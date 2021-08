Zlato od firmy otec a syn. Zcela mimořádný pocit, vyznává se Tillie

Zbylé dva potomky by do týmu lákal těžko. Oba se profesionálně věnují basketbalu. Nejstarší Kim má bronz z mistrovství světa 2014 a dva roky poté startoval i v olympijském Riu. Nejmladší Killian si osahává NBA v dresu Memphisu.

Ale zpět k volejbalové polovině rodiny Tillieových.

Francouzi ve skupině z pěti utkání třikrát prohráli, a to včetně úvodního duelu s obhájci bronzu z Ria de Janeiro Američany (0:3), na jejichž úkor pak ale přesto díky lepším výsledkům postoupili. V play off pak odklízeli z cesty jeden silný tým za druhým. Ve čtvrtfinále poslali domů Poláky (3:2), v semifinále rychle přemohli Argentince (3:0) a nakonec ustáli i drama s Rusy (3:2).



„Být olympijským vítězem je naprosto mimořádný pocit. Každý sportovec, každý trenér, všichni o něčem takovém sní. A my jsme si šli za svým snem devět let. Prožili jsme si vzestupy i pády, radost i smutek, ale vždy jsme se drželi svého cíle. Vyhrát finále proti skvělému ruskému týmu - navíc 3:2 po takovém boji - přináší ještě větší uspokojení. Máme vážně obrovskou radost,“ uvedl sedmapadesátiletý Tillie.

Zpočátku se přitom zdálo, že životní příležitost jeho svěřencům až příliš svazuje ruce. Francouzi se většinu úvodní sady nemohli dostat do pohody, jenže v jejím závěru přišla naopak náhle krize na sbornou, i když měla na své straně vedení 22:18. A Francie toho naplno využila, když zaskočeného soka přemohla i ve druhém setu.

„Myslím, že právě konec prvního setu, který jsme nějakým zázrakem vyhráli, byl klíčový pro celý zápas. Vystřelilo nás to do druhého setu. Ve třetím to pak bylo těsné, samozřejmě jsme chtěli zápas zakončit a vyhrát 3:0, ale i kvůli některým detailům jsme sadu ztratili. Ve čtvrté byli Rusové silnější,“ řekl Tillie.

Přestože tým nepanikařil, tři chyby, které hned na začátku tie breaku pomohly Rusům do vedení 3:0, nevěstily nic moc dobrého. Bývalý skvělý hráč ale svému týmu nepřestal věřit. „Říkal jsem na začátku tie breaku hráčům, že hrajeme finále olympiády, pořád je stav 2:2, navíc proti Rusku. Že za to musíme být šťastní a už je před námi jen deset minut hry. S tím, že nikdo nemohl čekat, že vyhrajeme 3:0. Dokázali jsme se dostat zpátky a vyhráli jednoduchou hrou,“ ocenil Tillie.

Překvapivý triumf je z jeho pohledu velmi důležitý i pro volejbal ve Francii jako takový. „Můžeme vidět stále více lidí, kteří odcházejí z fotbalu nebo basketbalu na volejbal. Tento olympijský titul je to nejlepší, co se mohlo pro náš sport ve Francii stát,“ pochvaloval si Tillie.

„Jsou tu kluci a holky, co vidí další dimenzi; bezkontaktní sport, tak estetický, fantastický a velkolepý, ale i mentální, kde nesmíte nic vypustit. A sport, který je uznávaný po celém světě od Ruska přes Čínu po Brazílii či Kanadu. Jde o světový sport, na který jsme ve Francii poněkud zapomněli,“ dodal Tillie.