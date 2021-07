Izolované duo má naději. Hlavně neudělat ostudu, přáli si Perušič a Schweiner

Tokio (Od našeho zpravodaje) - Jako by je pustili z cely na vycházku a během ní si mohli zahrát na olympiádě. I tak si mohli ve čtvrtek v Tokiu připadat Ondřej Perušič a David Schweiner. Ale byla to povedená vycházka. Během ní se vypořádali s mexickým párem Rubio, Gaxiola 2:1 na sety, a opožděně tak vstoupili do olympijského turnaje beachvolejbalistů.