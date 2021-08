Bratři Gasolové ukončili španělskou kariéru. Marc zůstane v Lakers, Pau váhá

Jedenačtyřicetiletý Pau Gasol vyhrál s národním týmem jednou světový a třikrát evropský šampionát. Se Španělskem se zúčastnil pěti olympiád, z nichž si přivezl dvě stříbra a jeden bronz.



„Byl to můj poslední zápas za národní tým. Už jen to, že jsem se mohl vrátit, hrát a držet se na této úrovni, pro mě byl velký úspěch,“ řekl. Pivot se po 18 sezonách strávených v NBA dostal do olympijského týmu jako hráč euroligové Barcelony.

Klubovou kariéru prozatím neuzavřel, tento krok však nevyloučil.

O pět let mladší bratr Marc je dvojnásobným mistrem světa i Evropy, z tří olympijských her má dvě stříbrné medaile. „Mladší lidé musejí hrát. Aby to dokázali, starší musejí odejít,“ poznamenal pivot Los Angeles Lakers.

V kalifornském klubu hodlá po letní pauze pokračovat, neúspěšnou sezonu 2020/21 zapomenout a v příštím roce pomoci LeBronu Jamesovi, Anthonymu Davisovi a Russellovi Westbrookovi k titulu.

Marc Gasol je zároveň majitelem basketbalového klubu v katalánské Gironě.