Norové a Rusové si zahrají na písku v Tokiu o historické zlato

„Těžko se tomu dá uvěřit. Máme medaili z olympiády. Ale neměli bychom vyhrávat zlato v plážovém volejbalu. Máme lyžovat, víte?“ připomněl Mol, že Norsko je tradiční velmocí v zimních sportech.

Se Sörumem dnes v semifinále porazili lotyšský pár Martins Plavinš, Edgars Točs 21:15 a 21:16, o což se Mol zasloužil i perfektní obranou na síti. Svým blokem totiž bodoval desetkrát. „Po prvním setu jsem byl vyšťavený. A řekl jsem mu to. A on: OK, zařídím to. A taky že jo, měl spoustu bodových bloků, to byl klíč k našemu vítězství. Jsem fakt rád, že ho mám,“ děkoval Sörum.

Stejně jako Rusové předčili tradiční velmoci z USA a Brazílie a úspěšnější finalisté se stanou druhým párem z Evropy, který vyhraje olympijský turnaj. V Pekingu 2008 přerušili nadvládu zámořských hráčů Němci Julius Brink a Jonas Reckermann.

„Konečně,“ komentoval Mol s úsměvem konec hegemonie brazilských a amerických dvojic. „Úroveň evropských párů šla hodně, opravdu hodně nahoru. Tvrdě trénujeme a teď se nám to vrací,“ dodal.

Krasilnikov a Stojanovskij zdolali pár z Kataru Šaríf Janus, Ahmed Tidžan. „Zapsali jsme se do historie,“ radoval se po výhře 21:19 a 21:17 Stojanovskij, jenž s Krasilnikovem zatarasil cestu do play off Ondřeji Perušičovi a Davidu Schweinerovi. České olympioniky na závěr skupiny zdolali ve třech setech.