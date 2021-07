Na Fidži se bouřlivě slavil olympijský triumf ragbistů, covidu navzdory

Fidži se potýká s vážným šířením nákazy, při počtu pouhých 900 tisíc lidí má více než 25 000 infikovaných a 200 úmrtí. Úřady se snažily přetíženému zdravotnímu systému pomoci zavedením zákazu vycházení od šesti hodin večer do čtyř ráno, aby omezili šíření viru.

Na koronavirová omezení Fidžijci alespoň na chvíli zapomněli díky svým ragbyovým hrdinům. Ti před pěti lety v Riu de Janeiro získali pro zemi první olympijskou medaili v historii a v Tokiu zlato obhájili po finálovém vítězství 27:12 nad Novým Zélandem.

„Při minulé olympiádě jsme se shromažďovali ve velkém množství, tekly slzy a zněly zvony. Teď během pandemie a se zákazem vycházení zněly hrnce a pánve, ohňostroje létaly z dvorků a bylo slyšet skandování ze všech domů,“ napsala na twitteru televizní moderátorka Jaquee Speightová.

Fidži po historickém triumfu v Riu nechalo vytisknout pamětní sedmidolarovou bankovku a předseda vlády Frank Bainimarama se nebránil myšlence, že by mohla obhajobu zlata v sedmičkách oslavit bankovka v hodnotě 14 dolarů.

„Tahle výhra je pro všechny Fidžijce nad zlato. Tuto hru milují, vždycky nás spojila. Ukazuje to, že dokážeme dosáhnout velkých věcí bez ohledu na to, co nám stojí v cestě, bez ohledu na covid,“ uvedl Bainimarama, jemuž neuniklo, že vítězství ragbistů vedlo k porušování zákazu vycházení. „Nikomu to ale zdá se nevadilo. Všichni na Fidži jsou šťastní, že hoši získali zlato,“ dodal.