Rossová vytáhne z olympijského písku třetí medaili. Finále bude americko-australské

Američanky v semifinále porazily 21:12 a 21:11 švýcarskou dvojici Joana Heidrichová, Anouk Vergéová-Depréová. Klinemanová si při olympijské premiéře hned zahraje o zlatu, Rossová už má na kontě stříbro z Londýna a bronz z Ria de Janeiro.



Bronzové medailistky z předloňského mistrovství světa Clancyová s Artachovou v semifinále po výhře 23:21 a 21:13 vyřadily lotyšský pár Tina Graudinová, Anastasija Kravčenoková. Austrálie má díky nim jistotu, že získá první olympijskou medaili v plážovém volejbale od roku 2000.

Americký plážový volejbal naopak díky postupu Rossové s Klinemanovou prodloužil úspěšnou sérii a získá medaili na sedmé olympiádě za sebou.

Reprezentanti USA nechyběli na stupních vítězů od zavedení sportu do programu her v roce 1996. Podobnou sérii dosud držela také Brazílie, její zástupci však v Tokiu došli nejdál do čtvrtfinále.