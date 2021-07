Přepral obra, neztratil naději. Úžasný moment, zářil po triumfu střelec Auda

Tak jaký byl první zápas na olympiádě?

Tyhle první momenty jsou úžasné. První zápas na olympiádě, první výhra, tohle všechno jsou skvělé zkušenosti, za které jsme hrozně rádi. Na druhou stranu, v 10 ráno v prázdné hale… byla to taková ospalá atmosféra, zvládli jsme to ale dobře, vstoupili jsme do zápasu s energií, nahnali jsme nějaký náskok.

Bylo těžké se v té ospalé atmosféře nabudit?

Určitě je to těžké, ale pro oba týmy je to stejné. Takové zápasy vyhrává tým, co víc chce.

Jenže v poslední čtvrtině Íránci mohutně dotahovali. Pomohly vám zkušenosti z kvalifikace, kdy spousta zápasů byla hodně těsných?

Určitě. Zápasy v Kanadě byly hrozně těsné až do úplné konce, což pro nás byla obrovská zkušenost. Věděli jsme, že v takových momentech musíme hrát až do úplného konce. Nikdy jsme neztratili nějakou naději, ani jsme neměli strach díky tomu, že jsme se v těch momentech ocitli mockrát.

Dělala vám problém zónová obrana soupeře?

Pak dělala, na druhou stranu Íránu se začalo dařit i v útoku. My jsme se ale podporovali dál, snažili jsme se najít řešení, jak ten zápas zlomit. A povedlo se.

Mysleli jste v průběhu zápasu i na skóre? Že by bylo dobré vyhrát s co největším rozdílem?

Věděli jsme, že kdyby to skončilo o 20, bylo by to fajn. Snažili jsme se udržet co největší náskok, ale je to basket. Irán hrál na konci hodně dobře, dělal nám problémy, my jsme dost z toho náskoku ztratili. Ale nedá se nic dělat, jsme rádi za výhru, teď se musíme připravit na další zápas a snažit se ho vyhrát.

V koncovce zápasu se hodně hrálo přes Blakea Schilba a také přes vás. Byl to plán?

Já o tom v daném momentu moc nepřemýšlím. Když máte možnost skórovat, útočit na koš, tak po tom jdete. Všichni jsou takoví, je to týmová hra a my se snažíme najít spoluhráče s nejlepší možnou střelou. V každém zápasu dává body někdo jiný, nestojí to na dvou hráčích jako u některých jiných týmů, což někdy může být problém. U nás může body dát kdokoliv, což je dobře.

Jak těžké bylo prát se s 218centimetrovým obrem Haddádim?

No hlavně pod košem to bylo hrozně těžké pro mě, protože jsem musel v jednu chvíli hrát na pozici 5. On je navíc hráč, který má zkušenosti, je o 25 kilogramů těžší, o 10 centimetrů vyšší. Není to nic jednoduchého.

Vy jste to zvládl, on se pak naopak vyfauloval. Ve druhém zápase na turnaji vás čeká Francie. Co od ní čekáte?

Je to hodně fyzický tým, vysoký, bude to trochu jiný boj než proti Íránu. Mají hráče z Euroligy, z NBA, budeme se hodně dívat na video – jak hrajou. V přípravě nehráli úplně dobře, prohráli s Japonskem, takže stát se může cokoliv. Určitě nic nepodceníme a dáme do toho všechno.