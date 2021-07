Dostat se na hry do Tokia znamená pro sportovce projít složitým kvalifikačním procesem. Ale tím to zdaleka nekončí. Na všechny akreditované účastníky následně čeká nevídaně komplikovaný byrokraticko–epidemiologický slalom. Japonci totiž uzavřeli své hry do složité konstrukce anticovidových prověrek a kontrolních online systémů i aplikací, v nichž se málokdo orientuje. A někdy ani oni sami.