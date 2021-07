Šéf volejbalistů by rád do vyšetřování nahlédl či nominoval zástupce

Perušič a Nausch Sluková jsou jedni z pěti členů české výpravy, kteří přiletěli do Tokia charterovým letem Českého olympijského výboru (ČOV), měli pozitivní test na koronavirus a jsou v izolaci. Události v olympijském speciálu začali vyšetřovat předseda ČOV Jiří Kejval a místopředseda Filip Šuman. Covidový skandál v českém olympijském týmu bude řešit i komise ministerstva zdravotnictví, což uvedl předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

„Určitě mě jako předsedu svazu budou zajímat výsledky. Navíc bych očekával, že jako jeden z nejvíce postižených sportů budeme moci do vyšetřování nahlédnout, nebo do komise nominovat svého zástupce. Celá situace mě mrzí o to víc, když vím, jak odpovědně naše výpravy přistoupily k posledním týdnům před samotným odletem,“ uvedl Pakosta v tiskové zprávě.

„Pro nás jsou dopady pozitivních případů pro beachvolejbalové reprezentanty katastrofální. Máme postiženy týmy, které si olympiádu těžce vybojovaly. Nechci hodnotit, jak proběhl letecký speciál do Tokia, o tom přesné informace nemám,“ uvedl Pakosta.

Šéf volejbalistů letět do Tokia linkovým spojem a v Japonsku je technickým delegátem pro Světovou volejbalovou federaci FIVB. „Řeším problém našich hráčů ze strany organizátora beachvolejbalového olympijského turnaje,“ řekl Pakosta.



Perušič má naději, že olympijský turnaj se spoluhráčem Davidem Schweinerem stihnou. Teoreticky mu může být desetidenní izolace zkrácena na sedm dnů; pokud bude mít průběžné výsledky negativní a bude bez příznaků. „Finální rozhodnutí je však v kompetenci organizátorů a jejich lékařů,“ uvedl Pakosta a k případnému výkonu českého páru dodal: „Kdo vrcholovému sportu rozumí, tak si uvědomuje, že takhle dlouhý výpadek se nějakým způsobem musí projevit.“

Pro Nausch Slukovou s Barborou Hermannovou olympiáda nejspíše skončila. „Markéta s Bárou byly připraveny a určitě chtěly využít předchozí olympijské zkušenosti. Odjížděly do Japonska s vysokými ambicemi a já sám jsem očekával, že je absolutně reálné atakovat nebo vylepšit páté místo z olympiády v Londýně,“ zmínil Pakosta výsledek Slukové s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou z roku 2012.