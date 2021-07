Musíme to urvat, burcuje Balvín. Pod košem řádil navzdory krvavému šrámu

To samé ovšem platí také o Češích. Bez soudržnosti by totiž basketbalisté v semifinále nevyzráli na favorizovanou Kanadu.

Jedním ze strůjců výhry 103:101 po prodloužení byl Balvín, který přidal 14 bodů a pod koši řádil 19 doskoky.

„Na začátku nám trochu trvalo, než jsme se rozeběhli. Pak jsem ale chytil rytmus a ani jsem nevnímal, kolik mám doskoků. Tušil jsem, že jich budu mít dost, ale ne zase tak vysoké číslo,“ vzkázal překvapeně v tiskové zprávě svazu.

Obrovitého pivota nezbrzdilo ani krvavé zranění hlavy, které utržil ve čtvrté čtvrtině po soupeřově faulu loktem. Na chvíli sice z palubovky zmizel, vrátil se však s ještě větším zápalem.

„Věděl jsem, že pokud to jen trochu půjde, tak se do zápasu budu chtít vrátit,“ popisoval. „Potřeboval jsem jen vědět, zda mi budou dávat stehy, nebo jestli jsou schopní krvácení hned zastavit. Což naštěstí byli.“

Český pivot Ondřej Balvín (v modrém) bojuje o míč s Treyem Lylesem (vlevo) a Dwightem Powellem z Kanady.

I když bolavou hlavu cítil i po zápase, nezabránila mu v upínání myšlenek směrem k poslednímu soupeři v olympijské kvalifikaci. Řecku, které ve druhém semifinále porazilo Turecko 81:63.



„Přál jsem si radši Turecko, protože jsem chtěl odvetu za první zápas,“ připomněl Balvín, že Češi se s Tureckem na turnaji už potkali, ve skupině prohráli 70:87.



„Ale Řekové jsou také skvělý soupeř. Budou nám chtít vracet za mistrovství světa. Bude to zajímavý souboj,“ ví český pivot.

Basketbalisté se s Řeky potkali ve skupině mistrovství světa 2019, tehdy v Číně sice podlehli 77:84, ovšem díky souběžným výsledkům na úkor soupeře postoupili do čtvrtfinále.

Teď se oba celky utkají o účast na olympijských hrách v Tokiu. Řekům bude scházet největší hvězda Adetokunbo, podle Balvína se však o výrazné oslabení rozhodně nejedná:

„Bez něj hrají víc týmový basket, i co se obrany týče. Soupeři na ně nemohou tolik odstupovat jako třeba na Janise, který není takový střelec z dálky. To jim dává lepší prostor na střelbu.“

Česká strategie však bude nehledě na protivníky a jejich sílu jasná.

„Musíme být tvrdí a agresivní jako proti Kanadě. Musíme hrát basket, který má hlavu a patu, ale nesmíme být líní se rozběhnout, což nám někdy dělá problémy,“ varuje Balvín.

Pokud tohle svěřenci Ronena Ginzburga dodrží, vyslouží si cenné privilegium startovat na hrách v Tokiu. Rozhodující zápas startuje v pondělí v 1:05 SEČ.

„Víme, že budeme hrát o všechno, ale nemůžeme přemýšlet, co se stane, jestli…“ předesílá Balvín. „Jdeme do toho s tím, že to musíme urvat pro nás, ale nesmíme se tím dostávat pod tlak.“