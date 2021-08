Skvělý týmový výkon, chválí Čechy americký kouč. A pozval se na pivo

Popovich přebral vedení amerického národního týmu v roce 2016 po zlatých olympijských hrách v Riu. Atmosféru pod pěti kruhy už ale zná, v roce 2004 zažil jako asistent smutný americký bronz.

Po sobotní tiskové konferenci měl pětinásobný vítěz NBA se San Antoniem k českému výkonu slova uznání. „Řekl mi v podstatě něco podobného, co při minulé příležitosti na mistrovství světa: ‚Jako obvykle jste hráli skvělý basketbal, výborně provedený týmový basketbal. A my jsme jen hráli, co jsme mohli‘,“ opakoval jeho slova Ginzburg.

Českému trenérovi a kapitánovi se pak ještě svěřil se speciální tužbou. „Mně a Satymu (Tomáši Satoranskému) řekl, že by rád přijel do Prahy na pivo,“ vyprávěl český kouč.

Historický úspěch

Ginzburg považuje už samotný postup českých basketbalistů na olympijské hry v Tokiu za obrovský úspěch. Když ho v roce 2013 při svém nástupu na lavičku národního týmu vyhlásil jako jednu z met, málokdo mu věřil.

Sedmapadesátiletý izraelský kouč, který loni v říjnu získal i české občanství, nejprve dovedl v roce 2019 český tým k historickému šestému místu na mistrovství světa, teď k devátému na olympiádě.

„Myslím, že teď píšeme historii. Tohle období si bude každý pamatovat dalších 30, 40 let. Když jste uvnitř toho kolotoče, tak si to ani neuvědomíte, ale jakmile se dostanete mimo něj, vidíte to,“ svěřil se trenér.

Češi se vyrovnali při cestě na OH s absencí kapitána a střelce Vojtěcha Hrubana i pivota Martina Kříže. Celou sezonu zhatilo zranění kolena Vítu Krejčímu, který byl loni v listopadu jako pátý český hráč v historii draftován do NBA a chystá se odít dres Oklahoma City.

Ginzburg nechtěl příliš spekulovat, zda by s nimi tým mohl dojít dál. „Na to se nikdy nedozvíme odpověď. Cítím ale, že kdybychom měli Vojtu, Krojce a Vítka, mohli bychom být více konkurenceschopní při dvou vrcholech během jediného léta,“ uvedl Ginzburg. „Je těžké uspět v kvalifikaci a pak jít hned na další vrchol s chybějícími hráči. Možná bychom s nimi dosáhli na čtvrtfinále, ale i tak jsme toto léto odvedli skvělou práci,“ řekl kouč.

Co bude dál?

EuroBasket 2022 Termín: 1. září – 18. září 2022

Hostitelská města: Praha (O2 aréna), Berlín, Tbilisi, Kolín nad Rýnem, Milán

Skupina D (Praha): Česko, Srbsko, Polsko, Finsko, Izrael, Nizozemsko

V nadcházející sezoně český výběr čekají čtyři kvalifikační okna v boji o mistrovství světa a příští rok v září mistrovství Evropy, jehož základní skupinu budou Češi hostit v Praze.

„Myslím, že teď hráči opravdu potřebují dobrý odpočinek. Bylo to pro ně dlouhé léto. Když máte jednu akci, tak se na ni připravíte, odehrajete a máte volno. Teď udělali obrovský úspěch, měli chviličku volno a zase se vrátili do práce,“ komentoval Ginzburg.

„Potřebují si kvalitně odpočinout. Bude to individuální, jak se náročné léto projeví v jejich klubových sezonách, ale většinou hráči, kteří hrají v národním týmu, hrají pak dobře i v klubu. Věřím, že to letos bude stejný případ,“ dodal trenér.