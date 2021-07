Kvůli olympijskému snu odložila Nausch Sluková i miminko. Zbytečně

Stala se třetím českým sportovcem s pozitivním testem na covid-19.

„Strašně to mrzí, bolí. Nevím, jak s tím naložit, vůbec jsem tu situaci ještě nestrávila. Už jsme si s Bárou (Hermannovou, spoluhráčkou) poplakaly, zanadávaly, pak zase poplakaly. Tohle je noční můra každého sportovce, olympionika, který se dostane takhle blízko a těsně před branami turnaje se mu něco takového stane,“ řekla nalomeným hlasem poté, co bylo jasné, že do turnaje nezasáhne.

Místo, aby se v písku se svou kamarádkou prala o medaile, stráví v Tokiu dalších 10 dní v izolaci. V malém pokoji, kde si plážový volejbal pustí leda tak v televizi.

„Popravdě, momentálně nevím, co k tomu víc říct. Převažuje obrovské zklamání. Vím, že se ve světě dějí výrazně horší věci, ale v tom našem sportovním mikrosvětě je strašně smutné, že jsme s Bárou musely tuhle naši cestu s vrcholem v Tokiu ukončit takovýmto způsobem,“ líčila.

Tolik toho právě Tokiu obětovala!