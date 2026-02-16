10. den ZOH 2026 ONLINE: Müller pojede v Bormiu slalom, curleři vyzvou Kanadu

Top momenty 10. dne ZOH 2026
- 10:00 a 13:30 sjezdové lyžování - slalom muži
- 16:40 a 21:10 semifinálové zápasy turnaje hokejistek
- 20:00 krasobruslení - volné jízdy sportovních dvojic
Český program v 10. den olympiády 2026
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Slalom muži 1. kolo
|Marek Müller
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Slalom muži 2. kolo - FINÁLE
|Marek Müller
|14:05
|Curling🥌
|Týmy muži 8. kolo: Česko – Kanada
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
Alpští lyžaři mají v Bormiu před sebou poslední olympijský závod a pozornost se soustředí na Lucase Pinheira Braathena. Zlatou medailí pro Brazílii v obřím slalomu se v sobotu zapsal do olympijské historie, teď se pokusí přidat další triumf ve slalomu.
Jediný český lyžař na startu Marek Müller bude mít skromnější cíle. Jednadvacetiletý olympijský debutant dosud nikdy nezávodil ve Světovém poháru a po sobotním 35. místě by tentokrát rád pronikl do první třicítky.
Závod na sjezdovce Stelvio startuje v 10 hodin, přihlášeno je 96 lyžařů, Müller se vydá na trať jako 56. v pořadí.
Český curlingový tým mužů v Cortině d’Ampezzo stále čeká na první vítězství, v utkání s Kanadou však bude mít jen malou šanci tuto bilanci zlomit. Soupeř jako obhájce bronzu a nejúspěšnější země v historii tohoto sportu patří k největším favoritům.
Český tým ve složení Lukáš Klíma, Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík a Lukáš Klípa do svého šestého utkání na turnaji nastoupí ve 14:05.
Kromě slalomu se bude o medaile bojovat už jen na pěti kolbištích. Posledním skokanský závodem bude novinka v olympijském programu, kterou je soutěž takzvaných supertýmů. Do tříkolového klání nastoupí 16 mužských párů a o medaile si to rozdá nejlepší osmička.
Další medaile si pak rozdělí rychlobruslařky na krátké dráze na 1 000 metrů, sportovní dvojice krasobruslařů, nejlepší akrobatické lyžařky v Big Airu a ženy na monobobu.