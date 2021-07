Ať Satoranský nese v Tokiu vlajku. Basketbaloví hrdinové pohledem manažera týmu

Jsme jen banda ču... na výletě. Hláška Ondřeje Balvína, která prosvištěla Českem po senzačním postupu basketbalistů na olympijské hry do Tokia, zaujala. „No jo, prozradil to, je to už dlouho název naší whatsappové skupiny,“ usmívá se Michal Šob, manažer národního týmu i USK Praha. „My jsme jako rodina, žijeme spolu i mimo reprezentační sraz. A teď jedeme na olympiádu, neuvěřitelné.“