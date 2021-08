Ludwigová uvolnila olympijský trůn, s Kozuchovou vypadly ve čtvrtfinále

Ludwigová s Kozuchovou podlehly Rossové s Klinemanovou ve dvou setech shodným výsledkem 19:21. „Mrzí to, protože zápas byl hodně těsný a celou dobu vyrovnaný. Ale páté místo na olympiádě je pořád páté místo. To je skvělé. Pro nás je to nejlepší letošní umístění,“ řekla pětatřicetiletá Ludwigová, bývalá mistryně světa, Evropy a vlajkonoška německé výpravy při slavnostním zahájením her v Tokiu.

V osmifinále předtím s Kozuchovou vyřadily Brazilky Ágathu a Dudu 2:1, k souboji německých hráček s Markétou Nausch Slukovou a Barborou Hermannovou ve skupině nedošlo kvůli pozitivnímu testu Slukové na covid.

Rossová získala na písku v Riu s legendou Kerri Walshovou bronz, předtím v Londýně stříbro s Jennifer Kessyovou. Americké vicemistryně světa z předloňska v semifinále nastoupí proti Švýcarkám Anouk Vergéové-Dépréové s Joanou Heidrichovou. Ty dnes zdolaly brazilskou dvojici Anu Patrícii, Rebeccu 21:19, 18:21 a 15:12.

Brazilky zůstanou v Tokiu podruhé v historii OH bez medaile, tradiční velmoc neměla ženský pár na stupních vítězů ani v Pekingu 2008.