Bez něj jedeme do Tokia na památky. Jak Ital vypiplal Perušiče a Schweinera

Nejdůležitější zavazadlo Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera na cestu do Tokia? Italský trenér Andrea Tomatis. Bez něj by se totiž čeští plážoví volejbalisté v olympijském speciálu neocitli. Jak s lehkou nadsázkou říkají, do Tokia by jeli leda tak za památkami a karaoke. V pátek se všichni tři dobrodruzi společně vydali na výpravu, která se při začátku jejich spolupráce jevila jako pořádná utopie.