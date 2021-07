Fénix povstal. Pokusíme se o zázrak, pokusíme se postoupit, slibuje Schweiner

„Od té doby, co jsme se dozvěděli, že je Perun pozitivní, tak jsme byli v dennodenním kontaktu online,“ líčí nyní David Schweiner přímo z Tokia.



Událost dne Každý den se děje něco významného. Portál iDNES.cz vybírá to nejzajímavější a ptá se přímo aktérů. Každý den nabízí rozhovor z míst, kde události ovlivňují svět kolem nás. V několika otázkách, jasně, stručně, výstižně.



O čem jste se bavili?

Denně jsme si dávali zprávy, jak se máme, jak je Ondrovi, jak se to bude vyvíjet dál. Já jsem se snažil tady na požárním schodišti trénovat dvakrát denně, simulovat si beachové tréninky.

Na kurty jste nemohl?

Po pár dnech nám bylo umožněno chodit na ně v omezeném režimu s naším trenérem Andreou a byl jsem tak aspoň v nějakém kontaktu s míčem. Doufejme, že to bude stačit. Jsme rádi, že jsme dostali šanci se poprat o vítězství v aspoň jednom zápase. Že jsme dostali šanci pokusit se o zázrak a postoupit ze skupiny.

Takže nálada je dobrá?

Když jsme dostali zprávu, že je Ondra pořád pozitivní, bylo to nepříjemné. Ale po všech těch událostech už od minulého roku jsme oba věděli, že se něco takového může stát. Nebylo to vyloučené. Řekl bych, že jsme to oba nesli docela dobře. Věděli jsme, že naděje umírá poslední, snažili jsme se to do poslední chvíle tlačit před sebou a teď to vypadá, že normálně nastoupíme a zahrajeme si.

Karanténu jste nezažili poprvé.

Nebyla moje první. Za rok jsme jich už pár zažili, ať už když jsem já sám covid prodělal, nebo když jsme přišli s někým do kontaktu. Doma nebo na hotelu už jsme zavření byli, tady jsme měli celé patro pro sebe a mohli jsme se aspoň na chodbě nebo na schodišti udržovat.

Co jídlo? Šlo to?

Bylo docela dobrý, vrchol dne bylo vždycky kafe ze Starbucks nebo tradiční japonské sushi. Určitě bych to nepřirovnával k těžším karanténám a horším izolacím, dalo se to přežít. I proto, že před námi byla pořád vidina toho, že si můžeme zahrát. Ta motivace je velká.

Díky formátu turnaje máte i přes první kontumační prohru pořád šanci postoupit.

To ano, ale nejenom, že budeme potřebovat vyhrát aspoň jeden zápas, ale budeme zároveň potřebovat, aby v náš prospěch dopadly i ty další. Pokud se nám tedy nepodaří oba zápasy vyhrát. Když nevyhrajeme nic, budeme čtvrtí ve skupině a rozloučíme se s turnajem na 19. místě.

Perušič, Schweiner - Gaxiola, Rubio podrobná online reportáž od 9 hodin SEČ

Což byste ale nechtěli.

No to bychom nechtěli. Ani tak si nejdeme jen zahrát. Očekávání, která oba máme, zůstávají stejná. I když jsme toho za poslední dny moc nenatrénovali, doufáme, že jsme beach hrát nezapomněli.

Jak se připravoval váš partner v izolaci?

Co mám zprávy od Ondry a našich trenérů, tak jakmile se před dvěma dny začal cítit líp, tak byl ve spojení s naším fyzioterapeutem a trenéry. Začal něco lehce dělat, ale jen tak, aby si zároveň neublížil. V úterý už měl dva online tréninky s naším italským kondičním trenérem.

Co říkal?

Že na to, že strávil deset dní zavřený v karanténě, vypadá poměrně dobře. Ve středu večer nás čekal společný trénink – jenom lehoučký, abychom si sáhli na balon a naladili se na čtvrteční zápas. Ráno se půjdeme rozcvičit, lehce protáhnout, proběhnout, sáhnout si zase na balon a pak bychom měli vlítnout na Mexičany. Říkám vlítnout, protože v to doufám, ale nevíme, jaký výkon se nám podaří po takovéto době předvést.

Má být zase pekelné horko. Jste na to připravení?

Měli jsme na tréninku teploměr, který ukazoval něco kolem 48 stupňů. To může kolem té čtvrté hodiny (japonského času) být zase. Uvidíme, jak se s těmi podmínkami popasujeme a jak se s nimi poperou Mexičani.