrtfinále čeká Kanada

Kapitán Roman Červenka oslavuje se střídačkou gól proti Francii.

Nedělním programem skončily základní skupiny mužské části olympijského hokejového turnaje. Jasno je o dvojicích pro úterní osmifinále, které se bude týkat i českého týmu. Svěřenci Radima Rulíka v něm...

15. února 2026  23:41

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Sportovní dvojice Haseová, Volodin v krátkém programu odskočila, má 80 bodů

Německá sportovní dvojice krasobruslařů Minerva Fabienne Haseová, Nikita...

Německá sportovní dvojice Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin na zimních olympijských hrách v Miláně odskočila soupeřům. Úřadující vicemistři světa poprvé získali za krátký program přes 80 bodů...

15. února 2026  23:29

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Curler Marek Černovský v souboji s USA. (11. února 2026)

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. S kým čeští reprezentanti hrají, program zápasů, výsledky i další užitečné informace...

15. února 2026  22:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.